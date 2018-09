Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d081ed77-3e99-47b4-94bb-86b02124bfd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Töltőtollal emlékeznek a svéd diplomatára, aki több tízezer magyar zsidó életét mentette meg a holokauszt során.","shortLead":"Töltőtollal emlékeznek a svéd diplomatára, aki több tízezer magyar zsidó életét mentette meg a holokauszt során.","id":"20180928_Hatezerert_az_one_lehet_a_Raoul_Wallenberg_emlektoll","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d081ed77-3e99-47b4-94bb-86b02124bfd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1353e4c-26a0-4622-90f5-b967fa774c43","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Hatezerert_az_one_lehet_a_Raoul_Wallenberg_emlektoll","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:25","title":"Hatezer dollárért az öné lehet a Raoul Wallenberg-emléktoll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0e5f65-f9be-40d3-b0ba-2fb93cc79c3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Találkozz a barátoddal, rendelj két kávét, írjatok egy verset, és cserébe a barátod kávéját mi álljuk.\" Hogy mire ez a nagyvonalúság? Hát a kávé világnapja alkalmából.","shortLead":"\"Találkozz a barátoddal, rendelj két kávét, írjatok egy verset, és cserébe a barátod kávéját mi álljuk.\" Hogy mire...","id":"20180926_Kavezunk__es_verssel_fizetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a0e5f65-f9be-40d3-b0ba-2fb93cc79c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd32244-829d-475f-a9c9-b3dde868daa3","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Kavezunk__es_verssel_fizetunk","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:13","title":"Kávézunk – és verssel fizetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Eredetileg úgy volt, hogy október 1-től lép hatályba a rendelet. Aztán a hirado.hu megtudta, hogy halasztás lesz. És a nap végére meg is jelent a rendelet, amely január elsejére tolta a hatálybalépést.","shortLead":"Eredetileg úgy volt, hogy október 1-től lép hatályba a rendelet. Aztán a hirado.hu megtudta, hogy halasztás lesz. És...","id":"20180928_Megsem_emelkednek_hetfotol_a_kozjegyzoi_dijak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed78585-d158-43e3-a669-14fe198a0117","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180928_Megsem_emelkednek_hetfotol_a_kozjegyzoi_dijak","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:51","title":"Eldőlt, januártól emelkednek a közjegyzői díjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Shane Tusup amerikai és magyar ügyvédet is fogadott.","shortLead":"Shane Tusup amerikai és magyar ügyvédet is fogadott.","id":"20180928_Elkezdodott_Hosszu_Katinka_valasa_ketmilliard_forint_sorsarol_dontenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ec42ed-5084-4172-a86e-80ea6ada56a5","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Elkezdodott_Hosszu_Katinka_valasa_ketmilliard_forint_sorsarol_dontenek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:35","title":"Elkezdődött Hosszú Katinka válása, kétmilliárdos vagyon sorsáról döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb56b25-1ae2-4706-9413-57fcd3792e30","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180928_szijjarto_peter_maganrepulogep_orban_viktor_garancsi_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbb56b25-1ae2-4706-9413-57fcd3792e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9e5e20-59de-4da7-bc47-d11cb0c9e792","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_szijjarto_peter_maganrepulogep_orban_viktor_garancsi_istvan","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:36","title":"Amikor a Fidesz szóvivője teljesen kiakadt a miniszterelnöki magánrepülőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81dace5-c5cd-4164-9abf-4fc09682e64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a hajnalok sem lesznek annyira hűvösek.","shortLead":"És a hajnalok sem lesznek annyira hűvösek.","id":"20180927_Egy_par_fokkal_melegebb_lesz_a_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f81dace5-c5cd-4164-9abf-4fc09682e64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f443a0-0d62-4384-98bd-94e9be7dfa80","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Egy_par_fokkal_melegebb_lesz_a_hetvege","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:52","title":"Egy pár fokkal melegebb lesz a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatalos fotózáson még 2rule-ban voltak a Haladás focistái, aztán átvették a mezt.","shortLead":"A hivatalos fotózáson még 2rule-ban voltak a Haladás focistái, aztán átvették a mezt.","id":"20180929_Hiaba_valtottak_Szombathelyen_2rulera_edzesen_csak_rafanyalodnak_az_Adidasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae55192e-3532-4dba-be24-1e24248f1824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Hiaba_valtottak_Szombathelyen_2rulera_edzesen_csak_rafanyalodnak_az_Adidasra","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:27","title":"Hiába váltottak Szombathelyen 2rule-ra, edzésen csak ráfanyalodnak az Adidasra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9428f0ce-61b0-46f9-b102-6b3ecefbcbd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rubik Ernő mesteri találmányát ezúttal egy japán ezermester gondolta tovább. Az sem okoz neki gondot, ha jó alaposan felcserélik az oldalait, a kis szerkezet ebből is kivágja magát. Ráadásul segítség nélkül.","shortLead":"Rubik Ernő mesteri találmányát ezúttal egy japán ezermester gondolta tovább. Az sem okoz neki gondot, ha jó alaposan...","id":"20180928_rubik_erno_kocka_szervomotor_arduino_mikrovezerlo_3d_nyomtatas_onmagat_kirako_rubik_kocka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9428f0ce-61b0-46f9-b102-6b3ecefbcbd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1bc931-5ce0-4b37-96be-f746addec1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_rubik_erno_kocka_szervomotor_arduino_mikrovezerlo_3d_nyomtatas_onmagat_kirako_rubik_kocka","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:03","title":"Elkészült az önmagát kirakó Rubik-kocka – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]