Schiffer: Eszem ágában sincs visszatérni

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem, nem Chicagoban, Terézvárosban. És szerencsére csak gumilövedékkel.","shortLead":"Nem, nem Chicagoban, Terézvárosban. És szerencsére csak gumilövedékkel.","id":"20180930_Bepipult_az_elado_amiert_lekoptek_ralott_a_vevore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e64b8b-d10c-43a2-9ec7-ab4334bf3e20","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Bepipult_az_elado_amiert_lekoptek_ralott_a_vevore","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:27","title":"Bepipult az eladó, amiért leköpték, rálőtt a vevőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon, északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. ","shortLead":"Északon, északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. ","id":"20181001_Ma_is_tobb_orara_kisut_a_nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a34724b-8a90-4445-9b36-e67344d5abd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Ma_is_tobb_orara_kisut_a_nap","timestamp":"2018. október. 01. 05:13","title":"Ma is több órára kisüt a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690eea4f-a0fc-4bb2-a2de-5ff6e98ff918","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sufnituning legfőbb szabálya: minél olcsóbban megúszni a tuningolást. Még akkor is, ha felniről van szó.","shortLead":"A sufnituning legfőbb szabálya: minél olcsóbban megúszni a tuningolást. Még akkor is, ha felniről van szó.","id":"20181002_kezzel_festett_felni_foto_a_nap_kepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=690eea4f-a0fc-4bb2-a2de-5ff6e98ff918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6eaf2f-a19a-47dc-b297-883f9c8f81e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_kezzel_festett_felni_foto_a_nap_kepe","timestamp":"2018. október. 02. 08:21","title":"A nap képe: Amikor nincs pénz nagy felnire, jön a kreativitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b996564f-91ba-46ba-b2cf-90e561e9b451","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész már reagált is az összevágott videóra.","shortLead":"A színész már reagált is az összevágott videóra.","id":"20181001_Samuel_L_Jackson_a_Ponyvaregenyben_osztja_ki_alaposan_Kavanaught","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b996564f-91ba-46ba-b2cf-90e561e9b451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27a3e30-7e72-4c10-90a3-31c4a0b5d911","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Samuel_L_Jackson_a_Ponyvaregenyben_osztja_ki_alaposan_Kavanaught","timestamp":"2018. október. 01. 15:19","title":"Samuel L. Jackson a Ponyvaregényben osztja ki alaposan Kavanaugh-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181730f0-967b-4863-a95e-b6dbb7d308ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először beszél a déli kormány erről.","shortLead":"Először beszél a déli kormány erről.","id":"20181002_Huszhatvan_atombombaja_lehet_EszakKoreanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181730f0-967b-4863-a95e-b6dbb7d308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac60c46-1e69-4bdd-b0f0-bea931c035fd","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Huszhatvan_atombombaja_lehet_EszakKoreanak","timestamp":"2018. október. 02. 09:08","title":"Húsz-hatvan atombombája lehet Észak-Koreának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Naeglria fowleri főleg természetes vizekben gyakori, de előfordul rosszul fertőtlenített úszómedencékben is.","shortLead":"A Naeglria fowleri főleg természetes vizekben gyakori, de előfordul rosszul fertőtlenített úszómedencékben is.","id":"20181001_Uszott_egy_jot_a_hullammedenceben_majd_agyevo_amoba_miatt_meghalt_egy_amerikai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec75123-4611-418b-85a2-5aae7688c9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f5fcd-2a9c-4581-8b79-186723406882","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Uszott_egy_jot_a_hullammedenceben_majd_agyevo_amoba_miatt_meghalt_egy_amerikai_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 12:03","title":"Hullámmedencében fürdött, majd agyevő amőba miatt meghalt egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc15990-2d01-43ec-af86-188ae70067bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1993-ban megjelent Magic: The Gathering egy egész generációt foglalkoztatott, de még ma is nagyon népszerű. Az idő előrehaladtával persze ez a játék sem kerülhette el, hogy digitális formát öltsön.","shortLead":"Az 1993-ban megjelent Magic: The Gathering egy egész generációt foglalkoztatott, de még ma is nagyon népszerű. Az idő...","id":"20181001_magic_the_gathering_letoltes_gyujtogetos_kartyajatek_online_blizzard_hearthstone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc15990-2d01-43ec-af86-188ae70067bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ec70e2-6634-4729-8592-1f4d1d510ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_magic_the_gathering_letoltes_gyujtogetos_kartyajatek_online_blizzard_hearthstone","timestamp":"2018. október. 01. 19:03","title":"Ingyen letöltheti a legendás Magic kártyajáték új, számítógépes kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec16f059-9403-410d-ad87-0e7d9628f4c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nemcsak Magyarországon tombol az észszerűtlen bürokrácia. A díjnyertes londoni lakóházat azért ítélték bontásra, mert másképp tettek fel rá néhány díszkövet. Mondjuk a változtatást engedélyezte is a tervtanács – de mintha nem emlékezne rá.","shortLead":"Nemcsak Magyarországon tombol az észszerűtlen bürokrácia. A díjnyertes londoni lakóházat azért ítélték bontásra, mert...","id":"20181002_Lebontanak_a_dijnyertes_hazat_mert_nem_ugy_all_a_a_honlokzaton_a_dizsko_ahogy_terveztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec16f059-9403-410d-ad87-0e7d9628f4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd03604-7eae-4984-bb4f-63aacd2d386f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Lebontanak_a_dijnyertes_hazat_mert_nem_ugy_all_a_a_honlokzaton_a_dizsko_ahogy_terveztek","timestamp":"2018. október. 02. 12:32","title":"Lebontják a díjnyertes házat, mert nem úgy áll a homlokzaton a díszkő, ahogy tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]