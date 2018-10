Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3078145-5906-4398-bfce-8bde144c26ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anya most már nem bánta, hogy kamerák sora bámulja nemrég világra hozott újszülöttjét. A látvány meg önmagáért beszél.","shortLead":"Az anya most már nem bánta, hogy kamerák sora bámulja nemrég világra hozott újszülöttjét. A látvány meg önmagáért...","id":"20181025_Bemutatkozott_a_vilagnak_a_Parizsban_szuletett_borneoi_orangutankolyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3078145-5906-4398-bfce-8bde144c26ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1c76d1-84e6-45e8-a2d9-4fb3269b02af","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Bemutatkozott_a_vilagnak_a_Parizsban_szuletett_borneoi_orangutankolyok","timestamp":"2018. október. 25. 08:18","title":"Bemutatkozott a világnak a Párizsban született borneói orangutánkölyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan nem is gondolják, milyen apróságokon múlik, hogy több követőre tegyenek szert az Instagramon. Ehhez adunk most öt tippet, amelyeket betartva lényegesen nagyobb eséllyel találnak majd rá önre is a képei iránt érdeklődő felhasználók. ","shortLead":"Sokan nem is gondolják, milyen apróságokon múlik, hogy több követőre tegyenek szert az Instagramon. Ehhez adunk most öt...","id":"20181024_milyen_kepeket_csinaljak_instagramra_kovetok_szerzese_hashtag_tippek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279cf4d5-56ec-450b-95c2-d947f8a8be8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_milyen_kepeket_csinaljak_instagramra_kovetok_szerzese_hashtag_tippek","timestamp":"2018. október. 24. 19:35","title":"5 tipikus hiba, amit szinte minden instagramozó elkövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25661e18-e197-4013-9840-c3ec50225af5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az aratás után végrehajtott, átlagosan 8-9 százalékos lisztáremelés után most ismét arra készülnek a malmok, hogy még magasabb árat kérjenek a termékeikért.","shortLead":"Az aratás után végrehajtott, átlagosan 8-9 százalékos lisztáremelés után most ismét arra készülnek a malmok, hogy még...","id":"20181025_liszt_dragulas_aremeles_malomipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25661e18-e197-4013-9840-c3ec50225af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7b8ee9-72fe-43ab-826e-6aa1a6967f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_liszt_dragulas_aremeles_malomipar","timestamp":"2018. október. 25. 05:09","title":"Három hónapon belül kétszer drágulhat a liszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3304df6-c66d-4e17-9fc7-81901d3986de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdnél kerültek elő a pénzérmék és különleges fegyverek.","shortLead":"Érdnél kerültek elő a pénzérmék és különleges fegyverek.","id":"20181024_erd_aranylelet_duna_ermek_fegyverek_elsullyedt_hajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3304df6-c66d-4e17-9fc7-81901d3986de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70871e39-0f2f-4759-aae1-cf9a63ae1747","keywords":null,"link":"/elet/20181024_erd_aranylelet_duna_ermek_fegyverek_elsullyedt_hajo","timestamp":"2018. október. 24. 17:02","title":"Most közelebbről is szemügyre veheti a csodás dunai aranyleletet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alexander Soros a New York Timesban közölt publicisztikát. Azt írta, a félelem felemészt bennünket.","shortLead":"Alexander Soros a New York Timesban közölt publicisztikát. Azt írta, a félelem felemészt bennünket.","id":"20181025_Soros_fia_Orban_es_Trump_gyuloletpolitikaja_vezetett_a_csobombakhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e5f600-9abb-4dba-9038-dbed2a7d07da","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Soros_fia_Orban_es_Trump_gyuloletpolitikaja_vezetett_a_csobombakhoz","timestamp":"2018. október. 25. 05:30","title":"Soros fia: Orbán és Trump gyűlöletpolitikája vezetett a csőbombákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A belga természettudományi intézetbe szállítják, ahol felboncolják majd.","shortLead":"A belga természettudományi intézetbe szállítják, ahol felboncolják majd.","id":"20181025_35_tonnas_balnatetemet_sodort_partra_a_tenger_Belgium_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2496ecfe-8552-4f6a-b34d-2c3f2ebc6eec","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_35_tonnas_balnatetemet_sodort_partra_a_tenger_Belgium_partjainal","timestamp":"2018. október. 25. 14:07","title":"35 tonnás bálnatetemet sodort partra a tenger Belgium partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644252b6-23f4-4689-8538-bffd6c91345f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti kisvasút megállóinak neve helyére a 2009-ben megszüntetett nyíregyházi kisvonat megállóinak neveit ragasztották, mivel a járművek onnan kerültek át Felcsútra, és akkor még utaztak is rajta.","shortLead":"A felcsúti kisvasút megállóinak neve helyére a 2009-ben megszüntetett nyíregyházi kisvonat megállóinak neveit...","id":"20181024_A_Ketfarku_megtrollkodta_a_felcsuti_kisvasutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=644252b6-23f4-4689-8538-bffd6c91345f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e21077-4211-42e1-838e-9b34abd9fd9a","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_A_Ketfarku_megtrollkodta_a_felcsuti_kisvasutat","timestamp":"2018. október. 24. 15:24","title":"\"Hátha lesznek újra utasok\" - megtrollkodta a felcsúti kisvasutat a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2a88b5-997e-4e2f-b9cb-819628ababb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hargita megye prefektusa ötezer lejes, azaz 350 ezer forintos bírságot rótt ki az október 23-i dekoráció miatt. ","shortLead":"Hargita megye prefektusa ötezer lejes, azaz 350 ezer forintos bírságot rótt ki az október 23-i dekoráció miatt. ","id":"20181024_nemzeti_szinu_szalagok_miatt_birsagoltak_meg_a_szekelyudvarhelyi_polgarmesteri_hivatalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc2a88b5-997e-4e2f-b9cb-819628ababb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421cc379-0e7f-4d90-9024-0831c864a7de","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_nemzeti_szinu_szalagok_miatt_birsagoltak_meg_a_szekelyudvarhelyi_polgarmesteri_hivatalt","timestamp":"2018. október. 24. 17:54","title":"Piros-fehér-zöld szalagok miatt bírságolták meg a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]