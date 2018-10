Többször beszámoltunk arról, hogy a kormány a CEU-val már egy éve előkészítette – majd azóta is blokkolja a felsőoktatási törvényben előírt államközi megállapodást. Mindezt annak ellenére teszi, hogy New York állam részéről semmi akadálya nem lenne az aláírásnak, és az egyetem is teljesített minden törvényi feltételt. Az kabinet egyik kifogás az volt, hogy oktatási vizsgálati folyik az ügyben, amíg ez nem zárul le, döntés sem lesz. A törvény amúgy hivatalosan 2018 december 31-i határidőt adott a CEU-nak a feltételek teljesítéséhez, vagyis ahhoz, hogy az intézmény szabályosan folytathassa tovább magyarországi képzéseit. Az egyetem szerint a feltételek már jóval korábban teljesültek, a megállapodást csak alá kellene írni.

Szél Bernadett az említett "vizsgálat" miatt írt levelet az Oktatási Hivatalnak azzal a kérdéssel: folyik-e vizsgálat a CEU ügyében. Az ellenzéki politikus Facebookon hozta nyilvánosságra a választ, amiben az OH azt írta: a CEU ügyében nem vizsgálnak semmit, majd 2019. január 1-je után ellenőrizhetnek bármit az egyetemen. "Megkérdeztem a külügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét is, mire várnak, az amerikai oktatási hivatal ugyanis már egy éve igazolta, hogy a CEU Amerikában is folytat képzést. Mindkét helyről azt írták, hogy oktatási vizsgálat folyik" – írta bejegyzésében Szél Bernadett. A független képviselő így összegzett: most akkor rakjuk össze a képet: az Oktatási Hivatal nem csinál semmit, de akkor pontosan ki vizsgál, mit és hol, ha nem az az intézmény, akinek erre hatásköre lenne? Most komolyan, kik azok a titokzatos oktatási szakértők, akik egy éve éjjel-nappal dolgoznak, és nem mellesleg azon, hogy kiderítsék, amit már mindenki tudhat (=van képzés az USA-ban is). Ez téboly.

Szél Bernadett szerint itt egy tisztességes intézménnyel szórakoznak, benne több száz diákkal, tanárral, dolgozóval és az oktatással szórakoznak. A zölpárti politikus végül azt írtra: most pedig fogom az egész paksamétát és elküldöm a kormánynak, mondjak meg nyíltan, milyen “szakértők” vizsgálódnak a CEU ügyében.