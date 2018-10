Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f272312-16e2-484f-83d9-1a8a8812aded","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre csökken a fogyasztás, és vele együtt a termelés is. ","shortLead":"Egyre csökken a fogyasztás, és vele együtt a termelés is. ","id":"20181008_Egyre_kevesebb_kaposztat_esznek_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f272312-16e2-484f-83d9-1a8a8812aded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea5ac96-6f75-48a3-96ec-a765644ab23b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Egyre_kevesebb_kaposztat_esznek_a_magyarok","timestamp":"2018. október. 08. 05:55","title":"Egyre kevesebb káposztát esznek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62278c5-0cf2-49f6-b472-aef3ffe2c87e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke szerint a mostani jobboldali, illetve „már-már” szélsőjobboldali kurzust egyedül balról lehet leváltani.","shortLead":"Az MSZP elnöke szerint a mostani jobboldali, illetve „már-már” szélsőjobboldali kurzust egyedül balról lehet leváltani.","id":"20181007_Megunhatatlan_megint_a_kormany_levaltasarol_beszel_az_MSZP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d62278c5-0cf2-49f6-b472-aef3ffe2c87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3ea006-a678-450a-8409-101cdf18e418","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Megunhatatlan_megint_a_kormany_levaltasarol_beszel_az_MSZP","timestamp":"2018. október. 07. 17:50","title":"Megunhatatlan: megint a kormány leváltásáról beszél az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f85943-3c63-4baf-a3d5-bbb0ce85dbac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy amerikai újságíró Trump kampánygyűléséről tudósított a sapkában, de a csatorna szerint ez már sérti a pártatlanságot. ","shortLead":"Egy amerikai újságíró Trump kampánygyűléséről tudósított a sapkában, de a csatorna szerint ez már sérti...","id":"20181008_Trump_kampanysapkajaban_allt_a_kamera_ele_kirugtak_az_ujsagirot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93f85943-3c63-4baf-a3d5-bbb0ce85dbac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b29650d-8511-4177-8649-2bc6defda041","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Trump_kampanysapkajaban_allt_a_kamera_ele_kirugtak_az_ujsagirot","timestamp":"2018. október. 08. 09:21","title":"Trump kampánysapkájában állt a kamera elé, kirúgták az újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába várták a NASA szakemberei, a Curiosity nem küldte el a Földre az aktuális adatokat, így 2013 után ismét be kellett kapcsolni a marsjáró tartalékként szolgáló központi egységét.","shortLead":"Hiába várták a NASA szakemberei, a Curiosity nem küldte el a Földre az aktuális adatokat, így 2013 után ismét be...","id":"20181007_nasa_curiosity_marsjaro_szamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323f4d2d-ba73-4531-913f-4e8cbcdce6d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_nasa_curiosity_marsjaro_szamitogep","timestamp":"2018. október. 07. 21:03","title":"Bekapcsolták a Marson állomásozó Curiosity második agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690ed12a-6e43-4b3f-9a22-b40cbf2f5c99","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Az eszme – a gondolat – iránti gyűlölet ma már nemcsak náci/fasiszta sajátosság","shortLead":"Az eszme – a gondolat – iránti gyűlölet ma már nemcsak náci/fasiszta sajátosság","id":"201840_liberalisok_kifele_ha_vagytok_ha_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690ed12a-6e43-4b3f-9a22-b40cbf2f5c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5f19c2-78b0-425d-9686-ff94c1321821","keywords":null,"link":"/velemeny/201840_liberalisok_kifele_ha_vagytok_ha_nem","timestamp":"2018. október. 07. 18:40","title":"TGM: Liberálisok, kifelé, ha vagytok, ha nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a59fb70-029d-4c74-b6c6-185f0ca177d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milorad Krstic animációs akció-thrillere a bukaresti nemzetközi animációs filmfesztiválról hozta el a fődíjat.\r

\r

","shortLead":"Milorad Krstic animációs akció-thrillere a bukaresti nemzetközi animációs filmfesztiválról hozta el a fődíjat.\r

\r

","id":"20181007_Tovabb_menetel_az_uj_Macskafogo_ujabb_dijat_nyert_a_Ruben_Brandt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a59fb70-029d-4c74-b6c6-185f0ca177d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6516335b-d967-47b0-ae4d-1e20d4a8f737","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Tovabb_menetel_az_uj_Macskafogo_ujabb_dijat_nyert_a_Ruben_Brandt","timestamp":"2018. október. 07. 08:54","title":"Tovább menetel az „új Macskafogó”: újabb díjat nyert a Ruben Brandt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79a7d56-12f0-445e-8c7c-36c213026556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megjelent a pályázat a Miniszterelnökség új, budavári épületében működő konyha és étterem bérlésére. ","shortLead":"Megjelent a pályázat a Miniszterelnökség új, budavári épületében működő konyha és étterem bérlésére. ","id":"20181007_Mar_keresik_Orban_Viktor_szakacsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f79a7d56-12f0-445e-8c7c-36c213026556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c782da-21c3-4319-9698-0b4fa520276d","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Mar_keresik_Orban_Viktor_szakacsat","timestamp":"2018. október. 07. 10:25","title":"Már keresik Orbán Viktor szakácsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken kizárták a Jobbik-frakcióból a pártot támadó Volner Jánost, aki egy Facebook-posztban reagált a döntésre. Többek között elutasítja a vádat, hogy a Fidesz érdekeiért dolgozott volna, azt viszont már bánja, hogy nem vette át a párt irányítását, mikor megtehette volna.","shortLead":"Pénteken kizárták a Jobbik-frakcióból a pártot támadó Volner Jánost, aki egy Facebook-posztban reagált a döntésre...","id":"20181006_Volner_Janos_Ezt_a_hibat_eletem_vegeig_nem_fogom_magamnak_megbocsatani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36725f21-72d7-4977-8c99-69f6c6a2c7f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Volner_Janos_Ezt_a_hibat_eletem_vegeig_nem_fogom_magamnak_megbocsatani","timestamp":"2018. október. 06. 14:35","title":"Volner János: Ezt a hibát életem végéig nem fogom magamnak megbocsátani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]