Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad80fe18-180b-4e02-bb13-3f1c0638a643","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alighogy a 444 megírta, heteken belül Mészáros Lőrinchez vándorol minden Vajna-tulajdon, a filmügyi biztos Twitter-oldalán különös bejegyzést tett közzé.","shortLead":"Alighogy a 444 megírta, heteken belül Mészáros Lőrinchez vándorol minden Vajna-tulajdon, a filmügyi biztos...","id":"20181018_andy_vajna_meszaros_lorinc_tv2_csoport_lapcom_zrt_delmagyarorszag_bors_kisalfold_kormanykozeli_media_kormanymedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad80fe18-180b-4e02-bb13-3f1c0638a643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479f7076-ee6d-4cbd-bc08-f2747c30415e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_andy_vajna_meszaros_lorinc_tv2_csoport_lapcom_zrt_delmagyarorszag_bors_kisalfold_kormanykozeli_media_kormanymedia","timestamp":"2018. október. 18. 15:59","title":"Furán cáfol Vajna: szerinte nem lesz változás, a TV2 marad, ahol van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem látott gyorsasággal nyírta ki a Fidesz a lakástakarék-pénztárakat: a hétfőn benyújtott törvénymódosítást Áder János kedd este már alá is írta, így a szerdától kötött szerződésekre már nem jár állami támogatás. Kivéve, ha visszadátumozzák azokat. ","shortLead":"Rég nem látott gyorsasággal nyírta ki a Fidesz a lakástakarék-pénztárakat: a hétfőn benyújtott törvénymódosítást Áder...","id":"20181017_Fontos_mi_tegnap_talalkoztunk__ezerrel_trukkoznek_a_lakastakarek_szerzodesekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043ec537-51ef-4c55-981a-909c920edf37","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Fontos_mi_tegnap_talalkoztunk__ezerrel_trukkoznek_a_lakastakarek_szerzodesekkel","timestamp":"2018. október. 17. 10:56","title":"\"Fontos, mi tegnap találkoztunk!\" - ezerrel trükköznek a lakástakarék szerződésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0985f7eb-27bb-4a29-8397-1c5e724c3a0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HydraLight külsőre olyan, mint bármelyik elemlámpa, ám ha jobban szemügyre vesszük, rögtön kiderül: elemeknek vagy klasszikus akkumulátornak még csak helyet sem szorítottak az eszközben, az ugyanis egy folyadékkal hajtott üzemanyagcellával működik. A folyadék pedig lehet víz, üdítő vagy akár vizelet is.","shortLead":"A HydraLight külsőre olyan, mint bármelyik elemlámpa, ám ha jobban szemügyre vesszük, rögtön kiderül: elemeknek vagy...","id":"20181017_hydralight_elem_nelkuli_zseblampa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0985f7eb-27bb-4a29-8397-1c5e724c3a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd33a5-949d-417b-bf80-1c3110b06122","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_hydralight_elem_nelkuli_zseblampa","timestamp":"2018. október. 17. 11:03","title":"Se elem, se áram: ezt a zseblámpát elég vízbe mártani, és akár 100 óráig használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b8acac-51f9-4277-9524-ac2af7510894","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körbenéztünk egy picit a használt autók piacán, és ebben az árkategóriában egy német, francia és olasz kocsit választottunk.","shortLead":"Körbenéztünk egy picit a használt autók piacán, és ebben az árkategóriában egy német, francia és olasz kocsit...","id":"20181017_a_675_ezer_forintos_uj_huawei_mate_telefon_arabol_ilyen_hasznalt_autokat_lehet_kapni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3b8acac-51f9-4277-9524-ac2af7510894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f225993-d9de-48cb-980c-fe5a07ecd75f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_a_675_ezer_forintos_uj_huawei_mate_telefon_arabol_ilyen_hasznalt_autokat_lehet_kapni","timestamp":"2018. október. 17. 13:21","title":"A 675 ezer forintos új Huawei telefon árából ilyen autókat lehet kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányfő is szeretné a Nagy-Britannia uniós kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszak egyéves meghosszabbítását. A kiválási tárgyalások legfőbb vitás pontja az ír-északír határellenőrzés visszaállításának mikéntje.","shortLead":"A kormányfő is szeretné a Nagy-Britannia uniós kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszak...","id":"20181018_Theresa_May_is_szeretne_a_Brexit_utani_atmeneti_idoszak_meghosszabbitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fe8cc-5de3-41c4-bb77-19ebb90731eb","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Theresa_May_is_szeretne_a_Brexit_utani_atmeneti_idoszak_meghosszabbitasat","timestamp":"2018. október. 18. 05:17","title":"May is meghosszabbítaná a Brexit utáni átmeneti időszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79b7cfc-eeca-4cda-b163-5a2e76e6b0d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen 17 városban problémás a levegő, ezek közül négyben egészségtelen, 13-ban kifogásolt a minősége.","shortLead":"Összesen 17 városban problémás a levegő, ezek közül négyben egészségtelen, 13-ban kifogásolt a minősége.","id":"20181017_Negy_varosban_egeszsegtelen_a_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b79b7cfc-eeca-4cda-b163-5a2e76e6b0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13e5dc8-ac15-4e49-8ed0-46a8553b31d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Negy_varosban_egeszsegtelen_a_levego","timestamp":"2018. október. 17. 15:54","title":"Négy városban egészségtelen a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f57542-201a-46b5-9b0f-a3104514fd5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Be kellett ismerniük, hogy a szexuális erőszakkal meggyanúsított afgán menekült nem a Helsinki Bizottság, hanem a magyar állam jóvoltából volt itt.","shortLead":"Be kellett ismerniük, hogy a szexuális erőszakkal meggyanúsított afgán menekült nem a Helsinki Bizottság, hanem...","id":"20181017_Vegtelenul_kinos_helyreigazitast_tett_kozze_Meszaros_teveje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f57542-201a-46b5-9b0f-a3104514fd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e814484-4cf8-4dc7-8d5e-76aa9dd3d4c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Vegtelenul_kinos_helyreigazitast_tett_kozze_Meszaros_teveje","timestamp":"2018. október. 17. 16:58","title":"Végtelenül kínos helyreigazítást tett közzé Mészáros tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753cced4-f5fd-4312-9251-81dfecf4cae5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Görcsbe rándult a gyomra, mikor fiúként szóltak hozzá, a dühét pedig takarításba fojtotta. Az édesanyja mindenben támogatta, neki köszönhető, hogy alig húszévesen áteshetett az operáción. Nem örül neki, ha az előző nevéről kérdezik, párkapcsolatban viszont kifejezetten szereti tisztázni, hogy transznemű. A Berlinben élő Ónodi Adél most debütál itthon színésznőként, a Dear Future Me című monodrámájáról beszélgettünk.","shortLead":"Görcsbe rándult a gyomra, mikor fiúként szóltak hozzá, a dühét pedig takarításba fojtotta. Az édesanyja mindenben...","id":"20181017_Van_adamcsutkam_de_jo_no_vagyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=753cced4-f5fd-4312-9251-81dfecf4cae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6df1749-c5d6-4e0c-8b26-f67bfb3c57df","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Van_adamcsutkam_de_jo_no_vagyok","timestamp":"2018. október. 17. 20:00","title":"Van ádámcsutkám, de jó nő vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]