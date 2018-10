Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a115a09-d526-4762-b490-b35b74e63d01","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Hiába ígérik a divatcégek, hogy fenntarthatóbbá teszik a gyártást, a fogyasztók nem engednek: ma nem csak többet vásárolnak, mint korábban, de a környezetszennyező műszál is egyre inkább hódít. Biztató kezdeményezéseket kerestünk Portugáliában és Magyarországon.","shortLead":"Hiába ígérik a divatcégek, hogy fenntarthatóbbá teszik a gyártást, a fogyasztók nem engednek: ma nem csak többet...","id":"20181010_divatipar_fenntarthato_gyartas_pet_palack_modtissimo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a115a09-d526-4762-b490-b35b74e63d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49f085d-8f51-41d4-a1ee-bca0abcdc29a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_divatipar_fenntarthato_gyartas_pet_palack_modtissimo","timestamp":"2018. október. 10. 20:00","title":"Nyissa ki a szekrényét: van rózsaszárból vagy PET-palackból készült ruhája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","shortLead":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","id":"20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fbf513-6d41-41c7-9372-67d7771a4cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","timestamp":"2018. október. 10. 09:22","title":"A kormány már 2026-ig költi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab636db-3f33-4a20-9fbe-51183dac8741","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát, a Google tényleg minden kérdésünkre válaszol. Még azokra is, amiket nem tettünk fel. ","shortLead":"Hát, a Google tényleg minden kérdésünkre válaszol. Még azokra is, amiket nem tettünk fel. ","id":"20181011_Google_Maps_utcakep_valas_terkep_ferj_feleseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ab636db-3f33-4a20-9fbe-51183dac8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62ebb39-a97b-4717-8be6-2b9e628192d8","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Google_Maps_utcakep_valas_terkep_ferj_feleseg","timestamp":"2018. október. 11. 15:52","title":"Elvált a férj, miután meglátta a feleségét egy másik férfival a Google Mapsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04093d13-3b91-4b48-a320-b47836818ccd","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A sajtó úgy láttatja magát, mint ami a valóság hiteles képét nyújtja, holott nem rendelkezik a valóság leírásának mindent átfogó képességével – véli Alain de Botton író-filozófus.","shortLead":"A sajtó úgy láttatja magát, mint ami a valóság hiteles képét nyújtja, holott nem rendelkezik a valóság leírásának...","id":"20181010_Miben_rejlik_a_media_tudatformalo_hatalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04093d13-3b91-4b48-a320-b47836818ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1340d66a-0993-49c2-ad73-8fbd1a2abea4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181010_Miben_rejlik_a_media_tudatformalo_hatalma","timestamp":"2018. október. 10. 19:40","title":"Miben rejlik a média tudatformáló hatalma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincsen a világon senki más, aki alkalmasabb lenne ENSZ-nagykövetnek, mint Ivanka Trump, szó szerint ezt mondta Donald Trump saját lányáról.","shortLead":"Nincsen a világon senki más, aki alkalmasabb lenne ENSZ-nagykövetnek, mint Ivanka Trump, szó szerint ezt mondta Donald...","id":"20181010_Trump_szerint_lanya_lenne_a_vilagon_legalkalmasabb_amerikai_ENSZnagykovetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b817cf92-fe88-472a-9e39-ba8ee160e27e","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Trump_szerint_lanya_lenne_a_vilagon_legalkalmasabb_amerikai_ENSZnagykovetnek","timestamp":"2018. október. 10. 09:24","title":"Trump szerint lánya lenne a \"világon a legalkalmasabb\" amerikai ENSZ-nagykövetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9a446a-6b85-4df2-972d-6b19d12835c7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ungár Szél Bernadett helyét veszi át az egyik legfontosabb bizottságban.","shortLead":"Ungár Szél Bernadett helyét veszi át az egyik legfontosabb bizottságban.","id":"20181011_Ungar_Petert_kuldi_az_LMP_a_nemzetbiztonsagi_bizottsagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9a446a-6b85-4df2-972d-6b19d12835c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f0b515-88e2-413f-a9af-c8fc457f9678","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Ungar_Petert_kuldi_az_LMP_a_nemzetbiztonsagi_bizottsagba","timestamp":"2018. október. 11. 16:42","title":"Ungár Pétert küldi az LMP a nemzetbiztonsági bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt tíz évben majdnem százezer ember kapott tartózkodási engedélyt az EU-ban pénzért, közülük húszezren Magyarországon.","shortLead":"Az elmúlt tíz évben majdnem százezer ember kapott tartózkodási engedélyt az EU-ban pénzért, közülük húszezren...","id":"20181010_Nem_tetszik_az_EUnak_a_letelepedesi_program_de_nem_tud_tenni_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c416f59-1230-4e7e-be3b-7d2a7b1588aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b37a8b3-732e-4500-8077-f4e82cada18a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Nem_tetszik_az_EUnak_a_letelepedesi_program_de_nem_tud_tenni_ellene","timestamp":"2018. október. 10. 15:23","title":"Nem tetszik az EU-nak a letelepedési program, de nem tud tenni ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc7fe41-6bfe-4faf-931f-3539aec2522e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meglepő módon a férfiakat jobban védi a nagycsalád, mint a nőket. Az összefüggést a tudósok 178 országból származó adatok értékelésével állapították meg. ","shortLead":"Meglepő módon a férfiakat jobban védi a nagycsalád, mint a nőket. Az összefüggést a tudósok 178 országból származó...","id":"20181010_kisebb_esellyel_lesz_rakos_aki_nagy_csaladban_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccc7fe41-6bfe-4faf-931f-3539aec2522e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b4c54c-02f0-4982-bf55-4aad67d823d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_kisebb_esellyel_lesz_rakos_aki_nagy_csaladban_el","timestamp":"2018. október. 10. 17:34","title":"Kisebb eséllyel lesz rákos, aki nagy családban él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]