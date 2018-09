Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8979c419-eb75-453c-bff4-e51c3c331f64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan hajlamosak sajátosan értelmezni a közúti közlekedés szabályait, amelynek egyik jellemző példája, amikor valakit a megengedettnél gyorsabban haladó jármű akar megelőzni.","shortLead":"Sokan hajlamosak sajátosan értelmezni a közúti közlekedés szabályait, amelynek egyik jellemző példája, amikor valakit...","id":"20180924_elsobbseg_gyorshajtas_onkentes_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8979c419-eb75-453c-bff4-e51c3c331f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44ad12a-7b24-4e7a-bf37-2077ab9bea83","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_elsobbseg_gyorshajtas_onkentes_rendor","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:27","title":"„Majd elsőbbséget adok, ha ő betartja a sebességhatárt” – a jog sem szereti az önkéntes rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146e512-c8cc-4118-965e-350b255eee9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az erős szél miatt az oltás nehezen halad, helikoptereket sem tudnak bevetni.","shortLead":"Az erős szél miatt az oltás nehezen halad, helikoptereket sem tudnak bevetni.","id":"20180925_Erdotuz_tombol_Toszkanaban_otszaz_embert_kellett_evakualni__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9146e512-c8cc-4118-965e-350b255eee9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63af6e62-dce5-4612-bd82-8f4692eae59f","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Erdotuz_tombol_Toszkanaban_otszaz_embert_kellett_evakualni__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:10","title":"Erdőtűz tombol Toszkánában, ötszáz embert kellett evakuálni – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70987576-c69d-4e72-bc87-a33838de52c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai porcelánt és indiai fűszereket szállító, mintegy négyszáz éves, felfegyverzett portugál hadi- és kereskedőhajó roncsait találták meg régészek Lisszabon partjainál, a Tajo-folyó torkolatában.","shortLead":"Kínai porcelánt és indiai fűszereket szállító, mintegy négyszáz éves, felfegyverzett portugál hadi- és kereskedőhajó...","id":"20180925_400_eve_elsullyedt_portugal_hajo_roncsai_kinai_porcelan_indiai_fuszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70987576-c69d-4e72-bc87-a33838de52c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e260b59-7098-4128-91e5-5de6a36a4b59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_400_eve_elsullyedt_portugal_hajo_roncsai_kinai_porcelan_indiai_fuszerek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 07:02","title":"400 éve elsüllyedt hajó roncsait találták meg, régen nem került elő ilyen fontos lelet Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár kattintással állíthatók elő hangzatos, mégis teljes valótlanságot tartalmazó \"cikkek\" a kormánymédia gyakori módszerét kigúnyoló eszközzel, amelyet a 444 készített el. ","shortLead":"Pár kattintással állíthatók elő hangzatos, mégis teljes valótlanságot tartalmazó \"cikkek\" a kormánymédia gyakori...","id":"20180924_alhir_kamuhir_propaganda_fidesz_kormanymedia_lejarato_cikk_valotlan_allitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b078a937-719b-4124-b683-0edee80f1db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_alhir_kamuhir_propaganda_fidesz_kormanymedia_lejarato_cikk_valotlan_allitas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 18:27","title":"Itt a kormányzati propagandagenerátor: írjon be egy nevet, és máris kész a lejárató (kamu)cikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy 700 ezer rohingya menekült Bangladesbe a kegyetlenkedések elől, Amerika szankciókat vezetett be az ezért felelőssé tett katonai vezetők ellen.","shortLead":"Mintegy 700 ezer rohingya menekült Bangladesbe a kegyetlenkedések elől, Amerika szankciókat vezetett be az ezért...","id":"20180925_Washington_is_sulyosan_eliteli_a_rohingjak_elleni_kegyetlenkedeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e57a584-353e-4d8e-a320-640a7c5e0737","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Washington_is_sulyosan_eliteli_a_rohingjak_elleni_kegyetlenkedeseket","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:37","title":"Washington is súlyosan elítéli a rohingyák elleni tömeggyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2250b302-54fe-4d6a-840f-469fd8790405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon is kapható fentanil hatóanyagú fájdalomcsillapító, de a morfinnál százszor erősebb, teljes mértékben szintetikus anyag kábítószerként igazán népszerű a tengerentúlon. Ott már több tízezer halálos áldozatot követelt, és Kína szinte kifogyhatatlanul szállítja az újabb és újabb adagokat a feketepiacra. Most már Magyarországra is.","shortLead":"Magyarországon is kapható fentanil hatóanyagú fájdalomcsillapító, de a morfinnál százszor erősebb, teljes mértékben...","id":"20180926_Ki_allitja_meg_a_fentanilt_ha_egyszer_elszabadul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2250b302-54fe-4d6a-840f-469fd8790405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42be48c3-a59e-4219-9856-2fbb80b55473","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Ki_allitja_meg_a_fentanilt_ha_egyszer_elszabadul","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:58","title":"Ki állítja meg a fentanilt, ha egyszer elszabadul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","shortLead":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","id":"20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee427c-4938-43e8-ac33-02e7643cd09b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:16","title":"A szeptembernek sincs még vége, de Miskolcon már fűtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már természetes a kormányzatnak, hogy közpénzmilliárdokat nyerő üzletemberek utaztatják a miniszterelnököt. Nem volt ez mindig így.","shortLead":"Ma már természetes a kormányzatnak, hogy közpénzmilliárdokat nyerő üzletemberek utaztatják a miniszterelnököt. Nem volt...","id":"20180925_Orban_repulozesenek_toredekeert_mondott_le_egy_allamtitkar_a_ballib_idoszakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703999fe-fb06-4731-b677-0e6337b0e88a","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Orban_repulozesenek_toredekeert_mondott_le_egy_allamtitkar_a_ballib_idoszakban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:53","title":"Orbán repülőzésének töredékéért mondott le egy államtitkár a ballib időszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]