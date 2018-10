Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c055876-cf22-4b03-ad71-755e9a5af792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok nyáron kinevezett magyarországi nagykövete pénteken látogat Szegedre.","shortLead":"David Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok nyáron kinevezett magyarországi nagykövete pénteken látogat Szegedre.","id":"20181011_Botkaval_talalkozik_az_Orbant_kritizalo_amerikai_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c055876-cf22-4b03-ad71-755e9a5af792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992d0bf-5ac4-44a5-8465-ef1d99f837ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Botkaval_talalkozik_az_Orbant_kritizalo_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. október. 11. 14:11","title":"Botkával találkozik az Orbánt kritizáló amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9a446a-6b85-4df2-972d-6b19d12835c7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ungár Szél Bernadett helyét veszi át az egyik legfontosabb bizottságban.","shortLead":"Ungár Szél Bernadett helyét veszi át az egyik legfontosabb bizottságban.","id":"20181011_Ungar_Petert_kuldi_az_LMP_a_nemzetbiztonsagi_bizottsagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9a446a-6b85-4df2-972d-6b19d12835c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f0b515-88e2-413f-a9af-c8fc457f9678","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Ungar_Petert_kuldi_az_LMP_a_nemzetbiztonsagi_bizottsagba","timestamp":"2018. október. 11. 16:42","title":"Ungár Pétert küldi az LMP a nemzetbiztonsági bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Hiába változik jövőre radikálisan a cafeteriarendszer, a munkáltatók nem engedhetik meg maguknak, hogy ne adjanak továbbra is béren kívüli juttatásokat. Ennek oka: a munkaerő-hiány.","shortLead":"Hiába változik jövőre radikálisan a cafeteriarendszer, a munkáltatók nem engedhetik meg maguknak, hogy ne adjanak...","id":"20181010_cafeteria_rendszer_valtozasok_2019_beren_kivuli_juttatasok_adozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ca47a0-1d46-4d2c-bd71-03ddae59e202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_cafeteria_rendszer_valtozasok_2019_beren_kivuli_juttatasok_adozas","timestamp":"2018. október. 10. 14:00","title":"Kisajtolják a dolgozók a főnökből a pluszpénzt az egészségükre és a nyugdíjukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655bceb3-0036-45a5-862f-073661dbbd19","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Megfigyelte már, hogy vasárnap este nehezebben megy az elalvás? Bizony, a tudomány is számon tartja a vasárnap esti szorongást: jön a hétfő, és már jó előre ránk szakad a jövő hét összes gondja-baja. Mit tehetünk, hogy hétfőre kipihentek legyünk? A vasárnapi alvászavarok 3 lehetséges oka – és megoldásuk.","shortLead":"Megfigyelte már, hogy vasárnap este nehezebben megy az elalvás? Bizony, a tudomány is számon tartja a vasárnap esti...","id":"20181014_Harom_trukk_hogy_megszuntesd_a_vasarnapi_alvaszavarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=655bceb3-0036-45a5-862f-073661dbbd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37731dd2-5a72-4b63-af5e-531bdf67579d","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Harom_trukk_hogy_megszuntesd_a_vasarnapi_alvaszavarokat","timestamp":"2018. október. 10. 18:14","title":"Három trükk, hogy megszüntesd a vasárnapi alvászavarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b333a8e-6c54-46c7-aad7-eac113dd7205","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely épp most csinálja meg az ellenzék EP-kampányát. Ha beleállnak, persze. ","shortLead":"Gulyás Gergely épp most csinálja meg az ellenzék EP-kampányát. Ha beleállnak, persze. ","id":"20181010_cegledi_kulso_meghajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b333a8e-6c54-46c7-aad7-eac113dd7205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4630d8b-b66e-42db-8dba-e7e68310647d","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_cegledi_kulso_meghajto","timestamp":"2018. október. 10. 09:21","title":"Ceglédi: Külső meghajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68eee601-8414-4607-8a2f-9839d7515e9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új technológiát vezet be a Dropbox, hogy a szolgáltatásban tárolt dokumentumok és képek között sokkal gyorsabban lehessen keresni.","shortLead":"Új technológiát vezet be a Dropbox, hogy a szolgáltatásban tárolt dokumentumok és képek között sokkal gyorsabban...","id":"20181011_dropbox_kep_foto_dokumentum_felhoszolgaltatas_optikai_karakterfelismeres_ocr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68eee601-8414-4607-8a2f-9839d7515e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1f8865-ae7f-4ad3-9c1f-c6b8578ba0ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_dropbox_kep_foto_dokumentum_felhoszolgaltatas_optikai_karakterfelismeres_ocr","timestamp":"2018. október. 11. 13:03","title":"Nagyon hasznos újítás jön a Dropboxba, öröm lesz használni – már annak, aki fizet érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A házi méhek pusztulása megállítható, de nem mindegy, milyen áron. Nagyobb veszélyben vannak viszont a vadon élő kis beporzók.","shortLead":"A házi méhek pusztulása megállítható, de nem mindegy, milyen áron. Nagyobb veszélyben vannak viszont a vadon élő kis...","id":"20181011_mehpusztulas_amator_meheszek_einstein_cdc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332a582e-fb50-42b9-8d28-46efd921b8fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_mehpusztulas_amator_meheszek_einstein_cdc","timestamp":"2018. október. 11. 16:03","title":"Mi lesz velünk, ha elpusztul minden méh? Tényleg nagy a baj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","shortLead":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","id":"20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fbf513-6d41-41c7-9372-67d7771a4cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","timestamp":"2018. október. 10. 09:22","title":"A kormány már 2026-ig költi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]