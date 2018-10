Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivilágítatlanul száguldott az M3-as autópályán, majd behajtott egy településre, ahol szinte minden KRESZ-szabályt megszegett, majd a rendőrautónak is nekihajtott.","shortLead":"Kivilágítatlanul száguldott az M3-as autópályán, majd behajtott egy településre, ahol szinte minden KRESZ-szabályt...","id":"20181004_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_szaguldva_menekult_a_rendorok_elol_egyikuket_majdnem_el_is_utotte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08511e47-a8af-45b9-84a1-0057d0a87a8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_szaguldva_menekult_a_rendorok_elol_egyikuket_majdnem_el_is_utotte","timestamp":"2018. október. 04. 10:31","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki száguldva menekült a rendőrök elől, egyiküket majdnem el is ütötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapesti Gazdasági Fórumon tartott előadást a pénzügyminiszter. 