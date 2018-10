Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelükben azt írják: hajléktalannak lenni nem bűn, és akkor sem lesz az, ha törvényt hoznak róla.","shortLead":"Nyílt levelükben azt írják: hajléktalannak lenni nem bűn, és akkor sem lesz az, ha törvényt hoznak róla.","id":"20181024_Orvosok_utan_tarsadalomkutatok_is_csatlakoztak_a_hajlektalanok_kriminalizalasa_elleni_tiltakozashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b359d87-ce4b-45ca-9a2f-65b17b32ecda","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Orvosok_utan_tarsadalomkutatok_is_csatlakoztak_a_hajlektalanok_kriminalizalasa_elleni_tiltakozashoz","timestamp":"2018. október. 24. 08:42","title":"Orvosok után társadalomkutatók is csatlakoztak a hajléktalanok kriminalizálása elleni tiltakozáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfeafb3b-8018-43e4-84c5-533a0047740a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó ugródeszka a Fidelitas azoknak, akik a jövőjüket és a karrierjüket akarják bebiztosítani. A pártok ifjúsági szervezetei kerültek Fókuszba ezen a héten a HVG-ben.","shortLead":"Jó ugródeszka a Fidelitas azoknak, akik a jövőjüket és a karrierjüket akarják bebiztosítani. A pártok ifjúsági...","id":"20181024_Ha_felnovok_roganantal_leszek__karrierlehetosegek_a_Fidelitasnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfeafb3b-8018-43e4-84c5-533a0047740a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e452c18-238e-4091-9a9d-b1abdfc01316","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Ha_felnovok_roganantal_leszek__karrierlehetosegek_a_Fidelitasnal","timestamp":"2018. október. 24. 12:21","title":"Ha felnövök, Rogán Antal leszek – karrierutak a Fidelitasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban ügyvédek és bírák, most orvosok emelték fel a szavukat az ügyben. Az 1001 orvos a hálapénz ellen Facebook-csoport tagjai nyílt levelet tettek közzé, amelyben azt írták: orvosként és felelős értelmiségiként úgy érzik, meg kell szólalniuk hajléktalan honfitársaik érdekében. ","shortLead":"Korábban ügyvédek és bírák, most orvosok emelték fel a szavukat az ügyben. Az 1001 orvos a hálapénz ellen...","id":"20181024_orvosok_tiltakoznak_a_hajlektalanok_kriminalizalasa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee05590-cfd8-4b40-b9cc-f2d61d696c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_orvosok_tiltakoznak_a_hajlektalanok_kriminalizalasa_ellen","timestamp":"2018. október. 24. 05:33","title":"Most orvosok tiltakoznak a hajléktalanok kriminalizálása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az 1956-os forradalom ünnepén mindig előkerülnek a díszszázadok, a történelmi fegyverek. Ha kicsit a díszletek mögé nézünk, kiderül, hogy a helyzet nem lehetne kínosabb: a Magyar Honvédség fegyvereinek jó része még mindig szovjet technika, amelynek lecserélésére nincs pénz. Ezeket az oroszok újítják fel, és ők is képzik ki használatukra a magyarokat. Ami a 3-as metrónál is kellemetlen, az a honvédségnél egyenesen biztonsági kockázat lehet.","shortLead":"Az 1956-os forradalom ünnepén mindig előkerülnek a díszszázadok, a történelmi fegyverek. Ha kicsit a díszletek mögé...","id":"20181023_Bajban_a_hadero_Orban_kenytelen_szolni_hogy_az_orosz_katonak_jojjenek_vissza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af41a1e7-ad63-456e-87ff-d5915610f744","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Bajban_a_hadero_Orban_kenytelen_szolni_hogy_az_orosz_katonak_jojjenek_vissza","timestamp":"2018. október. 23. 10:20","title":"Bajban a haderő: Orbán lassan kénytelen szólni, hogy az orosz katonák jöjjenek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ed4749b-5fc1-4d86-9c6e-e57b25338b30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új gyógyszer és a hormonterápia kombinációja meghosszabbíthatja az előrehaladott mellrákban szenvedő nők életét - ezt állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"Egy új gyógyszer és a hormonterápia kombinációja meghosszabbíthatja az előrehaladott mellrákban szenvedő nők életét...","id":"20181022_Mellrak_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ed4749b-5fc1-4d86-9c6e-e57b25338b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f8a1cc-bebc-4d1b-89b4-efd29a5d0579","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Mellrak_gyogyszer","timestamp":"2018. október. 22. 16:53","title":"Úttörő gyógyszeres kezeléssel növelik a mellrákban szenvedők életesélyeit ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Kiska egy független napilapban megjelent publicisztikájában azt írja, az állam szándékosan a szőnyeg alá söpri a dolgokat.","shortLead":"Andrej Kiska egy független napilapban megjelent publicisztikájában azt írja, az állam szándékosan a szőnyeg alá söpri...","id":"20181024_A_szlovak_elnok_szerint_orszagaban_politikusok_es_rendorok_fedezik_a_maffiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbdacac-a051-4d49-b840-3ede592edf95","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_A_szlovak_elnok_szerint_orszagaban_politikusok_es_rendorok_fedezik_a_maffiat","timestamp":"2018. október. 24. 10:26","title":"A szlovák elnök szerint országában politikusok és rendőrök fedezik a maffiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc tévéjében szólalt fel a Kossuth-díjas dalszerző.","shortLead":"Mészáros Lőrinc tévéjében szólalt fel a Kossuth-díjas dalszerző.","id":"20181023_Akos_szerint_liberalis_velemenyterror_van_o_is_erzi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f363ef0e-95d9-4f38-8ef0-cf2f52ef042e","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Akos_szerint_liberalis_velemenyterror_van_o_is_erzi","timestamp":"2018. október. 23. 14:08","title":"Ákos szerint liberális véleményterror van, ő is érzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30908d6-8692-454c-8b62-39a44a417b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta négy órát ingáznak Dunaújvárosból Budapestre, de albérletet nem akartak kiadni nekik.","shortLead":"Naponta négy órát ingáznak Dunaújvárosból Budapestre, de albérletet nem akartak kiadni nekik.","id":"20181022_vakvezeto_kutya_alberlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b30908d6-8692-454c-8b62-39a44a417b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744ed217-bae9-4afb-a0ca-f7d799bb1ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_vakvezeto_kutya_alberlet","timestamp":"2018. október. 22. 19:44","title":"Segítettek a nézők, sikerült albérletet találni a vakvezető kutyás fiatalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]