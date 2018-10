Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítógépekbe telepíthető RAM mennyisége ma sem kevés, de egy határ azért van. Ezt tornázta most fel az Intel, egészen 128 gigabájtig.","shortLead":"A számítógépekbe telepíthető RAM mennyisége ma sem kevés, de egy határ azért van. Ezt tornázta most fel az Intel...","id":"20181016_intel_core_i9_kilencedik_generacios_intel_processzor_128_gigabajt_ram_ddr4_es_memoria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1fb685-d363-495e-846d-94028684b298","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_intel_core_i9_kilencedik_generacios_intel_processzor_128_gigabajt_ram_ddr4_es_memoria","timestamp":"2018. október. 16. 12:03","title":"Akár 128 GB RAM is lehet a számítógépében, az Intel új processzora megbirkózik vele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak azért nem lesz teljes teltház a szállodákban, mert a két hosszú hétvégére oszlik el a forgalom.","shortLead":"Csak azért nem lesz teljes teltház a szállodákban, mert a két hosszú hétvégére oszlik el a forgalom.","id":"20181016_Ugy_varjak_a_szallodasok_oktober_23at_mint_a_karacsonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19a134f-1605-4aa7-af6d-55eeb581c09a","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Ugy_varjak_a_szallodasok_oktober_23at_mint_a_karacsonyt","timestamp":"2018. október. 16. 05:56","title":"Úgy várják a szállodások október 23-át, mint a karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig épültek új lakások, ráadásul gyakran medencét vagy szaunát építettek a támogatásból – ezzel az indokkal szüntetnék meg a lakástakarékok állami támogatását.","shortLead":"Alig épültek új lakások, ráadásul gyakran medencét vagy szaunát építettek a támogatásból – ezzel az indokkal szüntetnék...","id":"20181015_Megszuntetne_a_Fidesz_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db1dca0-69ff-49f0-8977-de18d26ea3a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Megszuntetne_a_Fidesz_a_lakastakarekok_allami_tamogatasat","timestamp":"2018. október. 15. 11:50","title":"Megszüntetné a Fidesz a lakástakarékok állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c9fced-b7f8-48b8-973e-ed4da7237ae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Kiska államfő tíz bajba jutott család között osztotta szét bérét. Nem először csinál ilyet. ","shortLead":"Andrej Kiska államfő tíz bajba jutott család között osztotta szét bérét. Nem először csinál ilyet. ","id":"20181015_Ader_peldat_vehetne_raszoruloknak_adta_fizeteset_a_szlovak_allamfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c9fced-b7f8-48b8-973e-ed4da7237ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32caf881-2c35-4061-adf9-44a8db2c8f3d","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Ader_peldat_vehetne_raszoruloknak_adta_fizeteset_a_szlovak_allamfo","timestamp":"2018. október. 15. 16:39","title":"Rászorulóknak adta fizetését a szlovák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor rendelete szerint a rendes tagoknak január 1-jétől 320 ezer forintra emelkedik a havi életjáradék.","shortLead":"Orbán Viktor rendelete szerint a rendes tagoknak január 1-jétől 320 ezer forintra emelkedik a havi életjáradék.","id":"20181016_Megemelik_az_MMAtagok_eletjaradekat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d05831-232d-47bb-b28d-ec120e454975","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megemelik_az_MMAtagok_eletjaradekat","timestamp":"2018. október. 16. 10:40","title":"Megemelik az MMA-tagok életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 444 járt utána, hogy a Mészáros-birodalom három fő cége az elmúlt három évben mekkora felárral vállalta el a közbeszerzésen elnyert munkákat. ","shortLead":"A 444 járt utána, hogy a Mészáros-birodalom három fő cége az elmúlt három évben mekkora felárral vállalta el...","id":"20181016_Meszaros_Lorinc_kozbeszerzes_felar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89e1bbe-191c-4bd1-aec3-e000b154373d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Meszaros_Lorinc_kozbeszerzes_felar","timestamp":"2018. október. 16. 09:12","title":"96 milliárdos felárral dolgoztak Mészárosék cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosoknál jóval pontosabban szúrja ki a Google új algoritmusa, ha áttétképző mellrák szövetmintáját látja. A rendszer ugyanakkor az orvossal együtt lehet a leghatékonyabb.","shortLead":"Az orvosoknál jóval pontosabban szúrja ki a Google új algoritmusa, ha áttétképző mellrák szövetmintáját látja...","id":"20181015_mellrak_diagnosztizalas_mesterseges_intelligencia_google_metasztazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f91696-67f7-4019-af2f-5208e8bdbb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_mellrak_diagnosztizalas_mesterseges_intelligencia_google_metasztazis","timestamp":"2018. október. 15. 11:33","title":"30 mp alatt felismeri a Google mesterséges intelligenciája, ha áttétet képez a mellrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1b4b4a-cd93-4f2f-8b55-91f8fb18ad4e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több modell is érintett lehet.","shortLead":"Több modell is érintett lehet.","id":"20181015_Folytatodik_a_dizelbotrany_Hazkutatast_tartottak_az_Opel_irodaiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca1b4b4a-cd93-4f2f-8b55-91f8fb18ad4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe7c329-62b3-4dd8-90ed-a4b96d2859d2","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Folytatodik_a_dizelbotrany_Hazkutatast_tartottak_az_Opel_irodaiban","timestamp":"2018. október. 15. 13:11","title":"Folytatódik a dízelbotrány? Házkutatást tartottak az Opel irodáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]