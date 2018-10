Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszter azt mondta, pályázatot írtak ki a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatói posztjára, ám ez még nem jelent meg sehol. ","shortLead":"A miniszter azt mondta, pályázatot írtak ki a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatói posztjára, ám ez még nem jelent meg...","id":"20181013_Kasler_palyazat_pim_prohle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d587b7-5b3f-45c7-abc5-e1512b92dcd0","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Kasler_palyazat_pim_prohle","timestamp":"2018. október. 13. 15:57","title":"Nincs nyoma a pályázatnak, amiről Kásler beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Amíg nincs önkormányzatiság, addig nincs értelme arról beszélni, hogyan működjön a Budapesti Közfejlesztési Tanács - mindezt Tarlós István egykori pénzügyi főtanácsadója nyilatkozta a hvg.hu-nak. Atkári János, aki korábban Demszky Gábor főpolgármester-helyettese is volt, azt mondta: tanácsrendszer van a szó pártállami értelmében. A jelenlegi főpolgármester azonban optimista. Ennek egyik oka az lehet, hogy a héten 1100 milliárd forintnyi fővárosi fejlesztésről állapodott a kormányfővel.","shortLead":"Amíg nincs önkormányzatiság, addig nincs értelme arról beszélni, hogyan működjön a Budapesti Közfejlesztési Tanács...","id":"20181013_kozmunkatanacs_tarlos_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb482be-2f3f-4b4c-8978-9693b297b887","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_kozmunkatanacs_tarlos_budapest","timestamp":"2018. október. 13. 16:25","title":"Már Falus Ferenc is bedobta azt, amit most Orbán és Tarlós megvalósít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce57691d-b2b1-4eb2-b2d5-21dae270f98a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter nem cáfolta, hogy átalakításokra készülnek a honvédség vezetésében. ","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter nem cáfolta, hogy átalakításokra készülnek a honvédség vezetésében. ","id":"20181013_Szekesfehervarra_koltoztetnek_a_honvedseg_uj_parancsnoksagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce57691d-b2b1-4eb2-b2d5-21dae270f98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61175f4-82ed-4127-83f3-78fa4f5ba376","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Szekesfehervarra_koltoztetnek_a_honvedseg_uj_parancsnoksagat","timestamp":"2018. október. 13. 15:41","title":"Székesfehérvárra költöztetnék a honvédség új parancsnokságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c296c9-5653-47d6-a5f6-ee6772c4ccd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden azon múlik, kisebb vagy nagyobb boltban dolgozik-e valaki. ","shortLead":"Minden azon múlik, kisebb vagy nagyobb boltban dolgozik-e valaki. ","id":"20181015_132_ezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_bolti_eladok_fizetese_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14c296c9-5653-47d6-a5f6-ee6772c4ccd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aedcdc2-71e4-4cbf-9276-438ef5e7d5de","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_132_ezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_bolti_eladok_fizetese_kozott","timestamp":"2018. október. 15. 11:16","title":"132 ezer forint különbség is lehet a bolti eladók fizetése között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a legnagyobb titokban fejlesztette azt az eszközt, amely egészen új szintre emelné a kommunikációt: bőrön keresztüli hangérzékelést alkalmaz.","shortLead":"A Facebook a legnagyobb titokban fejlesztette azt az eszközt, amely egészen új szintre emelné a kommunikációt: bőrön...","id":"20181015_facebook_karpant_building_8_karszalag_hallas_a_boron_keresztul_rezges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efc3a3b8-4cfd-45a0-ba06-cf73f9d2db77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30253a97-46b1-4200-b287-20d0a9b9e069","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_facebook_karpant_building_8_karszalag_hallas_a_boron_keresztul_rezges","timestamp":"2018. október. 15. 10:03","title":"Nagyot fog nézni a Facebook fejlesztését látva, tiszta sci-fi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101b17bd-608d-4378-81ac-759ca279e90d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politikatörténeti Alapítvány és Intézet befogadja a rendezvényt.","shortLead":"A Politikatörténeti Alapítvány és Intézet befogadja a rendezvényt.","id":"20181013_Uj_helyszint_talaltak_az_A38rol_kitiltott_szabadkomuvesekrol_szolo_eloadasnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=101b17bd-608d-4378-81ac-759ca279e90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd757c6-290c-4bd5-91e0-bcd6448d479d","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Uj_helyszint_talaltak_az_A38rol_kitiltott_szabadkomuvesekrol_szolo_eloadasnak","timestamp":"2018. október. 13. 13:12","title":"Új helyszínt találtak az A38-ról kitiltott, szabadkőművesekről szóló előadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cfc4b8-acf3-45f0-b455-7b9126846fab","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szolnoki filmfesztiválon mesterkurzust is fog tartani a legendás rendező. ","shortLead":"A szolnoki filmfesztiválon mesterkurzust is fog tartani a legendás rendező. ","id":"20181015_Szolnokra_jon_Peter_Greenaway","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43cfc4b8-acf3-45f0-b455-7b9126846fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdf646b-29e1-4dd1-8584-f193da8d13fa","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Szolnokra_jon_Peter_Greenaway","timestamp":"2018. október. 15. 10:42","title":"Szolnokra jön Peter Greenaway","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","shortLead":"A Tropicana jól járt a költözéssel.","id":"20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3ab33-3d7a-4e81-9391-ad09c113b3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee63d19-c91a-457b-902c-1559561cac9d","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Egy_Tiborcz_Istvanhoz_kotheto_epuletben_lelt_uj_otthonra_Andy_Vajna_egyik_kaszinoja","timestamp":"2018. október. 13. 11:47","title":"Egy Tiborcz Istvánhoz köthető épületben lelt új otthonra Andy Vajna egyik kaszinója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]