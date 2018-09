Az állami Klebelsberg Központ tankerületi igazgatója kérte fel, hogy tartson beszédet egy iskolai tanévnyitón – ezzel védekezett László Tamás, mikor megbírságolták az oktatási intézményben kampányolásért. A határozatban eddig észre sem vett részlet több kérdést is felvet, hiszen a politikai pedofílián kapott fideszest állítása szerint az elvileg politikamentes oktatást sértő magatartásra pont a tankerületi igazgató bujtotta fel. Megkérdeztük a bemószerolt oktatási vezetőt, miért érezte helyesnek, hogy egy kormánypárti politikus nyissa meg a gyerekek tanévét.

Ahogy megírtuk, 200 ezer forint bírság megfizetésével büntették László Tamást, amiért az időközi polgármester-választás fidesz-KDNP-s jelöltjeként a helyi Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola tanévnyitóján beszédet mondott. A választási bizottság szerint ezzel megsértette mind a választási eljárásról, mind a nemzeti köznevelésről szóló törvényt, hiszen a polgármesterségért zajló csata finisében egy oktatási intézményben kampányolt.

Az erről szóló határozat azóta nyilvános, és abban szerepel egy fordulat, ami önmagában hírértékű. A korábbi polgármesterként hatalmának visszaszerzéséért küzdő László Tamás ugyanis „érdemi védekezésként” arra hivatkozott, hogy ez nem is volt kampánybeszéd, illetve politikai beszéd. És egyébként is, az Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatója kérte fel őt a beszéd tartására.

Vagyis a kormányoldali politikust, aki jelenleg a kerület vezetésében nem tölt be vezetői/oktatással kapcsolatos posztot, saját állítása szerint az állami Klebelsberg Központ helyi vezetője invitálta beszédet tartani a gyerekeknek. Cikkünk megjelenésével egyidőben megkerestük Kovács Katalin tankerületi igazgatót, amint elárulja, milyen minőségben és indokkal hívta meg a fideszes politikust a diákok rendezényére, közöljük. Bár tartunk attól, hogy mire a válasza befut, lezajlik az időközi választás, ami most vasárnap lesz.

László Tamás magyarázkodása már csak azért is sántít, mert az indoklás szerint "a jelölt a rendezvényen történő részvételét és felszólalását maga is kampánytevékenységként kezelte". Ezt igazolja az is – folytatódik a szöveg –, hogy László Tamás nem a Konytfa iskolában mondta el először ugyanezt a beszédet: pár nappal korábban, augusztus 30-án sajtótájékoztatót tartott, amelyen "e kifejezetten politikai kommunikációs tevékenysége keretében ugyanazokat a gondolatokat fejtette ki, mint később" a tanévnyitón.

Természetesen azon már meg sem lepődünk, hogy pár napja a Tv2 reggeli műsorában is megszólaltatták a kampányra tekintettel, de a Vajna-tévében már a látszatra sem kell ügyelni, mint egy állami iskola esetében. Az időközi polgármesteri választás szeptember 30-án lesz, amit azért tartanak, mert Hajdu László korábbi kerületi vezetőt a DK jelöltjeként parlamenti képviselővé választották.