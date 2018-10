Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78e7a352-4741-4c12-941e-9bdc98dd5dc9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"120 órát dolgozom egy héten. Mind messzebbre kerülök a gyermekeimtől és a barátaimtól- így nyilatkozott a modern menedzser életformájáról Elon Musk. A Tesla vezére nem dicsekedett és nem panaszkodott, hanem bemutatta, hogy manapság a döntéshozó helyzetben milyen elvárással kerül szembe valaki. ","shortLead":"120 órát dolgozom egy héten. Mind messzebbre kerülök a gyermekeimtől és a barátaimtól- így nyilatkozott a modern...","id":"20181022_Embertelen_komedia_miert_nincs_tobb_noi_menedzser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78e7a352-4741-4c12-941e-9bdc98dd5dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f3acd4-2399-409a-ada8-2b27fe9c6ed3","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Embertelen_komedia_miert_nincs_tobb_noi_menedzser","timestamp":"2018. október. 22. 12:05","title":"„Embertelen komédia”: miért nincs több női menedzser?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új kártyarendszert vezet be a Budapest Bank, ezért két napra – most csütörtökre és péntekre – könyvelési és pénztári bankszünnapot tart.","shortLead":"Új kártyarendszert vezet be a Budapest Bank, ezért két napra – most csütörtökre és péntekre – könyvelési és pénztári...","id":"20181023_budapest_bank_kartyarendszer_atallas_bankszunnap_bankkartya_ugyfelszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1757a9e7-6993-44ab-8a98-9156b65b933e","keywords":null,"link":"/kkv/20181023_budapest_bank_kartyarendszer_atallas_bankszunnap_bankkartya_ugyfelszolgalat","timestamp":"2018. október. 23. 19:37","title":"Nagy átállásra készül a Budapest Bank, két napra bezárja a fiókjait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon a lottónyeremények után a Szerencsejáték Zrt.a nyeremény összegéből egy tételben levonja és megfizeti a személyi jövedelemadót, így a nyertesnek már nincs bevallási és adófizetési kötelezettsége. De mi történik, ha magyar adófizetőként külföldi lottójátékon próbálunk szerencsét? ","shortLead":"Magyarországon a lottónyeremények után a Szerencsejáték Zrt.a nyeremény összegéből egy tételben levonja és megfizeti...","id":"20181022_Ha_azt_hitte_hogy_a_kulfoldon_megutott_lottonyeremeny_utan_nem_kell_itthon_adoznia_van_egy_rossz_hirunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3231922c-be9d-4f2c-8366-2c58f612cf61","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Ha_azt_hitte_hogy_a_kulfoldon_megutott_lottonyeremeny_utan_nem_kell_itthon_adoznia_van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2018. október. 22. 09:03","title":"Ha azt hitte, hogy a külföldön megütött lottónyeremény után nem kell itthon adóznia, van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban és Franciaországban felére csökkent az álhírek elérése a Facebookon. Ez komoly sikernek számít, de a végső győzelem még várat magára.","shortLead":"Az Egyesült Államokban és Franciaországban felére csökkent az álhírek elérése a Facebookon. Ez komoly sikernek számít...","id":"20181023_facebook_alhir_tenyellenorzes_eredmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b98b7d-143a-4894-93e5-2caed3dde284","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_facebook_alhir_tenyellenorzes_eredmenyek","timestamp":"2018. október. 23. 08:03","title":"A végén még lehet, hogy sikerül megfékezni az álhíreket a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cdbb55-9745-4298-8cf6-4603bfa8edbd","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Zavart érezni az erőben. Orbán Viktor határozottan elmondta táborának: Ukrajna orosz meggyengítésétől nem kell félnetek. A honvédelmi tárca viszont úgy érzi, a NATO keretein belül jó lesz részt venni olyan hadgyakorlatokon, amely szerintük az orosz fenyegetés elleni felkészülést jelenti. A tisztánlátás esélyét rontja, hogy a hvg.hu-val csak a NATO kommunikál, a magyar honvédelmi tárca nem.","shortLead":"Zavart érezni az erőben. Orbán Viktor határozottan elmondta táborának: Ukrajna orosz meggyengítésétől nem kell...","id":"20181023_Orban_primitiv_orosz_fenyegetes_honvedseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62cdbb55-9745-4298-8cf6-4603bfa8edbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e307b5c6-d254-471f-9153-7a50ac017b84","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Orban_primitiv_orosz_fenyegetes_honvedseg","timestamp":"2018. október. 23. 10:22","title":"Orbán primitívnek bélyegezte azt, amire a magyar honvédség készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kézilabdázó tavaly vonult vissza a válogatottságtól, de szükség esetén a továbbiakban is segít a csapatnak.","shortLead":"A kézilabdázó tavaly vonult vissza a válogatottságtól, de szükség esetén a továbbiakban is segít a csapatnak.","id":"20181023_nagy_laszlo_kezilabda_valogatott_vilagbajnoksag_visszateres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82d0bbb-33a5-4ce0-9b67-0cec628d73d6","keywords":null,"link":"/sport/20181023_nagy_laszlo_kezilabda_valogatott_vilagbajnoksag_visszateres","timestamp":"2018. október. 23. 15:55","title":"Nagy László visszatér, ha bajba kerül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30908d6-8692-454c-8b62-39a44a417b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta négy órát ingáznak Dunaújvárosból Budapestre, de albérletet nem akartak kiadni nekik.","shortLead":"Naponta négy órát ingáznak Dunaújvárosból Budapestre, de albérletet nem akartak kiadni nekik.","id":"20181022_vakvezeto_kutya_alberlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b30908d6-8692-454c-8b62-39a44a417b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744ed217-bae9-4afb-a0ca-f7d799bb1ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_vakvezeto_kutya_alberlet","timestamp":"2018. október. 22. 19:44","title":"Segítettek a nézők, sikerült albérletet találni a vakvezető kutyás fiatalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e80eb62-8dde-4060-9177-e2b2e4b9b166","c_author":"Szél Dávid","category":"elet","description":"Bevétel, kiadás, vagyon, főkönyv, bevallás, mérleg, csőd: könyveléstechnikai kifejezések, amelyek közül néhányat átemelt magának a pár- és a családterápia is. Nem véletlenül. A „családi főkönyv” fogalma viszont még messze nem épült be annyira a köztudatba, mint amekkora jelentősége van. Vagy lenne, ha egyáltalán tudnánk a létezéséről.","shortLead":"Bevétel, kiadás, vagyon, főkönyv, bevallás, mérleg, csőd: könyveléstechnikai kifejezések, amelyek közül néhányat...","id":"20181022_Mentse_meg_a_csaladjat_az_erzelmi_csodtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e80eb62-8dde-4060-9177-e2b2e4b9b166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f379d6d-dd3c-455d-9b93-0edfbe312baf","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Mentse_meg_a_csaladjat_az_erzelmi_csodtol","timestamp":"2018. október. 22. 18:00","title":"Mentse meg a családját az érzelmi csődtől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]