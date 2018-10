Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A Brit Iparszövetség (CBI) legfrissebb felmérése szerint a brit vállalati szektor cégeinek nagy többsége arról számol be, hogy a brit EU-tagság megszűnésének kilátása és különösen a megállapodás nélküli Brexit lehetősége már most negatív hatást gyakorol beruházási döntéseire.","shortLead":"A Brit Iparszövetség (CBI) legfrissebb felmérése szerint a brit vállalati szektor cégeinek nagy többsége arról számol...","id":"20181022_A_brit_gyarosok_eluntak_a_politikusok_totojazasat_keszulnek_a_Brexitre_de_nincs_benne_koszonet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56971d7-dcbf-4395-bff6-19457e8f24a3","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_A_brit_gyarosok_eluntak_a_politikusok_totojazasat_keszulnek_a_Brexitre_de_nincs_benne_koszonet","timestamp":"2018. október. 22. 18:22","title":"A brit gyárosok elunták a politikusok totojázását, készülnek a Brexitre, de nincs benne köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban és Franciaországban felére csökkent az álhírek elérése a Facebookon. Ez komoly sikernek számít, de a végső győzelem még várat magára.","shortLead":"Az Egyesült Államokban és Franciaországban felére csökkent az álhírek elérése a Facebookon. Ez komoly sikernek számít...","id":"20181023_facebook_alhir_tenyellenorzes_eredmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b98b7d-143a-4894-93e5-2caed3dde284","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_facebook_alhir_tenyellenorzes_eredmenyek","timestamp":"2018. október. 23. 08:03","title":"A végén még lehet, hogy sikerül megfékezni az álhíreket a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nincsenek szem előtt, a szociális munkások sem tudják, hol keressék őket.","shortLead":"Már nincsenek szem előtt, a szociális munkások sem tudják, hol keressék őket.","id":"20181023_hajlektalanok_szocialis_munkasok_kozterulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3536a58e-2efb-4981-ae65-a89a83b0b751","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_hajlektalanok_szocialis_munkasok_kozterulet","timestamp":"2018. október. 23. 21:33","title":"Eltűntek a forgalmas helyekről a hajléktalanok, így segíteni sem tudnak nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2b55dd-c47c-4fa5-8893-70d189079ac2","c_author":"Szakszon Réka","category":"kkv","description":"Nem a turistáknak, inkább a városlakóknak mutatják meg környezetük másik arcát a fővárosi sétákat szervező cégek. A piaci résre és az újfajta kulturális élményre ma már működőképes üzletág épül.","shortLead":"Nem a turistáknak, inkább a városlakóknak mutatják meg környezetük másik arcát a fővárosi sétákat szervező cégek...","id":"201836__fovarosi_setak__helyi_turizmus__varosi_legendak__budapest_maskepp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c2b55dd-c47c-4fa5-8893-70d189079ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c838f4b5-54b7-4784-9731-45204acff3c5","keywords":null,"link":"/kkv/201836__fovarosi_setak__helyi_turizmus__varosi_legendak__budapest_maskepp","timestamp":"2018. október. 22. 19:30","title":"Évente több tízezer budapesti hajlandó fizetni azért, hogy sétáljon, és nem bánják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4293b29e-6b94-44b6-b5f0-de14872cfbe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban ismét kitárja kapuit a CES, a világ legjelentősebb technológiai szakkiállítása, mely új elemként olyan technológiáknak is teret ad, melyek az emberiség aktuális, húsbavágó problémáira keresik a megoldást – így többek között a környezetszennyezésre, a kiberveszélyre, az egészségügyi problémákra, az energiaellátásra, az aszályra vagy más természeti katasztrófákra.","shortLead":"Januárban ismét kitárja kapuit a CES, a világ legjelentősebb technológiai szakkiállítása, mely új elemként olyan...","id":"20181022_ces_2019_temak_reziliens_technologiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4293b29e-6b94-44b6-b5f0-de14872cfbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76f9c79-85f4-4675-bc13-2cbfaa8d0494","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_ces_2019_temak_reziliens_technologiak","timestamp":"2018. október. 22. 22:03","title":"Klímaváltozás, természeti katasztrófák, kiberháború – a jövő évi CES ezekre is megoldást villant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tűzszerészek mennek érte, lezárják Szabadság híd környékén a budai rakpartokat.","shortLead":"Tűzszerészek mennek érte, lezárják Szabadság híd környékén a budai rakpartokat.","id":"20181023_tuzersegi_eszkoz_kerult_elo_az_inseg_sziklanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1076a92-e429-42ef-9c2e-ce002d4988d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_tuzersegi_eszkoz_kerult_elo_az_inseg_sziklanal","timestamp":"2018. október. 23. 16:17","title":"Tüzérségi eszköz került elő az Ínség-sziklánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság megkapta határidőre a római kormány levelét, és annak alapján kedden dönt a következő lépésekről az aggályosnak tartott jövő évi olasz költségvetési tervezettel kapcsolatban - közölte a brüsszeli testület szóvivője.","shortLead":"Az Európai Bizottság megkapta határidőre a római kormány levelét, és annak alapján kedden dönt a következő lépésekről...","id":"20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_egyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f687863d-c6d2-4a53-a2f4-5d922388fa05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_Az_olaszok_dacolnak_Brusszellel_egyenesen_gyonyorunek_tartjak_aggalyos_koltsegvetesi_tervezetuket","timestamp":"2018. október. 22. 16:53","title":"Az olaszok dacolnak Brüsszellel, egyenesen \"gyönyörűnek\" tartják aggályos költségvetési tervezetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5057d503-7070-4d0c-a906-2faf352c4309","c_author":"Révész Sándor","category":"hetilap.szellem","description":"Szenvedélyes vitákat kavart a Zala megyei Németfalu cigánytelepének kivételes vezéregyéniségéről készült dokumentumfilm. Cséplő Gyuri 40 éve halt meg, 25 évesen, a film bemutatása után néhány hónappal.","shortLead":"Szenvedélyes vitákat kavart a Zala megyei Németfalu cigánytelepének kivételes vezéregyéniségéről készült...","id":"201838__cseplo_gyuri__19531978__kepmutatas_es_gyulolet__szivszakadtaig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5057d503-7070-4d0c-a906-2faf352c4309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2541b2-e5b3-4102-9ab0-c1c5bacce7e1","keywords":null,"link":"/hetilap.szellem/201838__cseplo_gyuri__19531978__kepmutatas_es_gyulolet__szivszakadtaig","timestamp":"2018. október. 22. 16:00","title":"Negyven éve halt meg a németfalui cigánytelep keserű hőse, Cséplő Gyuri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]