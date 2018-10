Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bb9bbdf-988d-4077-b41c-fbe84a98077a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azzal vádolják őket, hogy egy betiltott náci szervezet tagjai.","shortLead":"Azzal vádolják őket, hogy egy betiltott náci szervezet tagjai.","id":"20181010_Birosag_ele_alltak_a_brit_szulok_akik_Adolf_Hitler_utan_neveztek_el_a_gyerekuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bb9bbdf-988d-4077-b41c-fbe84a98077a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20eb53-e564-4fb3-b887-b3e8652610bc","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Birosag_ele_alltak_a_brit_szulok_akik_Adolf_Hitler_utan_neveztek_el_a_gyerekuket","timestamp":"2018. október. 10. 10:11","title":"Bíróság elé álltak a brit szülők, akik Adolf Hitler után nevezték el a gyereküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mészáros vágányokat, a gyerekek sportközpontot építenek a településen.","shortLead":"Mészáros vágányokat, a gyerekek sportközpontot építenek a településen.","id":"20181011_Napi_Meszaros_a_vallalkozo_gyerekei_most_Erden_jutottak_tobbmilliardos_munkahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f567adb-7a3b-4169-adde-8ccc8d8b7cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd69b7e-8e58-4e1e-b55d-fe28d2508765","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_Napi_Meszaros_a_vallalkozo_gyerekei_most_Erden_jutottak_tobbmilliardos_munkahoz","timestamp":"2018. október. 11. 12:43","title":"Napi Mészáros: a vállalkozó gyerekei most Érden jutottak többmilliárdos munkához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő most először foglalt állást politikai kérdésben, és máris érződik a mozgósító ereje.","shortLead":"Az énekesnő most először foglalt állást politikai kérdésben, és máris érződik a mozgósító ereje.","id":"20181010_Taylor_Swift_hatalmat_nem_becsulhetik_ala_a_politikusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac77468c-e5da-4295-9c21-194a424823d8","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Taylor_Swift_hatalmat_nem_becsulhetik_ala_a_politikusok","timestamp":"2018. október. 10. 11:54","title":"Taylor Swift hatalmát nem becsülhetik alá a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4891497e-7d3f-4409-8de5-374a823f207a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kútba esett egy leopárd Indiában, az állatvédők emelték ki.","shortLead":"Kútba esett egy leopárd Indiában, az állatvédők emelték ki.","id":"20181009_10_meter_mely_kutbol_mentettek_ki_egy_leopardot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4891497e-7d3f-4409-8de5-374a823f207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c6842f-2547-4026-9ac5-1df70c42e218","keywords":null,"link":"/elet/20181009_10_meter_mely_kutbol_mentettek_ki_egy_leopardot","timestamp":"2018. október. 09. 21:50","title":"Parádés módszerrel mentettek ki egy leopárdot egy 10 méter mély kútból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b68a-658e-4f50-ac68-affd0fed51a0","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Bár szinte naponta változik, hogy ki-mit gondol éppen Magyarországról, egy biztosan tudható: olyan helyzet nem nagyon fordulhat elő, hogy az unió teljes elzárja a csapokat és egyetlen pályázat sem lesz. Habár a mostani időszak (2014-20) nagyértékű kiírásai már bírálat alatt vannak, még így is naponta jelennek meg új források, amikért érdemes folyamatosan követni a híreket. Cikkünkben pályázóknak adunk tippeket.\r

\r

","shortLead":"Bár szinte naponta változik, hogy ki-mit gondol éppen Magyarországról, egy biztosan tudható: olyan helyzet nem nagyon...","id":"lenovo_20181008_71_tipp_palyazoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f725b68a-658e-4f50-ac68-affd0fed51a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eced9cf-4f1f-4cf3-9484-a510a35d9858","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181008_71_tipp_palyazoknak","timestamp":"2018. október. 10. 12:38","title":"7+1 tipp vállalkozásfejlesztési pályázatokhoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"7b077d98-b2a9-455b-ad8f-4e65d6bb1737","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Edzőket, ügynököket, játékvezetőket, egykori ügyvédeket, könyvelőket és újságírókat is kihallgattak.","shortLead":"Edzőket, ügynököket, játékvezetőket, egykori ügyvédeket, könyvelőket és újságírókat is kihallgattak.","id":"20181010_Bundabotrany_korrupcio_miatt_nyomoznak_tobb_belga_futballklubnal_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b077d98-b2a9-455b-ad8f-4e65d6bb1737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc78582-ff4f-4dc0-9471-e59aff6fd8b9","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Bundabotrany_korrupcio_miatt_nyomoznak_tobb_belga_futballklubnal_is","timestamp":"2018. október. 10. 14:50","title":"Bundabotrány: korrupció miatt nyomoznak több belga futballklubnál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3cb783-2c0a-4414-877a-d30dc83605e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Novemberben lesz száz éve, hogy lezárult a konfliktus, Peter Jackson pedig a tőle megszokott módon, technikailag felturbózott dokumentumfilmmel készült az évfordulóra.","shortLead":"Novemberben lesz száz éve, hogy lezárult a konfliktus, Peter Jackson pedig a tőle megszokott módon, technikailag...","id":"20181010_A_Gyuruk_Ura_rendezoje_kiszinezte_az_elso_vilaghaborut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b3cb783-2c0a-4414-877a-d30dc83605e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2033f5-df99-444e-a8ff-cd103ce71095","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_A_Gyuruk_Ura_rendezoje_kiszinezte_az_elso_vilaghaborut","timestamp":"2018. október. 10. 10:56","title":"A Gyűrűk Ura rendezője kiszínezte az első világháborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb05d1bf-a43d-4d99-a7e5-1038821e2ea9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt túl nagy meglepetés a New York-i bejelentésen, a korábbiakban szinte minden kiszivárgott már a Pixel 3-akról, a keresőóriás idei Android 9-et futtató csúcstelefonjairól.","shortLead":"Nem volt túl nagy meglepetés a New York-i bejelentésen, a korábbiakban szinte minden kiszivárgott már a Pixel 3-akról...","id":"20181009_google_pixel_3_xl_telefonok_bemutato_specifikacio_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb05d1bf-a43d-4d99-a7e5-1038821e2ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c02cf12-ebea-4092-b448-cf68f2c386dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_google_pixel_3_xl_telefonok_bemutato_specifikacio_funkciok","timestamp":"2018. október. 09. 19:33","title":"Hivatalos: bejelentette új csúcstelefonjait a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]