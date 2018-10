Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Lehet-e egyszerre rehabilitálni Héjjas Ivánt és gigaprojektben emlékezni a holokauszt áldozataira?
Hogyan rehabilitáljunk egy véreskezű antiszemita gyilkost?

Kumin Ferenc korábban két évig volt már helyettes államtitkár, most a New York-i főkonzulátusról tér vissza a régi posztjára.
New Yorkból tér vissza a kormányba Orbán régi-új helyettes államtitkára

A következő napokban a nappali maximumok 21-26 fok között alakulnak.
A hétvégéig biztos kitart a nyári meleg Végigsöpört a hír, hogy péntektől minden más lesz a benzinkutakon, lecserélik a régi jelöléseket, a dízeloszlopra például egy nagy "B"-betű kerül. Honnan tudja majd az egyszeri autós, mit is kell majd tankolni?
Jönnek az új üzemanyag-jelölések, de a benzinkúton még csak nem is hallottak róla

Az elmúlt tíz évben majdnem százezer ember kapott tartózkodási engedélyt az EU-ban pénzért, közülük húszezren Magyarországon.
Nem tetszik az EU-nak a letelepedési program, de nem tud tenni ellene

A Sony végre megoldja, hogy a PlayStation Networkön használt becenevek utólag is cserélhetők legyenek. Van azonban egy kis bibi. Ezért a funkcióért összeteszik a két kezüket a PlayStation-rajongók

Hiába toldották meg egymilliárddal a keretet, nem jut minden pályázónak pénz az ingyenes téli tüzelőt biztosító programban.
Négymilliárd nem volt elég, nem jut mindenkinek ingyen tüzelő

Szubjektív lapajánló.
Hamvay Péter: Törököt fogtunk