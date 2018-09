Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc60b75a-bfd6-45fd-86e0-6094c374a8eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először csak fenyegette, de volt, hogy meg is verte a férfit.","shortLead":"Először csak fenyegette, de volt, hogy meg is verte a férfit.","id":"20180930_Tobb_szazezer_forintot_zsarolt_ki_egy_kisgepszerelotol_egy_nagykatai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc60b75a-bfd6-45fd-86e0-6094c374a8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfb0efe-ff8a-4dc9-9aed-312b773cedc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Tobb_szazezer_forintot_zsarolt_ki_egy_kisgepszerelotol_egy_nagykatai_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:12","title":"Több százezer forintot zsarolt ki egy kisgépszerelőtől egy nagykátai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány Frontex-hadjárata kizárólag Csubakka-relációban értelmezhető. ","shortLead":"Az Orbán-kormány Frontex-hadjárata kizárólag Csubakka-relációban értelmezhető. ","id":"201839_minden_hataron_tul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a798d3-74ab-4339-b06a-28c69027b53e","keywords":null,"link":"/itthon/201839_minden_hataron_tul","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:40","title":"Seres László: Minden határon túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a5c4a0-cab2-4abc-b77b-d408baf52d32","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Töredelmes vallomásban ismerte el hibáit a Danske Bank, melynek észtországi fiókjain kétszázmilliárd eurónyi kétes eredetű pénzt folyattak át, főként oroszok.","shortLead":"Töredelmes vallomásban ismerte el hibáit a Danske Bank, melynek észtországi fiókjain kétszázmilliárd eurónyi kétes...","id":"201839__danske_bank__esztorszagi_penzmosas__kockazat_es_haszon__keso_banat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a5c4a0-cab2-4abc-b77b-d408baf52d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e9720f-b300-4d9f-9253-ea5868adc7d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201839__danske_bank__esztorszagi_penzmosas__kockazat_es_haszon__keso_banat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:30","title":"Sötét pénzek nyomában: a dán vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9428f0ce-61b0-46f9-b102-6b3ecefbcbd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rubik Ernő mesteri találmányát ezúttal egy japán ezermester gondolta tovább. Az sem okoz neki gondot, ha jó alaposan felcserélik az oldalait, a kis szerkezet ebből is kivágja magát. Ráadásul segítség nélkül.","shortLead":"Rubik Ernő mesteri találmányát ezúttal egy japán ezermester gondolta tovább. Az sem okoz neki gondot, ha jó alaposan...","id":"20180928_rubik_erno_kocka_szervomotor_arduino_mikrovezerlo_3d_nyomtatas_onmagat_kirako_rubik_kocka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9428f0ce-61b0-46f9-b102-6b3ecefbcbd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1bc931-5ce0-4b37-96be-f746addec1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_rubik_erno_kocka_szervomotor_arduino_mikrovezerlo_3d_nyomtatas_onmagat_kirako_rubik_kocka","timestamp":"2018. szeptember. 28. 19:03","title":"Elkészült az önmagát kirakó Rubik-kocka – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5d88d6-093a-4385-ad20-75fa707a6e17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két Mazda egy jelenetben, de valami nagyon nem stimmel. ","shortLead":"Két Mazda egy jelenetben, de valami nagyon nem stimmel. ","id":"20180929_Video_Megbokrosodott_Mazda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a5d88d6-093a-4385-ad20-75fa707a6e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a31cff3-e082-4918-84a4-fff7bcf05335","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_Video_Megbokrosodott_Mazda","timestamp":"2018. szeptember. 29. 09:53","title":"Ez a kép mindent elmond erről a nagyon nem hétköznapi balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07a8340-7195-43c9-81ac-dfeb72329f9d","c_author":"MTA","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180929_Jurgen_Klopp_csereje_pontot_szerzett_a_Liverpoolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d07a8340-7195-43c9-81ac-dfeb72329f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2840286c-ae36-4379-9621-fd94f832fdf3","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Jurgen_Klopp_csereje_pontot_szerzett_a_Liverpoolnak","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:46","title":"Jürgen Klopp cseréje pontot szerzett a Liverpoolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti rendőrök a polgárőrök segítségével kapták el.\r

","shortLead":"A budapesti rendőrök a polgárőrök segítségével kapták el.\r

","id":"20180929_elfogtak_a_ferfit_aki_tuvel_szurt_meg_egy_utast_az_1es_villamoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273c357c-39d4-4dbf-adbd-d4d830b00996","keywords":null,"link":"/elet/20180929_elfogtak_a_ferfit_aki_tuvel_szurt_meg_egy_utast_az_1es_villamoson","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:48","title":"Elfogták a férfit, aki tűvel szúrt meg egy utast az 1-es villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban elindult az előzetes regisztráció a jubileumi, XV. Országos Étterem Hét rendezvényre. Országszerte közel 120 étterem várja október 8-14. között az előzetesen regisztráló vendégeket 3 fogásos 3300, illetve 4900 forintos prémium menükkel.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

fogyaszthatnak el. A résztvevő éttermek között most először a Stílusos Vidéki Éttermiség tagjai is\r

\r

megjelennek.\r

\r

","shortLead":"A napokban elindult az előzetes regisztráció a jubileumi, XV. Országos Étterem Hét rendezvényre. Országszerte közel 120...","id":"20180928_XV_Orszagos_Etterem_Het__stilusosan_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb29a76-5330-4c15-91f2-325a7d3ee594","keywords":null,"link":"/elet/20180928_XV_Orszagos_Etterem_Het__stilusosan_is","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:17","title":"XV. Országos Étterem Hét – stílusosan is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]