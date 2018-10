Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cccd7fc-8865-4355-a551-8c36ea18abeb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett iskolánál, így pedig nem engedélyezik még egy zebra felfestését sem. Ezért a diákoknak az egyre korábbi sötétedésben gyalogátkelő nélkül kell átkelniük a forgalmas úton, ami az aggódó szülők szerint életveszélyes. A biztonságos megoldáshoz ugyanis több hatóság többféle engedélye kellene, ezért legutóbb is négy évbe telt, mire összehoztak egy zebrát.","shortLead":"Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett...","id":"20181008_zebra_kozvilagitas_pilisborosjeno_iskola_kozlekedes_kozoktatas_lampa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cccd7fc-8865-4355-a551-8c36ea18abeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2824e5-a59e-4e7f-98c1-a3f870b3c7c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_zebra_kozvilagitas_pilisborosjeno_iskola_kozlekedes_kozoktatas_lampa","timestamp":"2018. október. 08. 15:00","title":"\"És ha megint 4 évig készül a zebra?\" – sötétben botorkálnak a pilisborosjenői gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3bd3db-26f0-4754-bca8-783262d5b204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább folytatódik a jobbikos Facebook-saga. ","shortLead":"Tovább folytatódik a jobbikos Facebook-saga. ","id":"20181007_volner_nem_ner_de_sneider_roller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d3bd3db-26f0-4754-bca8-783262d5b204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033de236-c659-4b8d-bd9b-409c4e0ec7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_volner_nem_ner_de_sneider_roller","timestamp":"2018. október. 07. 15:07","title":"Volner: nem NER, de Sneider roller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb5e105-c193-490b-8225-c221245731c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felfüggesztették állásából azt az indiai autóbuszvezetőt, aki megengedte, hogy egy majom forgassa a jármű kormánykerekét. ","shortLead":"Felfüggesztették állásából azt az indiai autóbuszvezetőt, aki megengedte, hogy egy majom forgassa a jármű...","id":"20181006_Majom_vezette_a_buszt_Indaban__felfuggesztettek_a_sofort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfb5e105-c193-490b-8225-c221245731c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9e083a-1dbc-435d-9c8a-87f69a4bf7fe","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Majom_vezette_a_buszt_Indaban__felfuggesztettek_a_sofort","timestamp":"2018. október. 06. 18:51","title":"Majom vezette a buszt Indiában – felfüggesztették a sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d45a7-92aa-4219-840a-0d2b7b9886c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban elkezdte frissíteni a Google a magyarországi Utcaképet, miután a nyár elején végigfotózták a nagyobb városokat.","shortLead":"Az elmúlt napokban elkezdte frissíteni a Google a magyarországi Utcaképet, miután a nyár elején végigfotózták a nagyobb...","id":"20181008_google_street_view_utcakep_magyarorszag_fotozas_google_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=650d45a7-92aa-4219-840a-0d2b7b9886c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a547bdf-7085-4ee1-a472-d1844a6251db","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_street_view_utcakep_magyarorszag_fotozas_google_auto","timestamp":"2018. október. 08. 12:01","title":"Frissült a magyarországi Google Street View – önt is lefotózta az autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Incidens: a Jet Airways B738-as járata az indiai indauri repülőtérre tartott, amikor a repülőtér „eltűnt”, pedig David Copperfield ott sem volt – ezzel a felütéssel számolt be a The Aviation Herald repülésbiztonsági szakoldal arról a hétvégén nyilvánosságra került október 1-jei esetről, amely az említett indiai légikikötőben történt, éjszaka.","shortLead":"Incidens: a Jet Airways B738-as járata az indiai indauri repülőtérre tartott, amikor a repülőtér „eltűnt”, pedig David...","id":"20181008_jet_airways_indaur_27_futopalya_lekapcsolodo_fenyek_david_copperfied_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d170f27b-cabb-4e08-a67b-b42e90252bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_jet_airways_indaur_27_futopalya_lekapcsolodo_fenyek_david_copperfied_repuloter","timestamp":"2018. október. 08. 09:03","title":"Már majdnem leszálltak a pilóták, amikor egyszer csak \"eltűnt\" alóluk a repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfd60d7-a1b7-440c-9cc2-2c126db7af0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Demonstrálni jöttünk, de ünneplés lett belőle, írta az I bike Budapest Facebookján.","shortLead":"Demonstrálni jöttünk, de ünneplés lett belőle, írta az I bike Budapest Facebookján.","id":"20181008_Mar_el_is_tuntettek_a_melygarazs_melle_a_keskeny_jardara_felfestett_parkolohelyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddfd60d7-a1b7-440c-9cc2-2c126db7af0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed4c19b-2c0b-4aca-b08d-e32d6ac4b05e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181008_Mar_el_is_tuntettek_a_melygarazs_melle_a_keskeny_jardara_felfestett_parkolohelyeket","timestamp":"2018. október. 08. 12:51","title":"Már el is tüntették a mélygarázs mellé, a keskeny járdára felfestett parkolóhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfefe585-aebb-469c-9556-0f0922420312","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Chicago Marathon: Farah Európa-csúccsal győzött.","shortLead":"Chicago Marathon: Farah Európa-csúccsal győzött.","id":"20181007_Europacsuccsal_nyert_a_maratoni_futo_olimpiai_bajnok_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfefe585-aebb-469c-9556-0f0922420312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e93581-d328-48d2-897b-894485a6bd33","keywords":null,"link":"/sport/20181007_Europacsuccsal_nyert_a_maratoni_futo_olimpiai_bajnok_Amerikaban","timestamp":"2018. október. 07. 18:50","title":"Európa-csúccsal nyert a maratoni futó olimpiai bajnok Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A török elnök személyében Orbán Viktor rendkívül ellentmondásos vendéget fogad, aki sokak szerint reformerből teljhatalmú önkényúrrá vált. ","shortLead":"A török elnök személyében Orbán Viktor rendkívül ellentmondásos vendéget fogad, aki sokak szerint reformerből...","id":"20181008_torokorszag_magyarorszag_csucstalalkozo_budapest_orban_viktor_erdogan_gul_baba_turbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa784d3-f8ce-4b06-8fa3-26443a5536ea","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_torokorszag_magyarorszag_csucstalalkozo_budapest_orban_viktor_erdogan_gul_baba_turbe","timestamp":"2018. október. 08. 06:30","title":"Törökjárás Budapesten – türbefelújítással, focival, biznisszel hangoltak az Erdogan-vizitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]