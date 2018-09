Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Tíz nappal a kitűzött kilakoltatás előtt tudták meg az albérlők, hogy elárverezték a szegedi lakást a fejük fölül. Hiába van szabályos albérleti szerződés, öt gyerek, mégis mehetnek az utcára. Nyert ugyan a család egy kis időt, de kiderült, hogy a végrehajtási törvény minden másnál erősebb.","shortLead":"Tíz nappal a kitűzött kilakoltatás előtt tudták meg az albérlők, hogy elárverezték a szegedi lakást a fejük fölül...","id":"20180926_kilakoltatas_arveres_lakasberles_lakber_csalad_ot_gyerek_alberleti_szerzodes_vegrehajtas_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1ed4079-d7aa-424e-952b-4e6804a8f8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26583978-3fa6-4ee2-81db-cdc65acdf598","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_kilakoltatas_arveres_lakasberles_lakber_csalad_ot_gyerek_alberleti_szerzodes_vegrehajtas_torveny","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:30","title":"Nincs adóssága, nem is volt, mégis kilakoltatják az ötgyerekes családot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meteorológusok szerint több helyen olyan hideg volt a reggel, mintha november közepe lenne. ","shortLead":"A meteorológusok szerint több helyen olyan hideg volt a reggel, mintha november közepe lenne. ","id":"20180926_Csipos_volt_a_reggel_minusz_4_fokot_mertek_Nograd_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654e090b-7a85-4a0c-8e8c-c546f91f567b","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Csipos_volt_a_reggel_minusz_4_fokot_mertek_Nograd_megyeben","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:14","title":"Csípős volt a reggel, mínusz 4 fokot mértek Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fegyelmi eljárások pártjában már a fegyelmi eljárások sem biztosak.","shortLead":"A fegyelmi eljárások pártjában már a fegyelmi eljárások sem biztosak.","id":"20180927_Szel_Bernadett_LMP_eljaras_megse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b984b5-0380-43c7-bb17-959e7cfff2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Szel_Bernadett_LMP_eljaras_megse","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:53","title":"Folytatódik az LMP-s fegyelmi-vígjáték: mégsem indul újabb eljárás Szél ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3f79e5-9654-420d-be0c-d34cb98b3350","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig 850 ezer csomag szépséghibás gyümölcsöt és zöldséget adott el.","shortLead":"Eddig 850 ezer csomag szépséghibás gyümölcsöt és zöldséget adott el.","id":"20180926_Evente_50_millio_tonna_elelmiszer_megy_a_kukaba_a_Tesco_inkabb_eladna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b3f79e5-9654-420d-be0c-d34cb98b3350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560c2eed-9a59-43cd-a0ec-d7d4a96345fd","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Evente_50_millio_tonna_elelmiszer_megy_a_kukaba_a_Tesco_inkabb_eladna","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:49","title":"Évente 50 millió tonna élelmiszer megy a kukába, a Tesco inkább eladná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A miniszterelnökséget vezető miniszter egy mondatban elrontotta a kormánysajtó elmúlt heteinek kedvenc témáját.","shortLead":"A miniszterelnökséget vezető miniszter egy mondatban elrontotta a kormánysajtó elmúlt heteinek kedvenc témáját.","id":"20180927_Bombahir_Gulyastol_a_Migration_Aid_partta_alakulasa_nem_is_trukkozes_az_adofizetes_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d84d81-dd73-4f2e-906b-7fb039562510","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Bombahir_Gulyastol_a_Migration_Aid_partta_alakulasa_nem_is_trukkozes_az_adofizetes_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:49","title":"Bombahír Gulyástól: a Migration Aid párttá alakulása nem is trükközés az adófizetés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db29ffe-751c-4ef4-8d98-e5393b2ce64a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci Punkt nevű gyártó háromévnyi várakozás után mutatta be legújabb készülékét, amely ezúttal egy kicsit okosabb butatelefon.","shortLead":"A svájci Punkt nevű gyártó háromévnyi várakozás után mutatta be legújabb készülékét, amely ezúttal egy kicsit okosabb...","id":"20180926_punkt_mp_02_mobil_butatelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5db29ffe-751c-4ef4-8d98-e5393b2ce64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a170b50-00be-4e1b-a96d-ba6eebff00c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_punkt_mp_02_mobil_butatelefon","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:03","title":"Erről a telefonról mondják, hogy annyira buta, hogy visszaadja az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ba12a7-5f7e-4dd3-84e7-939a2b8ee5c4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A nagy elhatározások teljesítéséhez néha kis lépéseken keresztül vezet az út. Az ÉN-könyv szerzői - agykutató, tanácsadó, fitneszszakértő és sztárséf - segítségével abban próbálnak segíteni, hogy életünk apró tettek révén boldogabb legyen.","shortLead":"A nagy elhatározások teljesítéséhez néha kis lépéseken keresztül vezet az út. Az ÉN-könyv szerzői - agykutató...","id":"20180927_Mutatunk_9_egyszeru_gyakorlatot_amivel_boldogabba_tehetjuk_az_eletunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ba12a7-5f7e-4dd3-84e7-939a2b8ee5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4f465a-06d3-404d-9bb8-a6efc9a0745b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180927_Mutatunk_9_egyszeru_gyakorlatot_amivel_boldogabba_tehetjuk_az_eletunket","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:15","title":"Mutatunk 9 egyszerű gyakorlatot, amivel boldogabbá tehetjük életünket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az első komolyabb összehasonlítás, amelyből kiderült, hogy elődjeikhez és a konkurens andriodos csúcsmobilokhoz képest mennyi ideig bírják egy feltöltéssel az új iPhone-ok. Az Apple szemszögéből nem túl szívderítő az eredmény.","shortLead":"Elkészült az első komolyabb összehasonlítás, amelyből kiderült, hogy elődjeikhez és a konkurens andriodos...","id":"20180926_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_akkumulator_uzemido_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0c47ea-2262-4f9a-af5f-568a844ebc89","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_akkumulator_uzemido_teszt","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:03","title":"Az Apple nem így reklámozza: gyorsabban merülnek az új iPhone-ok, mint a tavalyi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]