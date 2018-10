Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17ca96e9-8e09-43f5-887c-88ea6e8fd808","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervező szerint ez a különleges jármű egyszerre akár 300 tonnával is terhelhető, és ekkora tömeg mozgatásához igen komoly erő kell.","shortLead":"A tervező szerint ez a különleges jármű egyszerre akár 300 tonnával is terhelhető, és ekkora tömeg mozgatásához igen...","id":"20181017_almaink_dompere_ilyen_egy_repulogep_hajtomuves_hatalmas_volvo_teherauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ca96e9-8e09-43f5-887c-88ea6e8fd808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a0f183-c50d-46d1-8b4d-568a66c50b4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_almaink_dompere_ilyen_egy_repulogep_hajtomuves_hatalmas_volvo_teherauto","timestamp":"2018. október. 17. 15:23","title":"Álmaink dömpere: ilyen egy repülőgép-hajtóműves hatalmas Volvo teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter a napokban tette közzé azt a 360 GB-nyi bérkommentet, ami 2013 és 2018 között született a Twitteren, és amelyek jelentős többsége az orosz állam által támogatott trollokhoz köthető.","shortLead":"A Twitter a napokban tette közzé azt a 360 GB-nyi bérkommentet, ami 2013 és 2018 között született a Twitteren, és...","id":"20181018_orosz_berkommentelo_troll_orosz_trollhadsereg_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce46ff8-cba1-4f5c-8151-f1846bea4470","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_orosz_berkommentelo_troll_orosz_trollhadsereg_twitter","timestamp":"2018. október. 18. 14:03","title":"Keményen pörögtek az orosz trollok, 10+ millió bejegyzést tettek közzé a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4771ea7c-f4a7-4597-8efc-75a4ed2937e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szörfösök és az internet is imádja a lazaságukat.","shortLead":"A szörfösök és az internet is imádja a lazaságukat.","id":"20181019_Harry_es_Meghan_nem_sokat_teketoriazott_lerugtak_a_cipojuket_az_oceanparton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4771ea7c-f4a7-4597-8efc-75a4ed2937e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f607f248-eadf-42f5-a29e-4d604db3feeb","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Harry_es_Meghan_nem_sokat_teketoriazott_lerugtak_a_cipojuket_az_oceanparton","timestamp":"2018. október. 19. 12:09","title":"Harry és Meghan nem sokat teketóriázott, lerúgták a cipőjüket az óceánparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101ceb45-8f7c-40b0-8d7b-ea33da7bbe87","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A házassága nem a karrierjét segítette, hanem a szexuális zaklatástól védte meg.","shortLead":"A házassága nem a karrierjét segítette, hanem a szexuális zaklatástól védte meg.","id":"20181018_Nicole_Kidman_Befolyasos_emberhez_mentem_hozza_ez_megvedett_a_zaklatastol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=101ceb45-8f7c-40b0-8d7b-ea33da7bbe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dfd7a8-3883-4973-97a5-4b67da2ca144","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Nicole_Kidman_Befolyasos_emberhez_mentem_hozza_ez_megvedett_a_zaklatastol","timestamp":"2018. október. 18. 08:51","title":"Nicole Kidman: Befolyásos emberhez mentem hozzá, ez megvédett a zaklatástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3033a0-044b-431c-bd35-458fe5e3c71f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén is lesz tél, idén is lesz esetleg hó és jég, mégis hatalmas lesz a meglepetés, amikor érkezik. 