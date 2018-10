Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró október 2-án belépett Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusára, és többé nem adott életjelet magáról. Eddig is erős volt a gyanú, hogy meggyilkolták, szombaton ezt három hét tagadás és maszatolás után Rijád is elismerte. Igaz, a felelősséget továbbra is hárítja.","shortLead":"Dzsamál Hasogdzsi szaúdi ellenzéki újságíró október 2-án belépett Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusára, és többé nem...","id":"20181020_SzaudArabia_beismerte_az_ujsagiro_halalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fa0227-4556-41f5-964c-b806aab05ead","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_SzaudArabia_beismerte_az_ujsagiro_halalat","timestamp":"2018. október. 20. 08:31","title":"Szaúd-Arábia beismerte az újságíró megölését, bűnbakokat is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fe5118-28a4-4421-b498-9c047a7f3c54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Olyan iskolákra van szükség, ahová a gyerekek úgy jönnek be reggel és úgy mennek el délután, hogy úgy érzik, ezt a napot is megélték és nem túlélték” – így képzeli az ideális iskolát Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke, aki egyben a győri Révai Gimnázium igazgatója.","shortLead":"„Olyan iskolákra van szükség, ahová a gyerekek úgy jönnek be reggel és úgy mennek el délután, hogy úgy érzik, ezt...","id":"20181020_Nem_jo_ha_valaki_a_gyereke_velemenye_elleneben_dont_az_iskolarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09fe5118-28a4-4421-b498-9c047a7f3c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffff133-262b-4dd3-88e1-e7e69b508f34","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Nem_jo_ha_valaki_a_gyereke_velemenye_elleneben_dont_az_iskolarol","timestamp":"2018. október. 20. 12:30","title":"„Nem jó, ha valaki a gyereke véleménye ellenében dönt az iskoláról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"G. M.","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181020_Ezzel_a_mondattal_gratulalnank_Apati_Bence_kinevezesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169d52af-a746-4745-8a0d-b70f61a68411","keywords":null,"link":"/kultura/20181020_Ezzel_a_mondattal_gratulalnank_Apati_Bence_kinevezesehez","timestamp":"2018. október. 20. 10:52","title":"Ezzel a mondattal gratulálnánk Apáti Bence kinevezéséhez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"Hatalmas vagyonnövekedésével messze a világ leggazdagabb emberévé vált Jeff Bezos, akit a nevével egybeforrt Amazon részvényének szárnyalása emelt a magasba.","shortLead":"Hatalmas vagyonnövekedésével messze a világ leggazdagabb emberévé vált Jeff Bezos, akit a nevével egybeforrt Amazon...","id":"201837__jeff_bezos_aleggazdagabb__amazonpalya__uralmok__hatartalanul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a8d607-8c3c-41ac-967d-eb555daf67b0","keywords":null,"link":"/kkv/201837__jeff_bezos_aleggazdagabb__amazonpalya__uralmok__hatartalanul","timestamp":"2018. október. 20. 18:00","title":"Egyetlen fotó tökéletesen megmutatja a világ leggazdagabb emberének átalakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég meredek állításokat fogalmaz meg egy holokauszttúlélő családból származó amerikai egyetemi oktató: Orbán Viktor vagy Erdogan fasiszta vezetők, akiknek megnyilvánulásai, politikai lépései párhuzamba állíthatóak a fasiszták gondolkodásával, tetteivel.\r

","shortLead":"Elég meredek állításokat fogalmaz meg egy holokauszttúlélő családból származó amerikai egyetemi oktató: Orbán Viktor...","id":"20181021_New_York_Time_Orban_Viktor_fasiszta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338116e8-91de-4783-9201-0d72e512921e","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_New_York_Time_Orban_Viktor_fasiszta","timestamp":"2018. október. 21. 17:18","title":"Filozófiaprofesszor a New York Times-ban: Orbán Viktor fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079d1d86-942c-43b0-a7ff-3215e4b1977a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A városokban élő patkányok étrendje sokkal gazdagabb, mint vidéken élő társaiké - állapította meg két kutató, akik azt remélik, tanulmányuk hasznos adatokkal szolgál a városi patkánypopulációk kordában tartásának módjait vizsgáló kollégáik számára.","shortLead":"A városokban élő patkányok étrendje sokkal gazdagabb, mint vidéken élő társaiké - állapította meg két kutató, akik azt...","id":"20181021_varosi_patkanyok_etrendje_videki_patkanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079d1d86-942c-43b0-a7ff-3215e4b1977a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedee1c-7f77-493c-9f1f-3b18d64fd28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_varosi_patkanyok_etrendje_videki_patkanyok","timestamp":"2018. október. 21. 12:33","title":"A városban élő patkányok igazi gourmet-k a vidékiekhez képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096ffd37-7332-4ad4-953c-ca3e02ec9c7a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump amerikai elnök bejelentette szombaton, hogy az Egyesült Államok felmondja a rövid és közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló megállapodást (INF), mivel Oroszország megsérti az 1987-ben aláírt egyezményt.","shortLead":"Trump amerikai elnök bejelentette szombaton, hogy az Egyesült Államok felmondja a rövid és közepes hatótávolságú...","id":"20181021_Trump_felmondjuk_a_nuklearis_erokrol_szolo_megallapodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=096ffd37-7332-4ad4-953c-ca3e02ec9c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12337fa5-4b84-4d60-bf09-75ddd78f2ea1","keywords":null,"link":"/vilag/20181021_Trump_felmondjuk_a_nuklearis_erokrol_szolo_megallapodast","timestamp":"2018. október. 21. 08:54","title":"Trump: felmondjuk a nukleáris erőkről szóló megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország 18 nappal a haláleset után ismerte el, hogy dulakodás közben halt meg Dzsamál Hasogdzsi.","shortLead":"Az ország 18 nappal a haláleset után ismerte el, hogy dulakodás közben halt meg Dzsamál Hasogdzsi.","id":"20181020_SzaudArabia_akarja_kivizsgalni_a_kovetsegen_megolt_ujsagiro_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429e31b5-38d1-40ab-8348-3312f36e6b19","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_SzaudArabia_akarja_kivizsgalni_a_kovetsegen_megolt_ujsagiro_ugyet","timestamp":"2018. október. 20. 21:49","title":"Szaúd-Arábia akarja kivizsgálni a követségen megölt újságíró ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]