"Ha a Szikla lánya körmöt akar festeni, akkor nincs mese!" "Dwayne Johnsont elkapta a lánya egy kis körömfestésre - fotó" 2018. szeptember. 30. 18:42

"Első csendes nyitvatartását tartotta meg hétfőn a Decathlon, a kétórás délelőtti sávban a sportszeráruház az autizmussal élőknek szeretne kedvezni, ezekben az órákban ugyanis az őket zavaró zenét kikapcsolják, a fényeket pedig tompítják az üzletekben." "Amikor akkora stressz a vásárlás, hogy be sem mersz menni a boltba" 2018. október. 01. 20:00

"Ezúttal Mexikóban rögzítette egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy teljesen ártalmatlan helyzetből is balesetet hoztak ki a résztvevők." "Csak előzni akart a Nissan sofőrje, csúnya baleset lett a vége – videó" 2018. október. 02. 04:01

"A korábbiaknál egyszerűbb, áttekinthetőbb felületre vált a Facebook üzenetküldője. A Messenger frissített külleme néhányaknál már aktiválódott. Mutatjuk az újdonságokat." "Megváltozik a Facebook Messenger, mutatjuk az új verziót" 2018. október. 01. 08:03

"Soha nem sikerült még annyira felpörgetni a gyártást a Teslánál, mint az elmúlt három hónapban. Már csak egy problémát kellene megoldani." "Kimászott a bajból a Tesla? Fontos rekordot döntött meg a cég" 2018. október. 01. 16:31

"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás vádjával indított eljárást a magyar állampolgárságot is megszerző magyarok egy része ellen, miközben már Petro Porosenko is beleállt a párharcba. A HVG diplomáciai forrásból származó értesülései szerint Magyarország semmiképpen sem hajlandó engedni: az USA állítólag egy fehér házi találkozót is ígért Orbán Viktornak, ha a kormány Budapesten hagyja a CEU-t, és nem akadályozza Ukrajna atlanti integrációját, ám a magyar válasz a „nem" volt. Rövidtávon szinte kizárt a vita megoldása." "Totális diplomáciai háborúvá fajulhat a magyar-ukrán szembenállás, jönnek az áldozatok" 2018. szeptember. 30. 12:30

"Mégsem öngyújtó volt, ami fejen találta Gyurcsó Ádámot a botrányos körülmények között lejátszott Hajduk Split–Dinamo Zagreb-meccs után." "Betondarabbal dobták fejbe a Split magyar focistáját" 2018. október. 01. 11:36

"Két év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Stockholmban Jean-Claude Arnault francia származású kulturális menedzsert, az irodalmi Nobel-díjat odaítélő Svéd Akadémia egyik tagjának férjét, akinek zaklatási és korrupciós ügyei a rangos testület munkájának teljes szétzilálódásához vezettek. "Nemi erőszakért lecsukják a férfit, aki miatt idén nem adnak irodalmi Nobel-díjat" 2018. október. 01. 12:34