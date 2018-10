Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9703fcf8-1f56-45d6-bc8e-afe9034bd4ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zseniális fotót posztolt az Instagramjára.","shortLead":"Zseniális fotót posztolt az Instagramjára.","id":"20181023_A_csipos_humoru_Amy_Schumer_meg_a_terhesseget_is_poennal_jelenti_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9703fcf8-1f56-45d6-bc8e-afe9034bd4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbfb303-ef6d-4775-aa69-a1d002d4f66d","keywords":null,"link":"/elet/20181023_A_csipos_humoru_Amy_Schumer_meg_a_terhesseget_is_poennal_jelenti_be","timestamp":"2018. október. 23. 16:29","title":"A csípős humorú Amy Schumer még a terhességét is poénnal jelenti be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb77732-8a9d-4982-b229-c6b80921600f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül 10-szer ennyi ebet kéne kiképezni egy esztendő alatt, hogy utolérjük a nyugat-európai ellátottsági szintet.","shortLead":"Körülbelül 10-szer ennyi ebet kéne kiképezni egy esztendő alatt, hogy utolérjük a nyugat-európai ellátottsági szintet.","id":"20181022_Vakvezeto_kutyabol_is_hiany_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb77732-8a9d-4982-b229-c6b80921600f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce4aa07-860d-4117-8823-3d6897663858","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Vakvezeto_kutyabol_is_hiany_van","timestamp":"2018. október. 22. 18:24","title":"Vakvezető kutyából is hiány van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82128c56-d466-4129-bf09-23af2a97f856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár nagy a választék átlátszó iPhone-tokokból, maga az Apple nem készített még ilyen kiegészítőt. A pénteken kereskedelmi forgalomba kerülő iPhone Xr-nél azonban változhat a helyzet.","shortLead":"Bár nagy a választék átlátszó iPhone-tokokból, maga az Apple nem készített még ilyen kiegészítőt. A pénteken...","id":"20181023_apple_atlatszo_tok_iphone_xr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82128c56-d466-4129-bf09-23af2a97f856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb6d1ba-1c7c-4530-b798-86f61fa92a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_apple_atlatszo_tok_iphone_xr","timestamp":"2018. október. 23. 12:03","title":"300 forintért is van hasonló, 11 ezerért adhatja az Apple az átlátszó iPhone-tokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy valami olyasmi.","shortLead":"Vagy valami olyasmi.","id":"20181022_Puzser_miatt_jelentkezett_be_egy_uj_jelolt_a_fopolgarmesteri_posztra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82aefefd-a2f5-4fbf-97f7-41178751a70a","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Puzser_miatt_jelentkezett_be_egy_uj_jelolt_a_fopolgarmesteri_posztra","timestamp":"2018. október. 22. 13:15","title":"Puzsér miatt jelentkezett be egy új jelölt a főpolgármesteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag hulladékot, mielőtt az elérné az óceánokat. Az első termék prototípusok 2019 végére készülnek el.","shortLead":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag...","id":"20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ff03e6-0e88-429e-9c1b-642be5afef05","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","timestamp":"2018. október. 22. 11:33","title":"Óceánmentő ötlet: az IKEA felhasználná termékeiben a műanyag hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f90c4d-52cd-4d87-85e0-3a747ac54229","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 56-os forradalom évében készült néhány igen érdekes autó, van amelyik egészen parányi, és van amelyik hamisítatlan sportos luxusmodell, amiből igen kevés példány készült.","shortLead":"Az 56-os forradalom évében készült néhány igen érdekes autó, van amelyik egészen parányi, és van amelyik hamisítatlan...","id":"20181023_1956_negykerekui_buborekauto_trabantelod_es_egy_szinte_nem_is_letezo_bmw_oldtimer_veteran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7f90c4d-52cd-4d87-85e0-3a747ac54229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9bd980-22cc-4ea9-85ba-e9c99e9462a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_1956_negykerekui_buborekauto_trabantelod_es_egy_szinte_nem_is_letezo_bmw_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. október. 23. 06:41","title":"1956 négykerekűi: buborékautó, Trabant-előd és egy szinte nem is létező BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közleményben még ott volt az intézmény neve, az erről szóló hírben már nem. ","shortLead":"A közleményben még ott volt az intézmény neve, az erről szóló hírben már nem. ","id":"20181023_Kiradirozta_az_MTI_a_CEUt_a_halozatkutatok_sikererol_szolo_hirbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f80ea6-065f-49ec-bfda-5c5442ef2d20","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Kiradirozta_az_MTI_a_CEUt_a_halozatkutatok_sikererol_szolo_hirbol","timestamp":"2018. október. 23. 09:17","title":"Kiradírozta az MTI a CEU-t a hálózatkutatók sikeréről szóló hírből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371e242b-884d-4af7-b36a-bfe322275469","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előbb csak szerepeket utasított vissza, majd az István, a király című előadásból is kiszállt.","shortLead":"Előbb csak szerepeket utasított vissza, majd az István, a király című előadásból is kiszállt.","id":"20181022_Otthagyja_az_Operettszinhazat_Vereb_Tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=371e242b-884d-4af7-b36a-bfe322275469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d2eeb4-c03d-4ea9-8755-8edbd25cddff","keywords":null,"link":"/kultura/20181022_Otthagyja_az_Operettszinhazat_Vereb_Tamas","timestamp":"2018. október. 22. 08:05","title":"Otthagyja az Operettszínházat Veréb Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]