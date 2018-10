Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cfbb996-dc6c-4560-acbc-c055c14f8280","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyolcvanas években egy gyengülő, illegitim rendszerben tágította az iskolarendszer kereteit az AKG-val, ma egy nagy felhatalmazással működő, erős állam rosszallásával küzd olykor az alternatív iskola, de vezetője nem fél, mert minden törvényi változáshoz tudtak eddig alkalmazkodni. Az e heti HVG Portréjában Horn Györggyel beszélgettünk.\r

\r

","shortLead":"A nyolcvanas években egy gyengülő, illegitim rendszerben tágította az iskolarendszer kereteit az AKG-val, ma egy nagy...","id":"20181003_A_NER_elitje_inkabb_az_egyhazi_iskolakat_preferalja_a_mienk_tul_szabad_szamukra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfbb996-dc6c-4560-acbc-c055c14f8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523a0be1-17de-4f48-911e-1c53d669d0d1","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_A_NER_elitje_inkabb_az_egyhazi_iskolakat_preferalja_a_mienk_tul_szabad_szamukra","timestamp":"2018. október. 03. 11:49","title":"„A NER elitje inkább az egyházi iskolákat preferálja, a miénk túl szabad számukra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9972bcc3-0fec-4b8f-bce7-5b0593a4a398","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a nyújtott Cullinanben igazán bőséges a helykínálat, a páncélozásnak köszönhetően pedig maximálisan biztonságot élvezhetnek a bent helyet foglalók.","shortLead":"Ebben a nyújtott Cullinanben igazán bőséges a helykínálat, a páncélozásnak köszönhetően pedig maximálisan biztonságot...","id":"20181002_a_hatalmas_meg_nagyobb_lett_itt_a_hosszitott_rollsroyce_cullinan_divatterepjaro_pancelauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9972bcc3-0fec-4b8f-bce7-5b0593a4a398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138b448e-70c3-41f6-a2a7-d52f42c47a77","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_a_hatalmas_meg_nagyobb_lett_itt_a_hosszitott_rollsroyce_cullinan_divatterepjaro_pancelauto","timestamp":"2018. október. 02. 14:21","title":"A hatalmas még nagyobb lett: itt a hosszított Rolls-Royce divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3138de-8c65-47e8-bdd1-cdf9c19e70a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az előző vezetőedzőt, a svéd Ljubomir Vranjest hétfőn felmentették a munkavégzés alól a gyenge eredmények miatt.","shortLead":"Az előző vezetőedzőt, a svéd Ljubomir Vranjest hétfőn felmentették a munkavégzés alól a gyenge eredmények miatt.","id":"20181004_Perez_Carlos_lett_a_Telekom_Veszprem_masodedzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b3138de-8c65-47e8-bdd1-cdf9c19e70a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51537338-3514-43ac-8e70-d435897a399b","keywords":null,"link":"/sport/20181004_Perez_Carlos_lett_a_Telekom_Veszprem_masodedzoje","timestamp":"2018. október. 04. 08:48","title":"Pérez Carlos lett a Telekom Veszprém másodedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baeba7f8-a41e-47d3-bc67-5815776ff6a8","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201840_nepi_es_turbanus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baeba7f8-a41e-47d3-bc67-5815776ff6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068bea1e-4188-4a58-8c22-7edc23f05290","keywords":null,"link":"/itthon/201840_nepi_es_turbanus","timestamp":"2018. október. 04. 10:43","title":"Dobszay János: Népi és turbánus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sorozatban a harmadik állami program születik meg a vidék fejlesztésére. A politikusok célja minden esetben ugyanaz: elérni, hogy az emberek a falvakban maradjanak vagy oda költözzenek. A tervezésnél azonban eddig egyetlen esetben sem jutottak túl. A településvezetők szerint nem is igen akarnak.","shortLead":"Sorozatban a harmadik állami program születik meg a vidék fejlesztésére. A politikusok célja minden esetben ugyanaz...","id":"20181003_falufejlesztes_magyar_falvak_progam_modern_telepulesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f64811f-8510-403d-beae-d25521da121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01059428-627d-4a9c-9e1d-b4e2d7ab6788","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_falufejlesztes_magyar_falvak_progam_modern_telepulesek","timestamp":"2018. október. 03. 06:30","title":"\"Azért ez egy vicc\" – nevetnek a polgármesterek a kormány falufejlesztési ötletén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ca88bf-cec4-4628-becb-cb34ec7463f8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Állami, önkormányzati, egyházi, illetve határon túli óvodák érintettek Magyarországon és a Kárpát-medencében.","shortLead":"Állami, önkormányzati, egyházi, illetve határon túli óvodák érintettek Magyarországon és a Kárpát-medencében.","id":"20181004_2_ezer_ovodat_epit_es_ujit_fel_a_kormany_2020ig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25ca88bf-cec4-4628-becb-cb34ec7463f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d985c27e-f70d-41ec-ba60-3879fa1ef411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_2_ezer_ovodat_epit_es_ujit_fel_a_kormany_2020ig","timestamp":"2018. október. 04. 05:47","title":"2 ezer óvodát épít és újít fel a kormány 2020-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat is számol az utasoknak. A Taxify világszerte több mint 15 országban, köztük Magyarországon is, egyidőben startol a Google Térképen.","shortLead":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat...","id":"20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d44bfe-dc78-47f9-bcbd-7c78ce748744","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","timestamp":"2018. október. 03. 08:03","title":"Ha Budapesten nyitja meg a Google Térképet, új funkciót talál benne: a taxizást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bda1d38-c3a7-4309-9526-6e869f070134","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület már régóta rossz állapotban van, de mivel csak félig önkormányzati tulajdon, ezért a felújítás felét az államnak kellene állnia, erre viszont az önkormányzat hiába várt.","shortLead":"Az épület már régóta rossz állapotban van, de mivel csak félig önkormányzati tulajdon, ezért a felújítás felét...","id":"20181003_Csak_felig_ujitjak_fel_a_budapesti_iskolat_mert_az_allam_szerint_nem_eleg_hatranyos_helyzetu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bda1d38-c3a7-4309-9526-6e869f070134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c15632-f200-432a-84d5-3296e91e9d49","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Csak_felig_ujitjak_fel_a_budapesti_iskolat_mert_az_allam_szerint_nem_eleg_hatranyos_helyzetu","timestamp":"2018. október. 03. 20:10","title":"Csak félig újítják fel a budapesti iskolát, mert az állam szerint nem elég hátrányos helyzetű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]