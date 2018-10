Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cb24ab7-d36b-4cc5-a982-7a5a5c231354","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amerikában élő Fethullah Gülen Erdogan elnök egyik legfőbb kritikusa, terrorizmussal vádolják, most testvérét, Kutbettint ítélték tíz és fél év börtönre Törökországban.","shortLead":"Az Amerikában élő Fethullah Gülen Erdogan elnök egyik legfőbb kritikusa, terrorizmussal vádolják, most testvérét...","id":"20181001_Tiz_es_fel_ev_bortonre_iteltek_Gulen_testveret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb24ab7-d36b-4cc5-a982-7a5a5c231354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80254627-9c84-42f5-a27c-25e1e55752f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Tiz_es_fel_ev_bortonre_iteltek_Gulen_testveret","timestamp":"2018. október. 01. 21:54","title":"Tíz és fél év börtönre ítélték Gülen testvérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már a lövés sem volt semmi, mégis mindenki az utána következő gólörömre fog emlékezni.","shortLead":"Már a lövés sem volt semmi, mégis mindenki az utána következő gólörömre fog emlékezni.","id":"20181003_Eros_versenyzo_erkezett_a_Vilag_Legjobb_Golorome_dijra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef493a0-26b0-4442-9028-7319958e16ac","keywords":null,"link":"/sport/20181003_Eros_versenyzo_erkezett_a_Vilag_Legjobb_Golorome_dijra","timestamp":"2018. október. 03. 09:14","title":"Erős versenyző érkezett a Világ Legjobb Gólöröme díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d36cdb4-6200-4752-aa69-acf42fb0f6ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mike Pompeo idén negyedszer megy Észak-Koreába.","shortLead":"Mike Pompeo idén negyedszer megy Észak-Koreába.","id":"20181003_Oktober_7en_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d36cdb4-6200-4752-aa69-acf42fb0f6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbce6e12-1482-4de9-9e39-3297297b07e8","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Oktober_7en_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2018. október. 03. 05:29","title":"Október 7-én találkozik Kim Dzsong Unnal az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén is lesz nyugdíjprémium-kifizetés, és minden számítás szerint nagyobb lesz, mint legutóbb volt, mondta a miniszterelnök hétfőn az Országházban, az Idősek Tanácsa ülésén.","shortLead":"Idén is lesz nyugdíjprémium-kifizetés, és minden számítás szerint nagyobb lesz, mint legutóbb volt, mondta...","id":"20181001_Orban_Iden_meg_tobb_lesz_a_nyugdijpremium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdc15d3-a7ce-465e-9932-9bb0f747e5ee","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Orban_Iden_meg_tobb_lesz_a_nyugdijpremium","timestamp":"2018. október. 01. 12:17","title":"Orbán: Idén még több lesz a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai okokból két előadást is betiltott a Magyar Tudományos Akadémia, a közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára. Török elmondta, mi ezzel a baj.","shortLead":"Politikai okokból két előadást is betiltott a Magyar Tudományos Akadémia, a közösségi média jogi oldaláról, illetve...","id":"20181002_Torok_Gabor_elmondta_mi_kell_ahhoz_hogy_ne_mindent_a_politikusok_uraljanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac4d98a-f23c-42ba-aed8-837402869763","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Torok_Gabor_elmondta_mi_kell_ahhoz_hogy_ne_mindent_a_politikusok_uraljanak","timestamp":"2018. október. 02. 13:39","title":"Török Gábor elmondta, mi kell ahhoz, hogy ne mindent a politikusok uraljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adac181c-4ef9-4da2-b4ff-6aef85d7c61e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181002_Marabu_FekNyuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adac181c-4ef9-4da2-b4ff-6aef85d7c61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2468cedc-cf8d-4b7d-a8c6-c9779537be57","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Marabu_FekNyuz","timestamp":"2018. október. 02. 14:10","title":"Marabu FékNyúz: A magyar bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c557f04e-07fd-43aa-8849-0a62a3752cbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddigi legnagyobb próbája elé néz a néhány hónapja bevezetett európai uniós általános adatvédelmi irányelv. A GDPR értelmében elméletben hatalmas büntetést szabhatnak ki. A Facebook történetének eddigi legkomolyabb biztonsági incidense jó alapot szolgáltathat az uniós hatóságoknak a példa statuálására.","shortLead":"Eddigi legnagyobb próbája elé néz a néhány hónapja bevezetett európai uniós általános adatvédelmi irányelv. A GDPR...","id":"20181002_facebook_megtekintes_mint_hiba_rendszerhiba_biztonsag_serulekenyseg_eu_gdpr_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c557f04e-07fd-43aa-8849-0a62a3752cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2212fb0c-25a9-4402-b285-f42a25028c38","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_facebook_megtekintes_mint_hiba_rendszerhiba_biztonsag_serulekenyseg_eu_gdpr_birsag","timestamp":"2018. október. 02. 10:03","title":"Akár 454 000 000 000 forintnyi büntetést is kaphat a Facebook az Európai Uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ösztöndíj teljes anyagi fedezetét az Egyesült Államok Külügyminisztériuma biztosítja.","shortLead":"Az ösztöndíj teljes anyagi fedezetét az Egyesült Államok Külügyminisztériuma biztosítja.","id":"20181002_Egy_teljes_tanev_az_USAban_hazankra_is_kiterjesztik_a_kozepiskolai_csereprogramot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2db0ba-404b-4d6b-8c91-bf15f919ab68","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Egy_teljes_tanev_az_USAban_hazankra_is_kiterjesztik_a_kozepiskolai_csereprogramot","timestamp":"2018. október. 02. 15:05","title":"Egy teljes tanév az USA-ban: hazánkra is kiterjesztik a középiskolai csereprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]