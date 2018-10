Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b43b6ee9-19e6-456a-9ec9-97d3e1f150f1","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A fenti megszólítással osztogattak szórólapokat a rendőrök a múlt héten a hajléktalanok között Szegeden, bíróságra még nem vitték őket közterületen élésért, civilek is segítik őket, de arról nem lehet beszélni, hogy a városban aranyélete lenne a fedél nélkülieknek.","shortLead":"A fenti megszólítással osztogattak szórólapokat a rendőrök a múlt héten a hajléktalanok között Szegeden, bíróságra még...","id":"20181024_szeged_hajlektalanok_hajlektalantorveny_melegedo_rendorseg_civilek_hajlektalanszallo_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b43b6ee9-19e6-456a-9ec9-97d3e1f150f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5634ff8d-45cd-4afa-b675-41a0f4f33bac","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_szeged_hajlektalanok_hajlektalantorveny_melegedo_rendorseg_civilek_hajlektalanszallo_","timestamp":"2018. október. 24. 11:45","title":"\"Tisztelt Rászorulók\"! – Szegeden még nem állítottak elő hajléktalant, de nincs is elég hely, ahová mehetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69ae476-6854-4eaf-956f-3014998da05a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen vázolja számunkra, hogy milyen csúcstechnológiát szerel legújabb járművei világításába.","shortLead":"A Volkswagen vázolja számunkra, hogy milyen csúcstechnológiát szerel legújabb járművei világításába.","id":"20181024_itt_az_utjelzeseket_is_vetito_szuper_fenyszoro_de_a_kodlampa_buta_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c69ae476-6854-4eaf-956f-3014998da05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826fba2b-9151-461f-a7d6-ceee6ec4406a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_itt_az_utjelzeseket_is_vetito_szuper_fenyszoro_de_a_kodlampa_buta_marad","timestamp":"2018. október. 24. 08:21","title":"Itt az útjelzéseket is vetítő szuper fényszóró, de a ködlámpa buta marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tűzszerészek mennek érte, lezárják Szabadság híd környékén a budai rakpartokat.","shortLead":"Tűzszerészek mennek érte, lezárják Szabadság híd környékén a budai rakpartokat.","id":"20181023_tuzersegi_eszkoz_kerult_elo_az_inseg_sziklanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1076a92-e429-42ef-9c2e-ce002d4988d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_tuzersegi_eszkoz_kerult_elo_az_inseg_sziklanal","timestamp":"2018. október. 23. 16:17","title":"Tüzérségi eszköz került elő az Ínség-sziklánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46700924-6d49-4a3d-9f29-3f3c7b5b1da7","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"El kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - ez volt a fő üzenete a kedd délután a Bem téren tartott ellenzéki tüntetésnek. Felszólalt többek között Hadházy Ákos, Márki-Zay Péter, Jávor Benedek. Milliárdokról, a hatalom zsoldosairól, erőről és forradalomról beszéltek, leleplezett kastélyokkal és arany vécékefékkel példálóztak. Videó.","shortLead":"El kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - ez volt a fő üzenete a kedd délután a Bem téren...","id":"20181023_A_hatalom_csak_az_erobol_ert__video_a_Bem_teri_ellenzeki_tuntetesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46700924-6d49-4a3d-9f29-3f3c7b5b1da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2cd4fa-0f1a-4bf4-baa7-9c23439a3008","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_A_hatalom_csak_az_erobol_ert__video_a_Bem_teri_ellenzeki_tuntetesrol","timestamp":"2018. október. 23. 21:03","title":"\"A hatalom csak az erőből ért\" - videó a Bem téri ellenzéki tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac1b5e8-46b2-43c9-9726-ee5306c2004c","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Sokfelől érkeztek, sokféle örökséget hoztak magukkal a tipikusan britnek tekintett művészcsoport, a Londoni Iskola ikonikus alakjai. Több fő művük mellett Budapesten most megcsodálhatjuk a világ „legdrágább” élő festőnőjének egyik alkotását is.","shortLead":"Sokfelől érkeztek, sokféle örökséget hoztak magukkal a tipikusan britnek tekintett művészcsoport, a Londoni Iskola...","id":"201842__londoni_iskola__erzekiseg_es_anyagszeruseg__bacon_es_freud__iskolak_iskolaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bac1b5e8-46b2-43c9-9726-ee5306c2004c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874a7e1e-46d9-4382-a246-5628bc3a41b3","keywords":null,"link":"/kultura/201842__londoni_iskola__erzekiseg_es_anyagszeruseg__bacon_es_freud__iskolak_iskolaja","timestamp":"2018. október. 23. 09:00","title":"Itthon még nem láthattuk ezeket – világsztárok képeivel kényeztet a Nemzeti Galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3558e4d3-f079-41c6-bf2a-36da77c1bd4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wellhello frontembere már megbánta azokat a bizonyos SMS-eket, de szerinte túlzás fenyegetésről beszélni.","shortLead":"A Wellhello frontembere már megbánta azokat a bizonyos SMS-eket, de szerinte túlzás fenyegetésről beszélni.","id":"20181024_Fluor_Nem_mondom_hogy_szepeket_irtam_de_nem_fenyegettem_meg_senkit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3558e4d3-f079-41c6-bf2a-36da77c1bd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde6df9-d48f-47c4-bde2-8035d0c46e7f","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Fluor_Nem_mondom_hogy_szepeket_irtam_de_nem_fenyegettem_meg_senkit","timestamp":"2018. október. 24. 12:55","title":"Fluor: Nem mondom, hogy szépeket írtam, de nem fenyegettem meg senkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal is a Balásy–Csetényi–Kuna hármas nyert, de van egy kis csavar a történetben.","shortLead":"Ezúttal is a Balásy–Csetényi–Kuna hármas nyert, de van egy kis csavar a történetben.","id":"20181024_Negy_honap_alatt_tobb_mint_18_milliardot_koltott_propagandara_Rogan_hivatala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f457cef6-9e02-43ea-b7cb-c381a3c0223d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f98f5ac-0964-4fcb-a05b-d4116b93ff2c","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Negy_honap_alatt_tobb_mint_18_milliardot_koltott_propagandara_Rogan_hivatala","timestamp":"2018. október. 24. 12:28","title":"Négy hónap alatt több mint 18 milliárdot költött propagandára Rogán hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nincsenek szem előtt, a szociális munkások sem tudják, hol keressék őket.","shortLead":"Már nincsenek szem előtt, a szociális munkások sem tudják, hol keressék őket.","id":"20181023_hajlektalanok_szocialis_munkasok_kozterulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3536a58e-2efb-4981-ae65-a89a83b0b751","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_hajlektalanok_szocialis_munkasok_kozterulet","timestamp":"2018. október. 23. 21:33","title":"Eltűntek a forgalmas helyekről a hajléktalanok, így segíteni sem tudnak nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]