[{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","shortLead":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","id":"20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05401bc9-b339-4d4a-9cf8-20fbdff52722","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","timestamp":"2018. október. 07. 09:59","title":"Nem fértek fel a vonatra, kutyás rendőrök szedték le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea64659-00ad-4bec-ab49-579aa7a8101c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fulham egy félidőn át tudta tartani Unai Emery együttesét, aztán beindult a henger.","shortLead":"A Fulham egy félidőn át tudta tartani Unai Emery együttesét, aztán beindult a henger.","id":"20181007_arsenal_fulham_premier_league","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea64659-00ad-4bec-ab49-579aa7a8101c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79ca09d-a8a9-4df7-affc-7bab7cb1640f","keywords":null,"link":"/sport/20181007_arsenal_fulham_premier_league","timestamp":"2018. október. 07. 16:25","title":"Csodagólt lőtt, gálázott az Arsenal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő tett fel írásbeli kérdést Kásler Miklós emberierőforrás-miniszternek arról, hány pszichiáter dolgozik állami alkalmazásban az országban.","shortLead":"Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő tett fel írásbeli kérdést Kásler Miklós emberierőforrás-miniszternek arról...","id":"20181008_gyermekpszichiater_emmi_kasler_miklos_retvari_bence_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800c413b-2089-4ae4-9ad7-3a2cdc36893e","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_gyermekpszichiater_emmi_kasler_miklos_retvari_bence_egeszsegugy","timestamp":"2018. október. 08. 18:56","title":"Mire elég 45 gyermekpszichiáter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef5ae-70e6-476f-82f9-6fb61de070c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","timestamp":"2018. október. 07. 12:30","title":"Móga Piroska: Tényleg egyszer élünk, és ez már az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33354ca4-630e-4ba7-9550-eed10b89b99b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a török elnök, nem csoda, hogy felborult a főváros közlekedése.","shortLead":"Megérkezett a török elnök, nem csoda, hogy felborult a főváros közlekedése.","id":"20181008_Egy_teljes_percen_at_vonult_Erdogan_konvoja_Budapesten__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33354ca4-630e-4ba7-9550-eed10b89b99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5462ce2-9237-4bd1-a149-d8d301ce18c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Egy_teljes_percen_at_vonult_Erdogan_konvoja_Budapesten__video","timestamp":"2018. október. 08. 13:20","title":"Egy teljes percen át vonult kameránk előtt Erdogan konvoja Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változtattak a Liszt Ferenc-reptérről felszálló gépek repülési útvonalán, a kőbányai és pestszentlőrinci lakók zajra és alacsonyan szálló repülőkre panaszkodnak.","shortLead":"Változtattak a Liszt Ferenc-reptérről felszálló gépek repülési útvonalán, a kőbányai és pestszentlőrinci lakók zajra és...","id":"20181008_Alacsonyan_szallo_repulokre_panaszkodnak_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf863394-308c-4d15-ab58-9b9d9e05b146","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Alacsonyan_szallo_repulokre_panaszkodnak_Kobanyan","timestamp":"2018. október. 08. 09:22","title":"Alacsonyan szálló repülőkre panaszkodnak Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy felmérésből az derült ki, hogy a kkv-k közel harmada vagy nem hallott a GDPR-ról, vagy nem tudja, hogy az rá is vonatkozik.","shortLead":"Egy felmérésből az derült ki, hogy a kkv-k közel harmada vagy nem hallott a GDPR-ról, vagy nem tudja, hogy az rá is...","id":"20181008_A_magyar_kkvk_egy_resze_meg_csak_nem_is_hallott_a_GDPRrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87027315-7e96-4982-b8d2-dd3769639762","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_A_magyar_kkvk_egy_resze_meg_csak_nem_is_hallott_a_GDPRrol","timestamp":"2018. október. 08. 13:08","title":"A magyar kkv-k egy része még csak nem is hallott a GDPR-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapon belül a Voyager–2 is történelmet írhat azzal, hogy ember alkotta eszközként – a Voyager–1-es követve – kilép a csillagközi térbe.","shortLead":"Néhány hónapon belül a Voyager–2 is történelmet írhat azzal, hogy ember alkotta eszközként – a Voyager–1-es követve –...","id":"20181008_voyager_2_urszonda_naprendszer_heliszfera_csillagkozi_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff97ce0f-606a-439d-a072-e54ea3b9220a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_voyager_2_urszonda_naprendszer_heliszfera_csillagkozi_ter","timestamp":"2018. október. 08. 16:02","title":"Izgalomba jött a NASA: fontos dolgot mértek a Voyager–2 műszerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]