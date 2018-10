Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat is számol az utasoknak. A Taxify világszerte több mint 15 országban, köztük Magyarországon is, egyidőben startol a Google Térképen.","shortLead":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat...","id":"20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d44bfe-dc78-47f9-bcbd-7c78ce748744","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","timestamp":"2018. október. 03. 08:03","title":"Ha Budapesten nyitja meg a Google Térképet, új funkciót talál benne: a taxizást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vita eléggé hasonlít arra, ami egy hónappal ezelőtt zajlott Strasbourgban.","shortLead":"A vita eléggé hasonlít arra, ami egy hónappal ezelőtt zajlott Strasbourgban.","id":"20181003_A_Sargentinijelentes_utan_a_roman_kormanyt_biralja_az_EP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb26c29-66ac-48fa-98ec-d7d64ba906cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_A_Sargentinijelentes_utan_a_roman_kormanyt_biralja_az_EP","timestamp":"2018. október. 03. 13:20","title":"A Sargentini-jelentés után a román kormányt bírálja az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a0054c-0933-4167-8241-5968c26c9345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És ehhez minden állami segítséget megkap.","shortLead":"És ehhez minden állami segítséget megkap.","id":"20181003_Komplett_varosreszt_grundol_Budapesten_Tiborcz_torok_uzlettarsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32a0054c-0933-4167-8241-5968c26c9345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c630f7-0c38-42ef-8e0e-5faf29532b7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Komplett_varosreszt_grundol_Budapesten_Tiborcz_torok_uzlettarsa","timestamp":"2018. október. 03. 11:15","title":"Komplett városrészt gründol Budapesten Tiborcz török üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki sem távozott a minisztériumból. Információink szerint az utóbbi időben megromlott a viszonya Káslerrel, Orbántól is sárga lapot kapott, a miniszterelnök mégis megadta a lehetőséget arra, hogy maga jelentse be távozását. Összeszedtük, mi vezetett idáig. A nagy kérdés, hogy a szintén az egészségügyből érkezett miniszter meddig marad.","shortLead":"Tudtuk, hogy nem egy nyugdíjas állás egészségügyi államtitkárnak lenni, de olyan gyorsan, mint Nagy Anikó, még senki...","id":"20181003_nagy_aniko_egeszsegugy_kasler_orban_menesztes_tavozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c270ff91-0d08-4314-8b15-f290d43bad50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55a4df2-7a5c-47e4-b6ea-860dede43e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_nagy_aniko_egeszsegugy_kasler_orban_menesztes_tavozas","timestamp":"2018. október. 03. 17:35","title":"Orbán ezzel a lendülettel Káslert is kirúghatta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrália lehet az első ország, ahol néhány évtizeden belül eltűnik a méhnyakrák, ha a jelenlegi ütemben folytatódik a vakcináció és a szűrés. Helyzetüket nem a szerencsének köszönhetik.","shortLead":"Ausztrália lehet az első ország, ahol néhány évtizeden belül eltűnik a méhnyakrák, ha a jelenlegi ütemben folytatódik...","id":"20181004_ausztralia_mehnyakrak_szurese_vakcina_megelozes_hpv_oltas_human_papillomavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff99bb6-21e1-4efe-96b3-7fb23144382a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_ausztralia_mehnyakrak_szurese_vakcina_megelozes_hpv_oltas_human_papillomavirus_fertozes","timestamp":"2018. október. 04. 14:03","title":"Megvan a recept, amivel egy egész országból kisöpörhető a méhnyakrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99f0de1-17f5-4e36-96ed-459fadd7be3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt nap után megszüntette a szerb hadsereg legmagasabb fokú harckészültségét Aleksandar Vucic köztársasági elnök.","shortLead":"Öt nap után megszüntette a szerb hadsereg legmagasabb fokú harckészültségét Aleksandar Vucic köztársasági elnök.","id":"20181004_szerbia_harckeszultseg_csokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d99f0de1-17f5-4e36-96ed-459fadd7be3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9da5023-09ff-4853-8ba7-145747425822","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_szerbia_harckeszultseg_csokkentes","timestamp":"2018. október. 04. 09:33","title":"Visszavett a harckészültségből Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ce527d-0a54-4d5f-8991-bf879e825c1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi államtitkár másodszor avatott a revíziós mozgalom megteremtőjének emléket állító alkotást.","shortLead":"A honvédelmi államtitkár másodszor avatott a revíziós mozgalom megteremtőjének emléket állító alkotást.","id":"20181003_Irredenta_vezer_szobrat_leplezte_le_Nemeth_Szilard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3ce527d-0a54-4d5f-8991-bf879e825c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ccb887-4dde-4bad-80c1-a322c8f0a4db","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Irredenta_vezer_szobrat_leplezte_le_Nemeth_Szilard","timestamp":"2018. október. 03. 10:32","title":"Irredenta vezér szobrát leplezte le Németh Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított ügyvédje szerint a szakértő megállapítása \"rengeteg kérdést felvet\".","shortLead":"A gyanúsított ügyvédje szerint a szakértő megállapítása \"rengeteg kérdést felvet\".","id":"20181004_szakertoi_jelentes_soroksari_futono_nemi_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd80638-88fe-4615-bcfd-8b69f04105ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_szakertoi_jelentes_soroksari_futono_nemi_eroszak","timestamp":"2018. október. 04. 06:25","title":"Blikk: A szakértői jelentés szerint nem erőszakolták meg a soroksári gyilkosság áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]