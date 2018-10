Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtökre virradó éjjelre tervezték Páva Zsolték a Kétfarkú szerint, hogy megsemmisítik a viccpárt által épített buszmegállót, de ez végül nem történt meg.","shortLead":"A csütörtökre virradó éjjelre tervezték Páva Zsolték a Kétfarkú szerint, hogy megsemmisítik a viccpárt által épített...","id":"20181018_Ejjel_bontana_el_a_pecsi_onkormanyzat_a_Ketfarku_altal_epitett_buszmegallot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8367877-ba50-4af0-a1dc-c579764d333e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Ejjel_bontana_el_a_pecsi_onkormanyzat_a_Ketfarku_altal_epitett_buszmegallot","timestamp":"2018. október. 18. 05:33","title":"Éjjel akarta elbontani a pécsi önkormányzat a Kétfarkú által épített buszmegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7","c_author":"","category":"itthon","description":" A pénzügyőrök költségvetési csalás miatt büntető feljelentést tesznek, a bírság kétmillió forint is lehet.","shortLead":" A pénzügyőrök költségvetési csalás miatt büntető feljelentést tesznek, a bírság kétmillió forint is lehet.","id":"20181017_Lecsapott_a_NAV_a_baromfiudvaron_tarolt_csempeszcigarettakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456e5d73-1622-44ff-9cdb-0d140fe5ace8","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Lecsapott_a_NAV_a_baromfiudvaron_tarolt_csempeszcigarettakra","timestamp":"2018. október. 17. 09:18","title":"Lecsapott a NAV a baromfiudvaron tárolt csempészcigarettákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8caf9ea-5607-4b82-b247-4ba8541aca99","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Akár 30 ezer forinttal is többet kaphatnak a munkavállalók.","shortLead":"Akár 30 ezer forinttal is többet kaphatnak a munkavállalók.","id":"20181018_Pluszfizetessel_enyhitene_Ujbuda_a_munkaerohianyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8caf9ea-5607-4b82-b247-4ba8541aca99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168d3ead-d533-428a-94a5-707db9ce65fb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Pluszfizetessel_enyhitene_Ujbuda_a_munkaerohianyt","timestamp":"2018. október. 18. 14:09","title":"A kormány épp leépít, miközben Újbuda pluszfizetéssel enyhítené a munkaerőhiányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem látott gyorsasággal nyírta ki a Fidesz a lakástakarék-pénztárakat: a hétfőn benyújtott törvénymódosítást Áder János kedd este már alá is írta, így a szerdától kötött szerződésekre már nem jár állami támogatás. Kivéve, ha visszadátumozzák azokat. ","shortLead":"Rég nem látott gyorsasággal nyírta ki a Fidesz a lakástakarék-pénztárakat: a hétfőn benyújtott törvénymódosítást Áder...","id":"20181017_Fontos_mi_tegnap_talalkoztunk__ezerrel_trukkoznek_a_lakastakarek_szerzodesekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043ec537-51ef-4c55-981a-909c920edf37","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Fontos_mi_tegnap_talalkoztunk__ezerrel_trukkoznek_a_lakastakarek_szerzodesekkel","timestamp":"2018. október. 17. 10:56","title":"\"Fontos, mi tegnap találkoztunk!\" - ezerrel trükköznek a lakástakarék szerződésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times szerint a gyanúsítottak egy része az uralkodó közvetlen környezetéhez kötődik.","shortLead":"A The New York Times szerint a gyanúsítottak egy része az uralkodó közvetlen környezetéhez kötődik.","id":"20181017_Eltunt_szaudi_ujsagiro_mi_tudott_a_szaudi_koronaherceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bca6e5b-3bf7-49af-8ff1-e38b0ab739c7","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Eltunt_szaudi_ujsagiro_mi_tudott_a_szaudi_koronaherceg","timestamp":"2018. október. 17. 07:48","title":"Eltűnt szaúdi újságíró: mit tudott a szaúdi koronaherceg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181017_Konzultacio_es_az_emberek_velemenye__a_ket_nap_alatt_atvert_lakastakarek_ugy_margojara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0db93a1-0eb3-48cd-a910-68c4cfa29173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a48203-b87c-4213-8474-ee780c8cef0c","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Konzultacio_es_az_emberek_velemenye__a_ket_nap_alatt_atvert_lakastakarek_ugy_margojara","timestamp":"2018. október. 17. 16:15","title":"Konzultáció és az emberek véleménye – a két nap alatt átvert lakástakarék ügy margójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajléktalanok a rendőri jelenlét miatt nem mernek lemenni az aluljárókba, de a szállásokra sem mennek el. ","shortLead":"A hajléktalanok a rendőri jelenlét miatt nem mernek lemenni az aluljárókba, de a szállásokra sem mennek el. ","id":"20181017_Latszatintezkedesnek_jo_csak_az_aluljarokbol_tiltottak_ki_a_hajlektalanokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fe0c58-fb16-4283-aa18-3a7217f395bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Latszatintezkedesnek_jo_csak_az_aluljarokbol_tiltottak_ki_a_hajlektalanokat","timestamp":"2018. október. 17. 17:13","title":"Látszatintézkedésnek jó: a frekventált aluljárókból kiterelték a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome 70-es verziójában végre a felhasználók dönthetik el, szeretnék-e ha a böngésző automatikusan bejelentkeztetné őket. Valójában csak félmegoldás született.","shortLead":"A Google Chrome 70-es verziójában végre a felhasználók dönthetik el, szeretnék-e ha a böngésző automatikusan...","id":"20181018_google_chrome_70_bongeszo_automatikus_bejelentkezes_kikapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dced909-fdbe-445c-bab7-9d2a9571ebb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_google_chrome_70_bongeszo_automatikus_bejelentkezes_kikapcsolasa","timestamp":"2018. október. 18. 09:03","title":"Chrome böngészőt használ? Most frissítsen, a Google módosította az egyik leggyűlöltebb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]