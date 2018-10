Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57f5977d-9217-4e5f-a1bb-64d9cd2404a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A csapat az 55. helyre csúszott vissza.","shortLead":"A csapat az 55. helyre csúszott vissza.","id":"20181025_fifa_vilagranglista_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57f5977d-9217-4e5f-a1bb-64d9cd2404a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3b3d57-d9bd-41e3-95fd-4a848e74d317","keywords":null,"link":"/sport/20181025_fifa_vilagranglista_magyar_valogatott_foci_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. október. 25. 11:53","title":"Hat helyet esett a válogatott a FIFA-világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f56001a-fca8-4f36-b89a-0232798a21ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terézvárosi rendőrök elfogták azt a férfit, aki három idős asszonyt tévesztett meg, és több százezer forintot csalt ki tőlük.","shortLead":"A terézvárosi rendőrök elfogták azt a férfit, aki három idős asszonyt tévesztett meg, és több százezer forintot csalt...","id":"20181025_gazszerelo_csalo_budapesti_idos_nok_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f56001a-fca8-4f36-b89a-0232798a21ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52e7ca6-a614-401e-b383-5e9e05158328","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_gazszerelo_csalo_budapesti_idos_nok_rendorseg","timestamp":"2018. október. 25. 10:23","title":"Gázszerelőnek adta ki magát, idősektől csalt ki százezreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203e48e-e890-4f04-a032-2104ea29b133","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kérdés, hogy lesz egy réteg, aki nem fog a dugóban ücsörögni, ha átrepülhet felette.","shortLead":"Nem kérdés, hogy lesz egy réteg, aki nem fog a dugóban ücsörögni, ha átrepülhet felette.","id":"20181024_repulo_auto_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9203e48e-e890-4f04-a032-2104ea29b133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff44e93-ffb1-4b7f-9983-269503aeac45","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_repulo_auto_2019","timestamp":"2018. október. 24. 12:23","title":"A repülő autó és az otthoni leszállóhely lesz az elit legújabb őrülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megoldás az energiaszegénységre nincs.","shortLead":"Megoldás az energiaszegénységre nincs.","id":"20181025_Arra_keri_a_kormany_a_szegenyeket_futsenek_okosan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7848c1d-335f-45ad-898a-a92bd4ddc697","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Arra_keri_a_kormany_a_szegenyeket_futsenek_okosan","timestamp":"2018. október. 25. 11:47","title":"Arra kéri a kormány a szegényeket, fűtsenek okosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf15f04-184d-433f-b9c7-5c7499251c24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Walabot Home képes detektálni, ha valaki, például egy idős ember elesett az otthonában. A rendszert úgy tervezték, hogy baj esetén azonnal riasszon.","shortLead":"A Walabot Home képes detektálni, ha valaki, például egy idős ember elesett az otthonában. A rendszert úgy tervezték...","id":"20181025_walabot_home_segelyhivo_riaszto_biztonsag_idos_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaf15f04-184d-433f-b9c7-5c7499251c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8663cc7d-4a92-4750-b1c1-4e0a69d27394","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_walabot_home_segelyhivo_riaszto_biztonsag_idos_ember","timestamp":"2018. október. 25. 18:00","title":"Ez a falra ragasztható segélyhívó minden idős ember életét biztonságosabbá teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3304df6-c66d-4e17-9fc7-81901d3986de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdnél kerültek elő a pénzérmék és különleges fegyverek.","shortLead":"Érdnél kerültek elő a pénzérmék és különleges fegyverek.","id":"20181024_erd_aranylelet_duna_ermek_fegyverek_elsullyedt_hajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3304df6-c66d-4e17-9fc7-81901d3986de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70871e39-0f2f-4759-aae1-cf9a63ae1747","keywords":null,"link":"/elet/20181024_erd_aranylelet_duna_ermek_fegyverek_elsullyedt_hajo","timestamp":"2018. október. 24. 17:02","title":"Most közelebbről is szemügyre veheti a csodás dunai aranyleletet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyalog, biciklivel, traktorral, sőt, még lóval is szabad az út, de ha nem ezek valamelyikével közlekedik, akkor lehet, hogy kerülnie kell.","shortLead":"Gyalog, biciklivel, traktorral, sőt, még lóval is szabad az út, de ha nem ezek valamelyikével közlekedik, akkor lehet...","id":"20181025_Itt_a_lista_ezeket_a_magyar_hataratkeloket_zarta_le_Ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4436376e-49cc-4423-83c6-9d22760b8fd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_Itt_a_lista_ezeket_a_magyar_hataratkeloket_zarta_le_Ausztria","timestamp":"2018. október. 25. 13:31","title":"Itt a lista: ezeket a magyar határátkelőket zárta le Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e91433c-692a-4351-ab03-ae444d30a7a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végigrettegte a csótányok miatt a Budai Irgalmasrendi Kórházban töltött két hetét egyik olvasónk. Nem egy-két rovarral, hanem szabályos hordákkal találkozott nap mint nap, a nővérek reakciója mindössze annyi volt: igen, tudnak a problémáról, régóta fennáll, tenni azonban nem tettek semmit. ","shortLead":"Végigrettegte a csótányok miatt a Budai Irgalmasrendi Kórházban töltött két hetét egyik olvasónk. Nem egy-két rovarral...","id":"20181025_Csotanyterror_a_korhazban_sokkot_kapott_a_beteg_azt_mondtak_neki_sajnaljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e91433c-692a-4351-ab03-ae444d30a7a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2331899f-1315-4cca-8c6a-62fd1d9f21b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Csotanyterror_a_korhazban_sokkot_kapott_a_beteg_azt_mondtak_neki_sajnaljak","timestamp":"2018. október. 26. 06:00","title":"Csótányterror a kórházban: sokkot kapott a beteg, azt mondták neki, sajnálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]