Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"977ebfff-3204-4e16-8f5f-acd302d7ed45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napokig keresték a környéken, mire megtalálták egy fán.","shortLead":"Napokig keresték a környéken, mire megtalálták egy fán.","id":"20181006_Megmarta_gazdajat_a_mergeskigyo_majd_megszokott_Pragaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=977ebfff-3204-4e16-8f5f-acd302d7ed45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601c1502-fe2e-403b-a570-619a7e8eaf42","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Megmarta_gazdajat_a_mergeskigyo_majd_megszokott_Pragaban","timestamp":"2018. október. 06. 13:14","title":"Megmarta gazdáját a mérgeskígyó, majd megszökött Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81423c6f-3159-4ac2-9895-f54316fa795a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy mentőautóból pedig egy táskát is elemelt előtte.","shortLead":"Egy mentőautóból pedig egy táskát is elemelt előtte.","id":"20181005_Egy_reszeg_lengyel_ferfi_hajnalban_ellopott_egy_vizszallito_autot_Dunakeszin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81423c6f-3159-4ac2-9895-f54316fa795a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab95aa6-5d2a-4b67-bdd2-e059ae095df1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_Egy_reszeg_lengyel_ferfi_hajnalban_ellopott_egy_vizszallito_autot_Dunakeszin","timestamp":"2018. október. 05. 21:00","title":"Egy részeg lengyel férfi hajnalban ellopott egy vízszállító autót Dunakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6752e8e2-4e0e-467a-a435-fb518f2020fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pozsonyi úti volt KISZ-székház bontását leállították, mert azbesztet találtak, de a hatóság szerint az a megengedett határérték alatti.","shortLead":"A Pozsonyi úti volt KISZ-székház bontását leállították, mert azbesztet találtak, de a hatóság szerint az a megengedett...","id":"20181005_Megsincs_azbesztveszely_az_ujlipotvarosi_epuletbontas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6752e8e2-4e0e-467a-a435-fb518f2020fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372d8c2f-feec-4df3-8155-bdf89acac58c","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Megsincs_azbesztveszely_az_ujlipotvarosi_epuletbontas_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 20:44","title":"Még sincs azbesztveszély az újlipótvárosi épületbontás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","shortLead":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","id":"20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05401bc9-b339-4d4a-9cf8-20fbdff52722","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","timestamp":"2018. október. 07. 09:59","title":"Nem fértek fel a vonatra, kutyás rendőrök szedték le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szerint a brit sajtó lábbal tiporja a politikusok emberi jogait, s ezért határt kell szabni a sajtószabadságnak. A politikus osztrák újságíróknak azt is elmondta, hogy a londoni vezetők nem engedték őt 2016-ban a Brexit ellen kampányolni.","shortLead":"Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szerint a brit sajtó lábbal tiporja a politikusok emberi jogait, s...","id":"20181006_Juncker__hatart_kell_szabni_a_sajtoszabadsagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cd306b-9f4e-420a-b198-3c7ecab37ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Juncker__hatart_kell_szabni_a_sajtoszabadsagnak","timestamp":"2018. október. 06. 17:07","title":"Juncker – határt kell szabni a sajtószabadságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szíriai férfit Németországban csukták le, mert állítólag nem fizetett be egy lopás miatt kiszabott bírságot. Aztán kiderült, hogy még csak nem is hasonlít a valódi elkövetőre.","shortLead":"A szíriai férfit Németországban csukták le, mert állítólag nem fizetett be egy lopás miatt kiszabott bírságot. Aztán...","id":"20181005_Bortontuzben_meghalt_egy_fogoly_akinek_egyebkent_nem_is_kellett_volna_bortonben_lennie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7468089-d630-4a3b-b857-4464ba178c90","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Bortontuzben_meghalt_egy_fogoly_akinek_egyebkent_nem_is_kellett_volna_bortonben_lennie","timestamp":"2018. október. 05. 18:50","title":"Börtöntűzben meghalt egy fogoly, akinek egyébként nem is kellett volna börtönben lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65e858a-19b2-4f6d-8978-b6d5fc195eb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idei Nobel-békedíjas Nadia Muradot is elrabolták és szexrabszolgaként tartották fogva. Szabadulása óta azért kampányol, hogy az Iszlám Állam vezetőit nemzetközi bíróság előtt vonják felelősségre.","shortLead":"Az idei Nobel-békedíjas Nadia Muradot is elrabolták és szexrabszolgaként tartották fogva. Szabadulása óta azért...","id":"20181006_Meg_nincs_vege_tobb_mint_ezer_no_van_az_Iszlam_Allam_fogsagaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d65e858a-19b2-4f6d-8978-b6d5fc195eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f10c81-b3c0-44fc-9881-0c7eedf37120","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Meg_nincs_vege_tobb_mint_ezer_no_van_az_Iszlam_Allam_fogsagaban","timestamp":"2018. október. 06. 08:25","title":"Még nincs vége: több mint ezer nő van az Iszlám Állam fogságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bca2dc3-1039-400b-8b55-b024217c9b74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy plusz parkolóhelyet festettek fel közvetlenül a mélygarázs bejárata mellett. ","shortLead":"Négy plusz parkolóhelyet festettek fel közvetlenül a mélygarázs bejárata mellett. ","id":"20181005_Nagyjabol_tizenot_centit_hagytak_a_jardabol_a_gyalogosoknak_az_Erzsebet_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bca2dc3-1039-400b-8b55-b024217c9b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a79e976-3fee-4763-b583-bafc88bf87c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Nagyjabol_tizenot_centit_hagytak_a_jardabol_a_gyalogosoknak_az_Erzsebet_teren","timestamp":"2018. október. 05. 19:32","title":"Nagyjából tizenöt centit hagytak a járdából a gyalogosoknak az Erzsébet téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]