Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A török elnökről kiderült, gyűjti az ollókat, Orbán pedig majdnem elvette tőle!\r

\r

","shortLead":"A török elnökről kiderült, gyűjti az ollókat, Orbán pedig majdnem elvette tőle!\r

\r

","id":"20181009_Erdogan_sajatos_szokasa_okozott_felreertest_a_Gul_Baba_turbejenek_atadojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed54864-c2bd-41ac-ab2e-6e681e7cb245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6865dc6a-cc3d-4e5e-8aa8-e440bacdcd7b","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Erdogan_sajatos_szokasa_okozott_felreertest_a_Gul_Baba_turbejenek_atadojan","timestamp":"2018. október. 09. 19:22","title":"Erdogan sajátos szokása okozott félreértést a Gül Baba türbéjének átadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a115a09-d526-4762-b490-b35b74e63d01","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Hiába ígérik a divatcégek, hogy fenntarthatóbbá teszik a gyártást, a fogyasztók nem engednek: ma nem csak többet vásárolnak, mint korábban, de a környezetszennyező műszál is egyre inkább hódít. Biztató kezdeményezéseket kerestünk Portugáliában és Magyarországon.","shortLead":"Hiába ígérik a divatcégek, hogy fenntarthatóbbá teszik a gyártást, a fogyasztók nem engednek: ma nem csak többet...","id":"20181010_divatipar_fenntarthato_gyartas_pet_palack_modtissimo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a115a09-d526-4762-b490-b35b74e63d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49f085d-8f51-41d4-a1ee-bca0abcdc29a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_divatipar_fenntarthato_gyartas_pet_palack_modtissimo","timestamp":"2018. október. 10. 20:00","title":"Nyissa ki a szekrényét: van rózsaszárból vagy PET-palackból készült ruhája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz egyik párt jelöltje sem, de minden párt támogatására számít.","shortLead":"Nem lesz egyik párt jelöltje sem, de minden párt támogatására számít.","id":"20181011_Puzser_Robert_is_bejelentkezett_a_fopolgarmesteri_szekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba5b8087-d50f-4081-83a5-43bdf6b1eea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e722c-1d7a-48cf-b299-1f681100dbd6","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Puzser_Robert_is_bejelentkezett_a_fopolgarmesteri_szekert","timestamp":"2018. október. 11. 05:15","title":"Puzsér bejelentette: indul főpolgármesternek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5838ff53-4a29-4dc5-94eb-a1411b77a327","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sokáig találgatták, Tőzsér Dániel miért nem játszott klubja előző két meccsén, ez lehet a megfejtés.","shortLead":"Sokáig találgatták, Tőzsér Dániel miért nem játszott klubja előző két meccsén, ez lehet a megfejtés.","id":"20181009_tozser_daniel_dvsc_foci_csapatkapitany_favagas_kozben_megserult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5838ff53-4a29-4dc5-94eb-a1411b77a327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caf677c-c94f-4096-9f1e-94e7044c720b","keywords":null,"link":"/sport/20181009_tozser_daniel_dvsc_foci_csapatkapitany_favagas_kozben_megserult","timestamp":"2018. október. 09. 17:58","title":"Baltával vághatta meg magát a Debrecen csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár kritika érte az idei iPhone-okat az elmúlt napokban, és mivel ezek nem voltak alaptalanok, az Apple-nek is lépnie kellett. Megérkezett „javítócsomagja”, az iOS 12.0.1.","shortLead":"Jó pár kritika érte az idei iPhone-okat az elmúlt napokban, és mivel ezek nem voltak alaptalanok, az Apple-nek is...","id":"20181009_apple_ios_1201_hibajavitas_chargegate_toltes_wifi_chargegate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc37bca-a574-4f91-bb30-d9e003834b45","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_apple_ios_1201_hibajavitas_chargegate_toltes_wifi_chargegate","timestamp":"2018. október. 09. 17:03","title":"ChargeGate? Máris itt az Apple megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók csak nemrég szereztek róla tudomást, a Google előtt azonban már hónapok óta ismert volt, hogy közösségi oldalának rendszerével komoly probléma adódott. Bár a szolgáltatást azóta bezárásra ítélték, van rá mód, hogy a regisztráltak még ma megszabaduljanak fiókjuktól. Mutatjuk, hogyan. ","shortLead":"A felhasználók csak nemrég szereztek róla tudomást, a Google előtt azonban már hónapok óta ismert volt, hogy közösségi...","id":"20181009_google_plusz_fiok_profil_torlese_adatszivargas_bezaras_szemelyes_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b78fa3f-11b1-4dbe-83c8-23c9baa2739a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_google_plusz_fiok_profil_torlese_adatszivargas_bezaras_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. október. 09. 10:30","title":"Így törölheti magát az adatait szivárogtató Google+ szolgáltatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db133a28-817e-4913-8cb1-845bf36b3aef","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A Salzburgi Ünnepi Játékok alatt, augusztus 11. és 19. között rendezték meg a barokk hercegérseki palota körbezárt szabad terén, klimatizált óriásponyva alatt a húsvéti fesztivál „sűrített” nyári kiadását. A tavaszi változat már négy évtizedes, a törzsgárdája 40 osztrák, német és svájci galériásból áll, míg a nyári „kistestvér” idén lett négyéves, és az élvonalból csupán tucatnyi műkereskedő fért be az eladói keretbe. A kínálat viszont a megszokott széles skálán szóródott térben, időben és árban egyaránt.","shortLead":"A Salzburgi Ünnepi Játékok alatt, augusztus 11. és 19. között rendezték meg a barokk hercegérseki palota körbezárt...","id":"20181010_Nyari_regisegvasar_udvari_satorban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db133a28-817e-4913-8cb1-845bf36b3aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d2faae-7998-4cb2-8dd5-5000058f7501","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181010_Nyari_regisegvasar_udvari_satorban","timestamp":"2018. október. 10. 17:56","title":"Nyári régiségvásár udvari sátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kálmán Olga beszélgetett velük Facebook-oldalán. A tragédia óta senki nem kereste őket a kórháztól, hogy kifejezzék együttérzésüket.","shortLead":"Kálmán Olga beszélgetett velük Facebook-oldalán. A tragédia óta senki nem kereste őket a kórháztól, hogy kifejezzék...","id":"20181010_Megszolalt_kirugott_szivsebesz_elhunyt_betegenek_felesege_es_lanya__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6906bc69-316a-440a-b8cd-9ee0a6c19eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Megszolalt_kirugott_szivsebesz_elhunyt_betegenek_felesege_es_lanya__video","timestamp":"2018. október. 10. 17:46","title":"Megszólalt a kirúgott szívsebész elhunyt betegének felesége és lánya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]