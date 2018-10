Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bfd4d96-e476-4687-8b11-229f23f092fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A város már kinézte az új temető helyét, és el is kezdték felvásárolni a területet, de az utolsó telek megvételére már nincs pénz. ","shortLead":"A város már kinézte az új temető helyét, és el is kezdték felvásárolni a területet, de az utolsó telek megvételére már...","id":"20181015_Megtelt_a_temeto_Koszegen_nincs_penz_az_ujra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bfd4d96-e476-4687-8b11-229f23f092fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b258244-4994-49be-aeee-7497e0fc66f5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181015_Megtelt_a_temeto_Koszegen_nincs_penz_az_ujra","timestamp":"2018. október. 15. 11:01","title":"Megtelt a temető Kőszegen, nincs pénz az újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És közben egyre többen adósodnak el.","shortLead":"És közben egyre többen adósodnak el.","id":"20181015_Masfel_millioan_nem_tudjak_fizetni_a_hiteluket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e18bbd-aa91-4fc9-93a6-41ce57f1ff70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_Masfel_millioan_nem_tudjak_fizetni_a_hiteluket","timestamp":"2018. október. 15. 10:10","title":"Csaknem másfél millióan nem tudják fizetni a hitelüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Hirtelen már nem mindegy minden? Mégse orrbefogva szavazzunk? Szuper, maradjon is így.","shortLead":"Hirtelen már nem mindegy minden? Mégse orrbefogva szavazzunk? Szuper, maradjon is így.","id":"20181015_cegledi_puzser_osszefogosdi_tarlos_nyary","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc70a731-9f26-4043-8a94-9d0946ecaada","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_cegledi_puzser_osszefogosdi_tarlos_nyary","timestamp":"2018. október. 15. 15:15","title":"Ceglédi: Megjött Puzsér, az összefogósdit elvitte a cica?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac999e10-926d-4436-a09e-210ce57d9b1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A két éve, méregdrágán hadrendbe állított F-35-ösök repülési tilalmát rendelte el a Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma, miután kiderült, hogy a két hete lezuhant vadászgép műszaki hiba miatt veszhetett oda. Nem tudni, meddig nem szállhatnak föl.","shortLead":"A két éve, méregdrágán hadrendbe állított F-35-ösök repülési tilalmát rendelte el a Egyesült Államok Védelmi...","id":"20181014_lockheed_martin_lezuhant_f35_vadaszrepulo_uzemanyagcso_muszaki_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac999e10-926d-4436-a09e-210ce57d9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43af2d4-2a0f-405e-b2ac-8c9b1ab91b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_lockheed_martin_lezuhant_f35_vadaszrepulo_uzemanyagcso_muszaki_hiba","timestamp":"2018. október. 14. 19:03","title":"A földre parancsolt több mint 240 darab F-35-ös vadászgépet a Pentagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakástakarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy hosszabbítani az eddigi feltételek szerint, mert a Fidesz és a kormány gyorsított eljárásban fogadja el azt a hétfőn beterjesztett módosítást, amely megszünteti a konstrukció állami támogatását. ","shortLead":"Már talán csak a mai nap áll azok rendelkezésére, akik lakástakarékpénztári szerződést szeretnének kötni vagy...","id":"20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31502339-b96f-4d73-9c88-1b111dc0577b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbc5b8f-1c60-4d91-93b5-bf84abc17e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Ilyen_lakasarak_mellett_a_csok_nem_eleg_ezert_kell_a_lakastakarek","timestamp":"2018. október. 16. 08:40","title":"\"Ilyen lakásárak mellett a csok nem elég, ezért kell a lakástakarék\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A legalapvetőbb felszerelések hiányoznak az állami járványügy központi intézetében, így fennáll a veszélye, hogy olyan vizsgálatok is leállhatnak, mint az akár halálos nyugat-nílusi láz tesztelése – derül ki a hvg.hu birtokába került belső levelezésből. A laborokban úgy dolgoznak veszélyes vírusokkal, hogy nincs elég fertőtlenítőszer és gumikesztyű, de már a gázpalackok is fogytán vannak. A káosz azután alakult ki, hogy a kormány új nemzeti központba szervezte az intézményt, ami papíron október 1-től létezik, de még sincs új munkaszerződése a több száz szakembernek. Ráadásul kormánytisztviselőt csinálnának akár a biológusokból is, ezért űrlapon firtatták, tagjai-e titkos társaságnak vagy erőszakszervezetnek.","shortLead":"A legalapvetőbb felszerelések hiányoznak az állami járványügy központi intézetében, így fennáll a veszélye, hogy olyan...","id":"20181016_A_jarvanyugyben_osszeirattak_a_leallo_vizsgalatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abf34bc-d388-4025-a5c2-fdaed9a048a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_A_jarvanyugyben_osszeirattak_a_leallo_vizsgalatokat","timestamp":"2018. október. 16. 06:30","title":"Halálos kór tesztje is hiányzik: összeírták a leálló vizsgálatokat a járványügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a736a7c1-4379-44ff-8a4d-4d66e0e9f7a7","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Minden öltöny, ami kikerül a kezei közül, unikum, ahogyan ő maga is. Jáni Tamás családjában előfordult, hogy tizenhárman dolgoztak egyszerre szabóként – mára egyedül maradt nemcsak a dinasztiában, hanem lassan a szakmában is.","shortLead":"Minden öltöny, ami kikerül a kezei közül, unikum, ahogyan ő maga is. Jáni Tamás családjában előfordult...","id":"20181015_Hofi_szerint_ez_a_legkonnyebb_melo_de_ejjelnappal_dolgozik_az_utolso_budai_uriszabo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a736a7c1-4379-44ff-8a4d-4d66e0e9f7a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7064d308-2252-4845-b4c8-d56d5fe8872a","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Hofi_szerint_ez_a_legkonnyebb_melo_de_ejjelnappal_dolgozik_az_utolso_budai_uriszabo","timestamp":"2018. október. 15. 15:05","title":"Hofi azt mondta neki, ez a legkönnyebb meló, de látástól vakulásig dolgozik az utolsó budai úri szabó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b8a35d-31b2-4b1b-b0bc-f3192924c1e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NKE vezetése hétfőn kezdeményezte Angyal Miklós oktatói tevékenységének megszüntetését, miután trágár szavakat tartalmazó, szexuális tartalmú videóban szerepelt.","shortLead":"Az NKE vezetése hétfőn kezdeményezte Angyal Miklós oktatói tevékenységének megszüntetését, miután trágár szavakat...","id":"20181015_Kirugtak_a_botranyos_oktatovideoban_szereplo_rendort_a_Kozszolgalati_Egyetemrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35b8a35d-31b2-4b1b-b0bc-f3192924c1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553497bd-1941-44fd-b252-1fd587716f25","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Kirugtak_a_botranyos_oktatovideoban_szereplo_rendort_a_Kozszolgalati_Egyetemrol","timestamp":"2018. október. 15. 18:39","title":"Kirúgták a Közszolgálati Egyetemről a botrányos videóban szereplő rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]