Felháborodott a Védegylet a Kormányhivatal azon döntésén, mely szerint nem szükséges környezetvédelmi hatásvizsgálat a Normafán, közelebbről a Szaniszló rétre és az Anna rétre tervezett, hóágyúzott sífutó- és szánkópálya megépítése ügyében, mert a fejlesztésnek nincs számottevő környezeti hatása. (Kormányhivatalok ezt a Városliget múzeumi negyeddé alakításával kapcsolatban is kimondták már.) A Védegylet aggódik a hóágyúzás által keletkezett többletcsapadék eróziós hatása és egyéb környezeti tényezők miatt.

Korábban hasonló megközelítésű, aggódó cikket írt a Normafáról a Népszava arról, hogy a Védegylet beszáll a kedvelt kirándulóhelyen kialakítandó sípályák ügyében lefolytatandó környezetvédelmi engedélyeztetési eljárásba.

A Normafán létesítendő új fejlesztésekről és változtatásokról a hvg.hu is hírt adott, de egy idő óta nagy a csend. A Hegyvidéki önkormányzat a hvg.hu érdeklődésére annyit mondott: nem lesznek grandiózus fejlesztések. "A 2015-ös helyi népszavazáson a kerületben élő szavazók 81%-a támogatta azt az elképzelést, hogy a régi, korábban is sípályaként használt, kb. 300 méteres lejtő adalékanyag nélküli, mesterséges hó felhasználásával működjön" – írja a kerület. Ez így nem igaz: a népszavazáson a kerület lakóinak 27,6 százaléka vett részt, a népszavazás érvénytelen lett, azon belül viszont 81 százalék lett az igenek aránya – a kormány számolt így a kvótanépszavazáson. A kérdés arra vonatkozott, a kerület lakossága egyetért-e a Normafának a kerületi vezetés által meghatározott helyreállításával. (A kerület viszont úgy látja, ez a részvételi arány a helyi népszavazások statisztikái között kiemelkedőnek számít.) A régi sípálya hóágyúzásához nincs szükség fakivágásra.

A sípálya részleteiről is írt az önkormányzat: "A sí-, sífutó és szánkópályákat évtizedek óta változatlan nyomvonalon használják, a mesterséges hó előállításához szükséges gépészet és víztározó pedig az Eötvös út 48. alatt található, önkormányzati tulajdonú, egyébként most is épületet tartalmazó, építési telken kerülhet kialakításra. A kis 'történelmi' sípálya helyreállításával egyidőben szeretnénk elkülöníteni a sízőket, a sífutókat és a szánkózókat, elsősorban a balesetveszély elkerülése céljából. Tehát lesiklani a régi pálya 300 méteres nyomvonalán lehet majd, sífutásra a több mint 66 éve működő MHK kör – kizárólag természetes hó esetén – a Szaniszló rét és környéke oktató területként ad továbbra is lehetőséget, szánkózásra pedig az Anna rét oldalánál biztosítunk felületet."

Az MNK-kört nem preparálják, azaz nem készítenek bele nyomvonalat a sífutóknak, amit követni tudnának. Lehet tehát használni a szabadstílust.

A hóágyúzásnak semmilyen káros hatása nincs a Natura 2000-es hatástanulmány szerint, sőt egyes élőhelyeknek jól is jön majd a többletcsapadék, de ki lehet tolni valamennyivel a síelésre alkalmas időszakot, mondja a kerület, amely egy síbizottságot is létrehoz környezetvédő szakember vezetésével a helyzet folyamatos figyelésére. "Egyeztetésekkel vagy akár a síbizottság létrehozásával, a továbbiakban is a legszigorúbb környezetvédelmi és természetvédelmi előírásoknak megfelelően fogjuk fejleszteni a Normafát", zárja közleményét a kerület.