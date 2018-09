Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Martonvásár térségében, a főváros felé vezető oldalon csak a külső forgalmi sáv járható.","shortLead":"Martonvásár térségében, a főváros felé vezető oldalon csak a külső forgalmi sáv járható.","id":"20180923_m7es_autopalya_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f24276d-e06d-4085-bf03-704c9a9f4d17","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180923_m7es_autopalya_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:46","title":"Baleset történt az M7-es autópályán, be fog állni a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérte a hosszú hónapokig tartó várakozás, mire a Hajabusza–2-nek sikerült elérnie célpontját. Az első képanyagok túlzás nélkül is bámulatosak. Mutatjuk. ","shortLead":"Megérte a hosszú hónapokig tartó várakozás, mire a Hajabusza–2-nek sikerült elérnie célpontját. Az első képanyagok...","id":"20180924_hajabusza_2_urszonda_aszteroida_kozetminta_1999_ju3_talajminta_szonda_egitest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deefe6ac-8bf7-4695-a75a-cfd81eb31e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29e03e8-dd28-4f21-89be-7fac4f94b108","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_hajabusza_2_urszonda_aszteroida_kozetminta_1999_ju3_talajminta_szonda_egitest","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:03","title":"Bámulatos fotókat küldött haza az űrszonda, amelyik leszállt egy aszteroidára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közvágóhíd állomás és Dunaharaszti külső között pótlóbusz viszi az utasokat","shortLead":"Közvágóhíd állomás és Dunaharaszti külső között pótlóbusz viszi az utasokat","id":"20180924_Autoval_utkozott_a_rackevei_HEV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca2a85d-ec61-4a5a-8e36-7459c935a9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_Autoval_utkozott_a_rackevei_HEV","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:38","title":"Autóval ütközött a ráckevei HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0b324b-a48f-44ff-b536-615f90bc7431","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Tehetséges volt és gyönyörű, a világhírt mégsem színésznőként érte el, hanem azzal, hogy ő volt Roman Polanski terhes felesége, akivel brutálisan végzett a Manson-banda. Ennek jövőre 50 éve, Sharon Tate-ről pedig három film is érkezik majd a mozikba – ami nem kevés etikai kérdést vet fel: vajon ki és mire akarja használni Sharon Tate meggyilkolását?","shortLead":"Tehetséges volt és gyönyörű, a világhírt mégsem színésznőként érte el, hanem azzal, hogy ő volt Roman Polanski terhes...","id":"20180924_Hivatasos_aldozat_harom_film_keszul_a_szinesznorol_akit_16_kesszuras_tett_vilaghiruve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a0b324b-a48f-44ff-b536-615f90bc7431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2437326-a953-43fb-8a98-aace297c80b2","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Hivatasos_aldozat_harom_film_keszul_a_szinesznorol_akit_16_kesszuras_tett_vilaghiruve","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:30","title":"Hivatásos áldozat: a színésznő, akit 16 késszúrás tett világhírűvé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2e7874-388b-405e-836a-df72deec3d41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 68 éves asszony évekig spórolt, így tudott venni magának egy felújítandó házat. Saját maga kezdte el a renoválást, de újra elvesztette a munkáját, ezért kérdéses, hogy elkészülhet-e végre az új otthona.","shortLead":"A 68 éves asszony évekig spórolt, így tudott venni magának egy felújítandó házat. Saját maga kezdte el a renoválást, de...","id":"20180924_epp_csak_kitort_a_hajlektalansagbol_ujra_utcara_kerulhet_egy_pecsi_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc2e7874-388b-405e-836a-df72deec3d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8677b7b-e22f-4b9c-b8fa-0569a7a5ad36","keywords":null,"link":"/elet/20180924_epp_csak_kitort_a_hajlektalansagbol_ujra_utcara_kerulhet_egy_pecsi_no","timestamp":"2018. szeptember. 24. 21:20","title":"Épp csak kitört a hajléktalanságból, újra utcára kerülhet egy pécsi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kihívásokat keresve otthagyta az Instagramot nyolc éve elindító Kevin Systrom és Mike Krieger társalapító-páros a szolgáltatást hat éve felvásárló Facebookot. A Bloomberg úgy tudja, olyan komoly feszültségek alakultak ki köztük és Mark Zuckerberg között, hogy nem hajlandók a továbbiakban vele dolgozni.","shortLead":"Új kihívásokat keresve otthagyta az Instagramot nyolc éve elindító Kevin Systrom és Mike Krieger társalapító-páros...","id":"20180925_facebook_instagram_alapitok_tavozasa_kevin_systrom_mike_krieger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83b8177-7946-4320-8424-99c014d4fa18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_facebook_instagram_alapitok_tavozasa_kevin_systrom_mike_krieger","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:03","title":"Felmondott a két Instagram-alapító nagyágyú a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32185120-37b2-46dc-96d9-000317aa0f2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hírcsárdásat játszik a magyar Comedy Central csatorna.\r

\r

","shortLead":"Hírcsárdásat játszik a magyar Comedy Central csatorna.\r

\r

","id":"20180925_Felismeri_hogy_valodi_hir_vagy_alhir__Tesztelje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32185120-37b2-46dc-96d9-000317aa0f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095a73c6-feff-47d0-8ca3-2d96fc4cf15e","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Felismeri_hogy_valodi_hir_vagy_alhir__Tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:14","title":"Felismeri, hogy valódi hír vagy álhír? – Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyógyszergyártó cég kiválasztotta Magyarországot III. fázisú vizsgálataihoz, így nemsokára a kezelések is megkezdődhetnek.","shortLead":"Egy gyógyszergyártó cég kiválasztotta Magyarországot III. fázisú vizsgálataihoz, így nemsokára a kezelések is...","id":"20180924_Uj_modszerrel_gyogyulhatnak_hamarosan_a_limfomas_betegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc6c26a-224d-4d10-bb43-9344e74da9cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_Uj_modszerrel_gyogyulhatnak_hamarosan_a_limfomas_betegek","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:30","title":"Új módszerrel gyógyulhatnak hamarosan a limfómás betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]