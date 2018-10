Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elzárkózik a tiltakozók fő követelésétől, új népszavazás kiírásától.","shortLead":"A kormány elzárkózik a tiltakozók fő követelésétől, új népszavazás kiírásától.","id":"20181020_Tobb_mint_felmillioan_tuntettek_Londonban_a_Brexit_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4d80a1-6f6b-4019-a647-5b5b1b3e98d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_Tobb_mint_felmillioan_tuntettek_Londonban_a_Brexit_ellen","timestamp":"2018. október. 20. 17:03","title":"Több mint félmillióan tüntettek Londonban a Brexit ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minél nagyobb, éltől élig tartó kijelzők megvalósítása érdekében a legkülönfélébb trükköket vetik be a gyártók. A legújabb hírek szerint a Samsung is dolgozik egy érdekes megoldáson.","shortLead":"A minél nagyobb, éltől élig tartó kijelzők megvalósítása érdekében a legkülönfélébb trükköket vetik be a gyártók...","id":"20181020_samsung_display_notch_kepernyobe_integralt_szelfikamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9039fb55-26d4-41ed-88ca-5fddf2df9386","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_samsung_display_notch_kepernyobe_integralt_szelfikamera","timestamp":"2018. október. 20. 17:03","title":"Ki beszél már szenzorszigetről? Izgalmas megoldást talált ki helyette a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ce07c3-0b8b-4106-9c8b-7661654e6ecb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Októberi poloskalázban ég a fél ország, de egy olvasói levél felhívja a figyelmet arra, hogy a hideg elől védelmet kereső rovarok a kórházakban súlyos veszélyforrást jelentnek. A kórházi ferőzések kérdése és kommunikációja nem javult a miniszterváltással sem.","shortLead":"Októberi poloskalázban ég a fél ország, de egy olvasói levél felhívja a figyelmet arra, hogy a hideg elől védelmet...","id":"20181013_A_poloska_a_korhazakban_mar_veszelyforras_nem_csak_kellemetlen_elmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24ce07c3-0b8b-4106-9c8b-7661654e6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b353ecaa-a637-4052-bbc7-bea6d644e4ad","keywords":null,"link":"/elet/20181013_A_poloska_a_korhazakban_mar_veszelyforras_nem_csak_kellemetlen_elmeny","timestamp":"2018. október. 21. 15:59","title":"A poloska a kórházakban már veszélyforrás, nem csak kellemetlen élmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674556e3-c6be-4bbb-9b43-5645071ee29d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181021_stephen_hawking_utolso_uzenete_isten_facebook_messenger_mobil_ikon_beszelgetesek_a_jovorol_video_huawei_mate_20_pro_optikai_csalodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=674556e3-c6be-4bbb-9b43-5645071ee29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc35176-df4c-4b88-b4b1-ccd3e784e6fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_stephen_hawking_utolso_uzenete_isten_facebook_messenger_mobil_ikon_beszelgetesek_a_jovorol_video_huawei_mate_20_pro_optikai_csalodas","timestamp":"2018. október. 21. 13:03","title":"Ez történt: kiadták Stephen Hawking utolsó üzenetét – Istenről is szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022f058e-38bb-4b79-a178-a8fb93f38a51","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Barcelona focistája három hétig nem focizhat.","shortLead":"A Barcelona focistája három hétig nem focizhat.","id":"20181021_Messi_csunyan_raesett_a_karjara_el_is_tort__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=022f058e-38bb-4b79-a178-a8fb93f38a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65a35d2-4a38-47ca-bc72-77f684f7abf2","keywords":null,"link":"/sport/20181021_Messi_csunyan_raesett_a_karjara_el_is_tort__video","timestamp":"2018. október. 21. 08:45","title":"Messi csúnyán ráesett a karjára, el is tört - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan kerülhetjük el, hogy megvezessenek minket napjaink bonyolult, egyetlen ember számára megérthetetlen világában? – teszi fel a kérdést új könyvében Yuval Harari történész.","shortLead":"Hogyan kerülhetjük el, hogy megvezessenek minket napjaink bonyolult, egyetlen ember számára megérthetetlen világában? –...","id":"20181022_Az_emberek_szamara_az_igazsag_sosem_volt_kiemelkedoen_fontos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d48eb4-64b2-4f1a-85f0-5ce00ac0b5ab","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181022_Az_emberek_szamara_az_igazsag_sosem_volt_kiemelkedoen_fontos","timestamp":"2018. október. 22. 11:30","title":"\"Az emberek számára az igazság sosem volt kiemelkedően fontos\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ilyet nem nagyon látott még a Pancho Aréna.","shortLead":"Ilyet nem nagyon látott még a Pancho Aréna.","id":"20181020_Video_a_Felcsut_csodagolja_a_Fradi_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf400ad-d3ab-4733-a9d2-c3c1c8141bfe","keywords":null,"link":"/sport/20181020_Video_a_Felcsut_csodagolja_a_Fradi_ellen","timestamp":"2018. október. 20. 21:59","title":"Videó: a Felcsút csodagólja a Fradi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0583b86e-7828-4985-a6fe-372c4dfe444c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Ha nem nyitott a közönség, a világ legjobb előadása is hidegen hagyja – véli a magát számos műfajban kipróbáló alkotó, a Nézőművészeti Kft. alapító tagja.","shortLead":"Ha nem nyitott a közönség, a világ legjobb előadása is hidegen hagyja – véli a magát számos műfajban kipróbáló...","id":"201837__scherer_peter_szinesz__diszletpakolasrol_skatulyarol__tarsasjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0583b86e-7828-4985-a6fe-372c4dfe444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43ed29e-8bcb-4ccb-b634-bb9863b19daa","keywords":null,"link":"/kultura/201837__scherer_peter_szinesz__diszletpakolasrol_skatulyarol__tarsasjatek","timestamp":"2018. október. 21. 16:00","title":"Scherer Péter: Számomra a politika túl fájdalmas terep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]