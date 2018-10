Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A szerelvény két kocsija a vágányokon keresztben állt meg. Kisiklott egy expresszvonat Indiában, legalább öten meghaltak fotók Határozati javaslatot nyújtott be Kocsis-Cake Olivio és Mellár Tamás, két P-s politikus, az „aradi vértanúkhoz méltó emlékmű felállításáról". A Párbeszédnek nem tetszik az aradi vértanúk emlékműve, újat akarnak A kormányhoz közeli, botrányokkal tarkított Veritas Intézet venné át az 1990 utáni kormánydokumentumokat, írja az e heti HVG, a szakmaiatlan lépés mögött többen politikai szándékokat sejtenek. Politikailag megbízható kezekbe kerülnek a kormányiratok A számos veszélyes helyzet elkerülésére és akár a sofőr elemzésére is alkalmas technológiát hamarosan akár egy egyszerű és olcsó autóban is minden további nélkül használni lehet majd. Kátyúkat érzékelő és azokat maguktól bejelentő autókat próbáltunk Budapesten Az újrainduló főpolgármester szerint a megállapodással nőnek Budapest önálló kompetenciái. Tarlós: Nehéz lett volna nemet mondani mondani Az MTA alapos indoklást küldött. Nem lesz honos népcsoport az orosz és a székely Magyarországon. A Magyar Helsinki Bizotság társelnöke, Pardavi Márta elnyerte a Human Rights First amerikai jogvédő szervezet díját, az indoklás kiemeli, hogy egy olyan országban áll ki a Helsinki és Pardavi a jogállami fenyegetések felmutatásán, amely távolodik a demokratikus berendezkedéstől. Rangos nemzetközi kitüntetést kapott az egyik leginkább démonizált magyar civil szervezet vezetője. A 17 éves Késely Ajna aranyérmet nyert 800 méter gyorson kedden a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben. Már hat aranyérmünk van a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián