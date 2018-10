Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1ebcad0-e72b-4ca4-aafd-063c983263b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik vietnami nemzeti park megszüntette az elefánttúrákat. Azt tanácsolják a turistáknak, hogy inkább figyeljék meg a természetes környezetükben az állatokat ahelyett, hogy lovagolnának rajtuk. ","shortLead":"Az egyik vietnami nemzeti park megszüntette az elefánttúrákat. Azt tanácsolják a turistáknak, hogy inkább figyeljék meg...","id":"20181025_Vegre_leszalltak_az_elefantokrol_Vietnamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ebcad0-e72b-4ca4-aafd-063c983263b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4409b2-63d6-476f-90f0-5df4579d301e","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Vegre_leszalltak_az_elefantokrol_Vietnamban","timestamp":"2018. október. 25. 11:03","title":"Végre leszálltak az elefántokról Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Pert nyertem a közmédiával szemben, 2 millió forint sérelemdíjat kell fizetniük. És négy adásban le kell hozniuk, hogy minden szavuk hazugság volt” – közölte Facebook-oldalán Juhász.","shortLead":"„Pert nyertem a közmédiával szemben, 2 millió forint sérelemdíjat kell fizetniük. És négy adásban le kell hozniuk...","id":"20181026_Ketmilliot_fizet_a_kozmedia_Juhasz_Peternek_negyszer_bemondjak_bocsanat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69877bf6-7bba-49d8-95d0-67d8b2699a23","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Ketmilliot_fizet_a_kozmedia_Juhasz_Peternek_negyszer_bemondjak_bocsanat","timestamp":"2018. október. 26. 13:11","title":"Kétmilliót fizet a közmédia Juhász Péternek, négyszer bemondják, bocsánat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978f7ab7-5701-4d7a-a033-3e3c41271f0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szabadság híd alatt láthatóak a folyóban az egykor felrobbantott híd maradványai. ","shortLead":"A Szabadság híd alatt láthatóak a folyóban az egykor felrobbantott híd maradványai. ","id":"20181025_Foto_Lathatova_valtak_az_egykori_Ferenc_Jozsef_hid_maradvanyai_a_Dunaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=978f7ab7-5701-4d7a-a033-3e3c41271f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cde987-6c6d-427b-bf59-867e4552603f","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Foto_Lathatova_valtak_az_egykori_Ferenc_Jozsef_hid_maradvanyai_a_Dunaban","timestamp":"2018. október. 25. 18:36","title":"Fotó: Láthatóvá váltak az egykori Ferenc József híd maradványai a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60211855-c15c-4d10-b05c-fe23af19d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lengyel légitársaságtól korábban kirúgott alkalmazottak visszavételét követelik a sztrájkoló dolgozók. ","shortLead":"A lengyel légitársaságtól korábban kirúgott alkalmazottak visszavételét követelik a sztrájkoló dolgozók. ","id":"20181026_Sztrajk_miatt_egy_budapesti_jaratot_is_torol_penteken_a_LOT","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60211855-c15c-4d10-b05c-fe23af19d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9670fd5e-54dd-4dd2-b934-bf71ad1de1d5","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Sztrajk_miatt_egy_budapesti_jaratot_is_torol_penteken_a_LOT","timestamp":"2018. október. 26. 11:29","title":"Sztrájk miatt egy budapesti járatot is töröl pénteken a LOT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum és az LMP ifjúsági szervezete is demonstrációt hirdetett meg, miután kiderült, ha egy hónap alatt nincs megállapodás a kormánnyal, költözik a CEU.","shortLead":"A Momentum és az LMP ifjúsági szervezete is demonstrációt hirdetett meg, miután kiderült, ha egy hónap alatt nincs...","id":"20181025_Nem_adjuk_a_CEUt__tuntetest_szerveznek_az_egyetem_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1edb96b-b668-471b-83eb-c34fc4803298","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Nem_adjuk_a_CEUt__tuntetest_szerveznek_az_egyetem_mellett","timestamp":"2018. október. 25. 13:41","title":"„Nem adjuk a CEU-t” – tüntetést szerveznek az egyetem mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5643e2-213f-441a-899d-3d4f233eea75","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Közösen nevelik a fiókát.","shortLead":"Közösen nevelik a fiókát.","id":"20181026_Meleg_pingvin_Sydney_allatkert_tojas_fioka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad5643e2-213f-441a-899d-3d4f233eea75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a2719-4fa4-4329-b77d-d1dc0a37e212","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Meleg_pingvin_Sydney_allatkert_tojas_fioka","timestamp":"2018. október. 26. 17:03","title":"Kiköltött egy tojást egy meleg pingvinpár a sydney-i állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"P.E.","category":"itthon","description":"Március 31-éig meglesz a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, míg az igazságügyi miniszter javaslatára kinevezett közigazgatási bírók 2020. január elsejétől ítélkeznek majd – derül ki a közigazgatási bíróságokról szóló törvény most vitára bocsátott tervezetéből.","shortLead":"Március 31-éig meglesz a Közigazgatási Felsőbíróság elnöke, míg az igazságügyi miniszter javaslatára kinevezett...","id":"20181025_Mar_keszitik_elo_a_kozigazgatasi_birosagokat_Patyi_Andras_elott_is_tiszta_az_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0365928d-4b7e-4215-9725-682a04322dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Mar_keszitik_elo_a_kozigazgatasi_birosagokat_Patyi_Andras_elott_is_tiszta_az_ut","timestamp":"2018. október. 25. 16:00","title":"Már készítik elő a közigazgatási bíróságokat, Patyi András előtt is tiszta az út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Visszatér a gyökerekhez Mészáros Lőrinc, az egykori gázszerelő cége most egy gázszerelési pályázat legnagyobb nyertese lett.","shortLead":"Visszatér a gyökerekhez Mészáros Lőrinc, az egykori gázszerelő cége most egy gázszerelési pályázat legnagyobb nyertese...","id":"20181026_17_milliard_forintert_szerel_gazt_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe950b7-0059-40a7-a394-49218cde8352","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_17_milliard_forintert_szerel_gazt_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2018. október. 26. 11:54","title":"1,7 milliárd forintért szerel gázt Mészáros Lőrinc cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]