[{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megrohanták az ügyfelek a Fundamenta központi irodáját, miután kiderült, hogy a Fidesz megszüntetné a lakástakarékok állami támogatását.","shortLead":"Megrohanták az ügyfelek a Fundamenta központi irodáját, miután kiderült, hogy a Fidesz megszüntetné a lakástakarékok...","id":"20181015_Ket_orat_kell_sorban_allni_a_Fundamenta_ugyfelszolgalatan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c6c0d3-55cb-4be5-be6a-061a4db99686","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ket_orat_kell_sorban_allni_a_Fundamenta_ugyfelszolgalatan","timestamp":"2018. október. 15. 17:25","title":"Két órát kell sorban állni a Fundamenta ügyfélszolgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57de4751-d039-4a39-9bef-30840436a54f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181015_A_Tv2_csak_tudja_Orban_tamadott_beszedeivel_magabiztossagra_neveli_a_magyarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57de4751-d039-4a39-9bef-30840436a54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fb013a-e496-455e-9647-57e67bbbe788","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_Tv2_csak_tudja_Orban_tamadott_beszedeivel_magabiztossagra_neveli_a_magyarokat","timestamp":"2018. október. 15. 09:57","title":"A TV2 napi agymosása: Orbán már szimbólum és felrázza a kishitű, irigy magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És közben egyre többen adósodnak el.","shortLead":"És közben egyre többen adósodnak el.","id":"20181015_Masfel_millioan_nem_tudjak_fizetni_a_hiteluket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e18bbd-aa91-4fc9-93a6-41ce57f1ff70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Masfel_millioan_nem_tudjak_fizetni_a_hiteluket","timestamp":"2018. október. 15. 10:10","title":"Csaknem másfél millióan nem tudják fizetni a hitelüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5114e7c9-f2ad-4ee9-86bc-a256548f1d9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évente átlagosan 1,3 kg szilvát fogyasztanak a magyarok, a hazai szilvaültetvények több mint fele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun és Pest megyében található. A minőségi magyar friss szilva és szilvapüré külföldön is keresett.","shortLead":"Évente átlagosan 1,3 kg szilvát fogyasztanak a magyarok, a hazai szilvaültetvények több mint fele...","id":"20181014_On_frissen_befozve_lekvarkent_vagy_folyekonyan_szereti_a_magyar_gyumolcsosok_mostohagyereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5114e7c9-f2ad-4ee9-86bc-a256548f1d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e267ec-0664-4e5c-b5da-6cc3c0d4dcba","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_On_frissen_befozve_lekvarkent_vagy_folyekonyan_szereti_a_magyar_gyumolcsosok_mostohagyereket","timestamp":"2018. október. 14. 17:02","title":"Ön frissen, befőzve, lekvárként vagy folyékonyan szereti a magyar gyümölcsösök \"mostohagyerekét\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas táblán keres munkatársakat a budapesti Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Traumatológiai Intézet, tíz pozícióra is keresnek embereket.","shortLead":"Hatalmas táblán keres munkatársakat a budapesti Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Traumatológiai Intézet, tíz...","id":"20181015_A_korhaz_bejarata_melletti_oriastablan_keres_mutos_segedet_szakapolot_es_kazanfutot_a_Peterfy_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bd6991-9eba-49b9-b49c-79980c429830","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_korhaz_bejarata_melletti_oriastablan_keres_mutos_segedet_szakapolot_es_kazanfutot_a_Peterfy_korhaz","timestamp":"2018. október. 15. 17:07","title":"A kórház bejárata melletti óriástáblán keres műtőssegédet, szakápolót és kazánfűtőt a Péterfy kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Norton Security vírusirtót is készítő Symantec rendelkezik egy olyan renszerrel, amely képes lehet megvédeni a torrentezőket a vírusoktól. Sokak problémáját oldaná meg a szabadalom.","shortLead":"A Norton Security vírusirtót is készítő Symantec rendelkezik egy olyan renszerrel, amely képes lehet megvédeni...","id":"20181016_torrent_symantec_virusvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3f82e5-b48b-462d-99ba-4e61b51d7b5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_torrent_symantec_virusvedelem","timestamp":"2018. október. 16. 08:03","title":"Torrentezik? Ha ezt bevezetik, nyugodtabban alhat majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263e24d5-7f27-459e-bd27-07b8047ba6e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A meteorológiai előrejelzést figyelembe véve a jövő hét végéig nem várható jelentős javulás a levegő minőségében - írta az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) vasárnap a Facebook-oldalán.A magas szállóporérték (PM10) miatt változatlanul kifogásolt a levegőminőség több településen: Budapesten, Dunaújvárosban, Győrben, Nyíregyházán, Pécsen, Százhalombattán, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen,Tökölön és Várpalotán.","shortLead":"A meteorológiai előrejelzést figyelembe véve a jövő hét végéig nem várható jelentős javulás a levegő minőségében - írta...","id":"20181014_Marad_a_rossz_levego__itt_nem_erdemes_levegot_venni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=263e24d5-7f27-459e-bd27-07b8047ba6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0c6539-8503-458a-9f8d-fd85265fd9c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Marad_a_rossz_levego__itt_nem_erdemes_levegot_venni","timestamp":"2018. október. 14. 17:30","title":"Marad a rossz levegő - itt nem érdemes levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP vezetője a hvg.hu-nak elmondta: az állami támogatás megszüntetéséről nem egyeztettek előzetesen a Bankszövetséggel.","shortLead":"Az OTP vezetője a hvg.hu-nak elmondta: az állami támogatás megszüntetéséről nem egyeztettek előzetesen...","id":"20181016_Csanyi_Sandor_a_lakastakarekokrol_meccsen_voltam_tegnap_nem_latok_problemat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31be3d0e-df54-449b-b9f3-ce9a7dae781f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Csanyi_Sandor_a_lakastakarekokrol_meccsen_voltam_tegnap_nem_latok_problemat","timestamp":"2018. október. 16. 11:09","title":"Csányi Sándor a lakástakarékokról: Meccsen voltam tegnap, nem látok problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]