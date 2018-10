Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e2511df-85ef-4630-a0d3-48ce0b710c7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cigándi, a miskolci, a sárospataki, a tokaji, a szerencsi, a tiszaújvárosi, a gönci és a szikszói járás települései érintettek. Még a házi disznóvágást is be kell jelenteni.","shortLead":"A cigándi, a miskolci, a sárospataki, a tokaji, a szerencsi, a tiszaújvárosi, a gönci és a szikszói járás települései...","id":"20181013_Pusztit_a_sertespestis_Borsodban_otven_telepules_gazdai_aggodnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2511df-85ef-4630-a0d3-48ce0b710c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa88bed-257c-4c45-b6f2-8571eade259c","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Pusztit_a_sertespestis_Borsodban_otven_telepules_gazdai_aggodnak","timestamp":"2018. október. 13. 11:58","title":"Pusztít a sertéspestis Borsodban, ötven település gazdái aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffa745d-d29a-40e2-97eb-6e359631c36d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez akkor derült ki, amikor egy másik géniusszal, Donald Trumppal találkozott.","shortLead":"Ez akkor derült ki, amikor egy másik géniusszal, Donald Trumppal találkozott.","id":"20181012_Kanye_West_zseninek_tartja_magat_de_a_mobilja_jelkodja_000000","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ffa745d-d29a-40e2-97eb-6e359631c36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0538ba5-f8ad-4042-8362-9ce5a1251558","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Kanye_West_zseninek_tartja_magat_de_a_mobilja_jelkodja_000000","timestamp":"2018. október. 12. 13:00","title":"Kanye West zseninek tartja magát, de a mobilja jelkódja 000000","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kijevben vannak, akik szerint a magát függetlennek beállító Mirotvorec mögött az ukrán belügyminisztérium áll.\r

","shortLead":"Kijevben vannak, akik szerint a magát függetlennek beállító Mirotvorec mögött az ukrán belügyminisztérium áll.\r

","id":"20181012_A_kettos_allampolgar_ukrajnai_magyaroknak_uzent_a_Szijjartot_orosz_kemnek_nevezo_honlap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a96a0f-c0c9-4700-bd89-b7a4c3129ab2","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_A_kettos_allampolgar_ukrajnai_magyaroknak_uzent_a_Szijjartot_orosz_kemnek_nevezo_honlap","timestamp":"2018. október. 12. 09:27","title":"A kettős állampolgár ukrajnai magyaroknak üzent a Szijjártót orosz kémnek nevező honlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b14f91-e9ea-4df1-976c-2e99a67bb4eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint már csak Európa középső-keleti része képviseli az elfogadást és a toleranciát. ","shortLead":"Gulyás Gergely szerint már csak Európa középső-keleti része képviseli az elfogadást és a toleranciát. ","id":"20181013_Gulyas_Gergely_Europat_egy_agressziv_es_intolerans_szelsoseg_uralja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5b14f91-e9ea-4df1-976c-2e99a67bb4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f6c733-e9cb-47a9-b7ca-8666993e283d","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Gulyas_Gergely_Europat_egy_agressziv_es_intolerans_szelsoseg_uralja","timestamp":"2018. október. 13. 21:48","title":"Gulyás Gergely: Európát egy agresszív és intoleráns szélsőség uralja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93d5f06-f6d7-4505-94c5-5052764f655f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kecskeméten épül egy ilyen, azt ígérik, megszűnnek a torlódások jobb lesz a gyalogosoknak, bicikliseknek is.","shortLead":"Kecskeméten épül egy ilyen, azt ígérik, megszűnnek a torlódások jobb lesz a gyalogosoknak, bicikliseknek is.","id":"20181012_korforgalom_kecskemet_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d93d5f06-f6d7-4505-94c5-5052764f655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c066bdfd-aa78-4b4b-8463-d08ab578c93b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_korforgalom_kecskemet_epitkezes","timestamp":"2018. október. 12. 10:49","title":"1,2 milliárdból építenek körforgalmat Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő héten véget érhet a patthelyzet, de ez a brit kormánynak is a végét jelentheti.","shortLead":"Jövő héten véget érhet a patthelyzet, de ez a brit kormánynak is a végét jelentheti.","id":"20181012_Financial_Times_kozel_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832c8892-7c10-48d6-9d85-54c304b9db6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Financial_Times_kozel_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2018. október. 12. 11:01","title":"Financial Times: Közel a megállapodás a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c667aeca-14ad-429b-b59c-d749da026314","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szebbnél szebb múzeumok épülnek a világban, a HVG által összeállított listára az új Néprajzi Múzeum ugyanúgy felfért, mint az ugyancsak magyar érdekeltségű Bauhaus Museum, vagy George Lucas futurisztikus központja.","shortLead":"Szebbnél szebb múzeumok épülnek a világban, a HVG által összeállított listára az új Néprajzi Múzeum ugyanúgy felfért...","id":"201835_epulo_muzeumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c667aeca-14ad-429b-b59c-d749da026314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeba7ca-cbbc-4a8d-aa75-23468d2862e2","keywords":null,"link":"/kultura/201835_epulo_muzeumok","timestamp":"2018. október. 14. 08:00","title":"George Lucas és a Néprajzi - ilyenek lesznek a közeljövő legszebb múzeumai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc51c5-d3a8-47d3-b8fd-1b583791c0bf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Mit tehet egy cégvezető, hogy a vállalkozását minél jobban szeresse a Google keresője, és hogyan tudhat meg minél többet az oda kattintókról? Erről hirdetett a Google előadást kkv-k vezetőinek. Mi is beültünk, hogy megnézzük, kiket érdekel egy ilyen képzés, és mit tud kínálni nekik a világ egyik legnagyobb techcége.","shortLead":"Mit tehet egy cégvezető, hogy a vállalkozását minél jobban szeresse a Google keresője, és hogyan tudhat meg minél...","id":"20181012_google_eloadas_digital_workshop_kereso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30dc51c5-d3a8-47d3-b8fd-1b583791c0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e8f3a6-4f8a-41f9-88dc-9a1bf8e339a5","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_google_eloadas_digital_workshop_kereso","timestamp":"2018. október. 12. 15:09","title":"Minden cég első akar lenni a Google keresőjében, de ennek ára van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]