[{"available":true,"c_guid":"f57d0f15-67e9-411c-99ab-a6f2a31aa3b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egymillió felhasználó veszi igénybe a legnépszerűbb torrentprogram webes változatát. Nagy előnye, hogy nem kell megvárni egy film vagy zene letöltésének végét, hanem rögtön indítható a böngészőben a műsorszám.","shortLead":"Már egymillió felhasználó veszi igénybe a legnépszerűbb torrentprogram webes változatát. Nagy előnye, hogy nem kell...","id":"20181008_utorrent_web_letoltese_bittorrent_bongeszo_torrent_streamelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57d0f15-67e9-411c-99ab-a6f2a31aa3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c547e989-c51a-4a2b-932b-1521478479eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_utorrent_web_letoltese_bittorrent_bongeszo_torrent_streamelese","timestamp":"2018. október. 08. 08:03","title":"Ha így torrentezik, akkor nem kell megvárni a letöltést, azonnal elindul a film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem tartja valószínűnek a teniszező, hogy rövid időn belül rendeződik a vitájuk a teniszszövetséggel. Fucsovics a Nemzeti Sportnak azt is kijelentette: nem hagyja, hogy átverjék, és nem igaz, hogy edzője bármibe is belerángatta.","shortLead":"Nem tartja valószínűnek a teniszező, hogy rövid időn belül rendeződik a vitájuk a teniszszövetséggel. Fucsovics...","id":"20181007_fucsovics_marton_babos_timea_savolt_attila_tenisz_teniszszovetseg_szucs_lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dce7b9-cc35-4cee-bd82-7a28582172e3","keywords":null,"link":"/sport/20181007_fucsovics_marton_babos_timea_savolt_attila_tenisz_teniszszovetseg_szucs_lajos","timestamp":"2018. október. 07. 16:54","title":"Fucsovics Márton: Ezzel a szövetséggel biztosan nem fogunk megállapodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dac677f-3c6e-4369-9f63-fc2213ed729f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ajándékozáson a közben Magyarországra érkezett Erdogan felesége is részt vett. ","shortLead":"Az ajándékozáson a közben Magyarországra érkezett Erdogan felesége is részt vett. ","id":"20181008_Nem_jottek_ures_kezzel_a_torokok_Budapestre_orvosi_muszert_hoztak_ajandekba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dac677f-3c6e-4369-9f63-fc2213ed729f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac95fa2-39b4-4dbf-a199-6a629817485a","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Nem_jottek_ures_kezzel_a_torokok_Budapestre_orvosi_muszert_hoztak_ajandekba","timestamp":"2018. október. 08. 17:06","title":"Nem jöttek üres kézzel a törökök Budapestre, orvosi műszert hoztak ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

\r

","shortLead":"A Japán Nagydíjat is csont nélkül behúzta.\r

\r

","id":"20181007_Hamilton_rajtcel_gyozelemmel_nyert__karnyujtasnyira_van_a_vbcimtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4acb3934-718e-46a5-8875-cb0e556cbf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b63f65-e3ed-4240-a813-e698b59463c0","keywords":null,"link":"/sport/20181007_Hamilton_rajtcel_gyozelemmel_nyert__karnyujtasnyira_van_a_vbcimtol","timestamp":"2018. október. 07. 10:29","title":"Hamilton rajt-cél győzelemmel nyert - karnyújtásnyira van a vb-címtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Taylor Swift eddig hallgatott, ha politikáról volt szó. Most megtörte a csendet.","shortLead":"Taylor Swift eddig hallgatott, ha politikáról volt szó. Most megtörte a csendet.","id":"20181008_Vajon_mi_kesztetheti_Taylor_Swiftet_politikai_allasfoglalasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9677ab4a-f1d8-43fe-ac59-edf8d327ddff","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Vajon_mi_kesztetheti_Taylor_Swiftet_politikai_allasfoglalasra","timestamp":"2018. október. 08. 10:52","title":"Vajon mi késztetheti Taylor Swiftet politikai állásfoglalásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d96c4-c875-47d6-903b-c3d914a4cad5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lényegében vadonatúj állapotú régi Volkswagen több mint öt évtizeddel repít vissza bennünket az időben.","shortLead":"Ez a lényegében vadonatúj állapotú régi Volkswagen több mint öt évtizeddel repít vissza bennünket az időben.","id":"20181008_283_millio_forint_ez_az_idokapszula_vw_bogar_oldtimer_veteran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=767d96c4-c875-47d6-903b-c3d914a4cad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ce754-0c2b-4468-a47c-e12d0aa07ff1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_283_millio_forint_ez_az_idokapszula_vw_bogar_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. október. 08. 11:21","title":"283 millió forint ez az időkapszula VW Bogár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Incidens: a Jet Airways B738-as járata az indiai indauri repülőtérre tartott, amikor a repülőtér „eltűnt”, pedig David Copperfield ott sem volt – ezzel a felütéssel számolt be a The Aviation Herald repülésbiztonsági szakoldal arról a hétvégén nyilvánosságra került október 1-jei esetről, amely az említett indiai légikikötőben történt, éjszaka.","shortLead":"Incidens: a Jet Airways B738-as járata az indiai indauri repülőtérre tartott, amikor a repülőtér „eltűnt”, pedig David...","id":"20181008_jet_airways_indaur_27_futopalya_lekapcsolodo_fenyek_david_copperfied_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d170f27b-cabb-4e08-a67b-b42e90252bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_jet_airways_indaur_27_futopalya_lekapcsolodo_fenyek_david_copperfied_repuloter","timestamp":"2018. október. 08. 09:03","title":"Már majdnem leszálltak a pilóták, amikor egyszer csak \"eltűnt\" alóluk a repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b3385f-e5aa-463a-b6fc-045259afcb26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két épület közé szuszakolták be ezt a varsói lakást.","shortLead":"Két épület közé szuszakolták be ezt a varsói lakást.","id":"20181008_Egy_meter_szeles_a_vilag_legkeskenyebb_haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6b3385f-e5aa-463a-b6fc-045259afcb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855fb1d0-14b9-48c5-a89d-54950d5998b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Egy_meter_szeles_a_vilag_legkeskenyebb_haza","timestamp":"2018. október. 08. 14:21","title":"Egy méter széles a világ legkeskenyebb háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]