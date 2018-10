Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony-elnök Kenichiro Yoshida egy vele készült interjúban világossá tette azt, amiről iparági pletykák alapján hetek óta cikkezik a világsajtó: biztosan lesz utódja a PlayStation 4-nek. ","shortLead":"A Sony-elnök Kenichiro Yoshida egy vele készült interjúban világossá tette azt, amiről iparági pletykák alapján hetek...","id":"20181009_sony_playstation_5_konzol_kenichiro_yoshida_microsoft_xbox_one","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a65c704-08ad-45a7-90c3-368ae6d5f9bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_sony_playstation_5_konzol_kenichiro_yoshida_microsoft_xbox_one","timestamp":"2018. október. 09. 12:30","title":"A Sony vezére kimondta: jön a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b324d5bc-e6e6-4c02-a45f-362528ee2ae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tűz keletkezett, és bár először ez merült fel, nem egy távhővezeték sérült meg. ","shortLead":"Nem tűz keletkezett, és bár először ez merült fel, nem egy távhővezeték sérült meg. ","id":"20181009_Goz_omlik_a_Margit_hid_lababol__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b324d5bc-e6e6-4c02-a45f-362528ee2ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac695da2-4458-4c69-be11-fef2a07addf2","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Goz_omlik_a_Margit_hid_lababol__video","timestamp":"2018. október. 09. 08:10","title":"Ellophattak egy szelepet, ezért ömlött a gőz a Margit híd lábánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42910ef2-a8d2-4364-9788-54ea13c7d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben, a sokadik nagy antwerpeni kokainfogás után a második legnagyobb belga város polgármestere kijelentette: elképesztő méreteket öltött a városban a kábítószerbiznisz. Kolosszális pénzekről van szó, amelyekből a politikusok megvesztegetésére is bőven futja.","shortLead":"Szeptemberben, a sokadik nagy antwerpeni kokainfogás után a második legnagyobb belga város polgármestere kijelentette...","id":"20181009_Tudja_melyik_varos_Europa_kokainkikotoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42910ef2-a8d2-4364-9788-54ea13c7d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61e108d-4823-4faa-8bff-47dd6b0a3375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Tudja_melyik_varos_Europa_kokainkikotoje","timestamp":"2018. október. 09. 11:05","title":"Tudja, melyik város Európa kokainkikötője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan egy vállrándítással reagálták arra, hogy a Google+ rendszerének egy komoly hibája miatt közel 500 ezer felhasználó adataihoz jutottak hozzá illetéktelenek. Ez viszont óriási hiba, mert bárki érintett lehet, akinek van egy gmailes e-mail-címe.","shortLead":"Sokan egy vállrándítással reagálták arra, hogy a Google+ rendszerének egy komoly hibája miatt közel 500 ezer...","id":"20181010_google_plusz_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5029e420-1107-4602-9134-c94426242c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b91666d-8766-44a9-9fe5-413a7ac40b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_google_plusz_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2018. október. 10. 12:03","title":"Azt hiszi, hogy önt nem érinti a Google-fiókok adatszivárgása? Simán lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem mindegyik jogosult a támogatásra. ","shortLead":"De nem mindegyik jogosult a támogatásra. ","id":"20181008_642_milliot_ad_a_kormany_a_korhazaknak_aramszamlakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e9ae25-c8bd-41a9-9c6b-00f13166ceda","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_642_milliot_ad_a_kormany_a_korhazaknak_aramszamlakra","timestamp":"2018. október. 08. 21:55","title":"642 milliót ad a kormány a kórházaknak áramszámlákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bb6e14-536e-4598-88c0-0662bf9f1b25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Világgazdaság szerint egyre kevesebb a kiskereskedelmi üzlet, a megmaradtak alapterülete viszont folyamatosan nő.","shortLead":"A Világgazdaság szerint egyre kevesebb a kiskereskedelmi üzlet, a megmaradtak alapterülete viszont folyamatosan nő.","id":"20181010_Elobbutobb_elfogynak_a_klasszikus_kisboltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86bb6e14-536e-4598-88c0-0662bf9f1b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6403feda-d97d-49d6-ac13-fa36200fb2d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Elobbutobb_elfogynak_a_klasszikus_kisboltok","timestamp":"2018. október. 10. 07:43","title":"Előbb-utóbb elfogynak a klasszikus „kisboltok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33159a1a-862c-456f-8511-119c9ef427b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kihallgatásra idézte be kedden a moszkvai rendőrség Alekszander Kokorint és Pavel Mamajevet, akik hétfő reggel egy étteremben két embert megtámadtak és megsebesítettek.","shortLead":"Kihallgatásra idézte be kedden a moszkvai rendőrség Alekszander Kokorint és Pavel Mamajevet, akik hétfő reggel...","id":"20181009_moszkva_valogatott_focistak_alekszander_kokorin_pavel_mamajev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33159a1a-862c-456f-8511-119c9ef427b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a7707af-f949-4d17-b7c7-c61ad8f3d6e8","keywords":null,"link":"/sport/20181009_moszkva_valogatott_focistak_alekszander_kokorin_pavel_mamajev","timestamp":"2018. október. 09. 18:18","title":"Étteremben, székkel verekedett két orosz válogatott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6db62a-06ea-46c2-8bf3-8c5fdd114bd8","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A Virgin Mary a legújabb durranás a menő koktélbárokban. Pedig – nomen est omen – alkoholmentes, és leginkább a Bloody Maryre hajaz, viszont olívaolajjal készül. ","shortLead":"A Virgin Mary a legújabb durranás a menő koktélbárokban. Pedig – nomen est omen – alkoholmentes, és leginkább a Bloody...","id":"20181008_Szuz_Maria_koktel__recept","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6db62a-06ea-46c2-8bf3-8c5fdd114bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a823c66-eae7-4b65-aa9e-42cdb8d5c15c","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Szuz_Maria_koktel__recept","timestamp":"2018. október. 09. 09:41","title":"Szűz Mária koktél – recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]