[{"available":true,"c_guid":"bd0073ea-bed2-43b4-a229-243c1a30ab28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaváltozás miatt egyre több és egyre erősebb hurrikánok csapnak le a Csendes-óceánon is.","shortLead":"A klímaváltozás miatt egyre több és egyre erősebb hurrikánok csapnak le a Csendes-óceánon is.","id":"20181025_Telibe_kapta_a_hurrikan_a_hawaii_szigetet_es_eltorolte_a_Fold_szinerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0073ea-bed2-43b4-a229-243c1a30ab28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e712d4c-4fc2-43ba-ba46-98e35a813ec1","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Telibe_kapta_a_hurrikan_a_hawaii_szigetet_es_eltorolte_a_Fold_szinerol","timestamp":"2018. október. 25. 10:31","title":"Telibe kapta a hurrikán a hawaii szigetet, és eltörölte a Föld színéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drága mulatság egy per a washingtoni választott bíróságon, ám az államnak mégis megéri százmilliókat, sőt néha egymilliárd forintnál is többet fizetni az ügyvédeknek. A kiszabott büntetés ugyanis akár tíz-százmilliárdos is lehet. Az étkezési utalványokkal kapcsolatos pereknél azonban hiábavaló az igyekezet.","shortLead":"Drága mulatság egy per a washingtoni választott bíróságon, ám az államnak mégis megéri százmilliókat, sőt néha...","id":"20181026_tizmilliardos_karteriteseket_fizet_az_allam_cheque_dejeuner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaee1940-f42f-4e20-8029-9699dac5d8fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_tizmilliardos_karteriteseket_fizet_az_allam_cheque_dejeuner","timestamp":"2018. október. 26. 13:00","title":"Tízmilliárdos kártérítéseket fizet az állam a Fidesz-kormány döntései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bd03ff-cc72-4565-9af9-093f5dce154e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány miatt nincs elég fakitermelő, az illegális faanyag-kereskedők pedig álnévvel, illetve kitalált technikai azonosítóval adják fel a hirdetéseket. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján adatbázist indított, mely a jogszerűtlenül feladott hirdetések adatait gyűjti.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt nincs elég fakitermelő, az illegális faanyag-kereskedők pedig álnévvel, illetve kitalált...","id":"20181025_Sosem_latott_tuzifahiany_lesz_sietni_kell_a_vasarlassal__de_vigyazzon_kitol_vesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2bd03ff-cc72-4565-9af9-093f5dce154e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f75f6cc-9727-4bc3-931f-3af238f8e81f","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Sosem_latott_tuzifahiany_lesz_sietni_kell_a_vasarlassal__de_vigyazzon_kitol_vesz","timestamp":"2018. október. 25. 10:05","title":"Sosem látott tűzifahiány lesz, sietni kell a vásárlással - de vigyázzon, kitől vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A volt francia elnök a vádak szerint jelentősen túllépte a törvény által előírt pénzügyi keretet 2012-es újraválasztási kampányában.","shortLead":"A volt francia elnök a vádak szerint jelentősen túllépte a törvény által előírt pénzügyi keretet 2012-es újraválasztási...","id":"20181025_Visszautasitottak_Sarkozy_kervenyet_megis_lesz_birosagi_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5792195d-da47-40e8-8c44-d326ee54ad54","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_Visszautasitottak_Sarkozy_kervenyet_megis_lesz_birosagi_eljaras","timestamp":"2018. október. 25. 12:07","title":"Visszautasították Sarkozy kérvényét, mégis lehet bírósági eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök kiemelten ellenőrizték a buszokat és a teherautókat a múlt hétfőtől vasárnapig. ","shortLead":"A rendőrök kiemelten ellenőrizték a buszokat és a teherautókat a múlt hétfőtől vasárnapig. ","id":"20181024_779_sofort_buntettek_meg_az_egyhetes_razzia_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9948dae-01c2-4da1-ae5b-b8487eaebc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277ae5c3-8e5c-4455-829c-2227a1215a65","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_779_sofort_buntettek_meg_az_egyhetes_razzia_alatt","timestamp":"2018. október. 24. 19:48","title":"779 sofőrt büntettek meg az egyhetes razzia alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26eefae5-ee3d-4d92-8e48-481bd0062366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jóbarátok sztárja zseniális videóval reagált arra, hogy a hasonmása egy angliai élelmiszerboltból lenyúlt egy tálca sört. ","shortLead":"A Jóbarátok sztárja zseniális videóval reagált arra, hogy a hasonmása egy angliai élelmiszerboltból lenyúlt egy tálca...","id":"20181025_David_Schwimmer_bolti_lopas_korozes_rendorseg_hasonmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26eefae5-ee3d-4d92-8e48-481bd0062366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d936a6-3e4b-434c-b07d-6bafe7be0c48","keywords":null,"link":"/elet/20181025_David_Schwimmer_bolti_lopas_korozes_rendorseg_hasonmas","timestamp":"2018. október. 25. 09:39","title":"Most már arról is van felvétel, ahogy David Schwimmer sört lop egy boltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Reuters névtelen forrásoktól származó értesülését egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.","shortLead":"A Reuters névtelen forrásoktól származó értesülését egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.","id":"20181025_dzsamal_hasogdzsi_szaudi_ujsagiro_gyilkossag_cia_hangfelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb6f28-73ee-4484-8493-5dcd9db5b661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fb971f-0a7d-4776-bd66-dd3094884761","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_dzsamal_hasogdzsi_szaudi_ujsagiro_gyilkossag_cia_hangfelvetel","timestamp":"2018. október. 25. 13:44","title":"Hasogdzsi halála: a CIA igazgatója már hallotta a hangfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29135a0-7517-4d77-b225-ff17febb73e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügy szerint csak néhány élelmiszer-feldolgozó üzemről van szó, amelyek magánberuházások keretében valósulnak meg, de azt nem árulták el, hogy mely cégek lehetnek a szerencsések.","shortLead":"A külügy szerint csak néhány élelmiszer-feldolgozó üzemről van szó, amelyek magánberuházások keretében valósulnak meg...","id":"20181025_Elelmiszerfeldolgozo_uzemekkel_venne_be_Ghanat_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a29135a0-7517-4d77-b225-ff17febb73e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adf5030-326e-474f-ab85-28cab90a9422","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Elelmiszerfeldolgozo_uzemekkel_venne_be_Ghanat_a_kormany","timestamp":"2018. október. 25. 09:20","title":"Kiderült, hogy gyarmatosítaná-e a kormány Ghánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]