[{"available":true,"c_guid":"4bfc5ed2-859b-4939-96f4-1abcf5714da7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyre több és egyre drágább tételek az aukciókon.","shortLead":"Egyre több és egyre drágább tételek az aukciókon.","id":"20181026_Tovabbra_is_hasitanak_az_impresszionistak_es_a_modernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bfc5ed2-859b-4939-96f4-1abcf5714da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af18a32-391b-43f1-ab16-37ba004f88d8","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Tovabbra_is_hasitanak_az_impresszionistak_es_a_modernek","timestamp":"2018. október. 26. 18:17","title":"Továbbra is hasítanak az impresszionisták és a modernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2889ee3-7e6e-441e-8ea2-1d740c88088f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kulturális államtitkár szerint ha az egyetem Bécsbe akar költözni, az nem a kormányzat, hanem a CEU döntése, de azért reméli, az intézmény megfelel majd a törvényi követelményeknek.","shortLead":"A volt kulturális államtitkár szerint ha az egyetem Bécsbe akar költözni, az nem a kormányzat, hanem a CEU döntése, de...","id":"20181026_L_Simon_a_CEUrol_Ez_egy_komoly_intezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2889ee3-7e6e-441e-8ea2-1d740c88088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee86a1da-6131-44f0-ad12-7a08533169a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_L_Simon_a_CEUrol_Ez_egy_komoly_intezmeny","timestamp":"2018. október. 26. 21:31","title":"L. Simon a CEU-ról: \"Ez egy komoly intézmény\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf635686-d098-4225-bfd5-bdb68619c8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszín ugyanaz volt, mint tavaly, de a 2017-es összejövetelt sikerült kevesebből kihozni.","shortLead":"A helyszín ugyanaz volt, mint tavaly, de a 2017-es összejövetelt sikerült kevesebből kihozni.","id":"20181026_Az_utobbi_evek_egyik_legdragabb_kihelyezett_frakciouleset_tartotta_a_Fidesz_Velencen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf635686-d098-4225-bfd5-bdb68619c8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85daa029-6bd4-4aa5-a36b-6e0694b13a4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Az_utobbi_evek_egyik_legdragabb_kihelyezett_frakciouleset_tartotta_a_Fidesz_Velencen","timestamp":"2018. október. 26. 15:20","title":"Az utóbbi évek egyik legdrágább kihelyezett frakcióülését tartotta a Fidesz Velencén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Egy Csongrád megyei településen 27 Celsius-foknál is melegebb volt.","shortLead":" Egy Csongrád megyei településen 27 Celsius-foknál is melegebb volt.","id":"20181027_Megdolt_az_orszagos_napi_melegrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69550125-97eb-4d89-b42c-f988a310745d","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Megdolt_az_orszagos_napi_melegrekord","timestamp":"2018. október. 27. 19:15","title":"Megdőlt az országos napi melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8818075b-3a3c-4a33-8340-10bda6b5e897","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hozzák fel a szemetet Nógrádból - kéri a szocialista párt.","shortLead":"Hozzák fel a szemetet Nógrádból - kéri a szocialista párt.","id":"20181027_Az_MSZP_a_Kossuth_terre_varja_a_kukakarosultak_szemetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8818075b-3a3c-4a33-8340-10bda6b5e897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8265013e-d89a-4253-9ee3-3438f63e8471","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Az_MSZP_a_Kossuth_terre_varja_a_kukakarosultak_szemetet","timestamp":"2018. október. 27. 14:37","title":"Az MSZP a Kossuth térre várja a kukakárosultak szemetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Megkezdődött annak a buszgyártónak a felszámolása, amely arról híresült el, hogy nem szállította le a BKV-nak és a Volánbusznak a megrendelt 180 csuklóst. Október 8-ától a cég felelős vezetője az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. felszámolóbiztosa. ","shortLead":"Megkezdődött annak a buszgyártónak a felszámolása, amely arról híresült el, hogy nem szállította le a BKV-nak és...","id":"201843_ikarus_egyedi_felszamolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7207d84e-4dd9-40ba-87e3-7ab215fef8ee","keywords":null,"link":"/kkv/201843_ikarus_egyedi_felszamolas","timestamp":"2018. október. 27. 16:50","title":"Felszámolják a buszt (időre) gyártani nem képes Ikarus Egyedit, amely a naptárat sem ismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1901030c-495d-4d43-82c6-6fb55b4f8565","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Parkour-találkozót tartottak szombaton, Salgótarjánban. ","shortLead":"Parkour-találkozót tartottak szombaton, Salgótarjánban. ","id":"20181027_Salgotarjan_parkour_talalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1901030c-495d-4d43-82c6-6fb55b4f8565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca627892-8271-48e3-a3c3-29ab6f68112c","keywords":null,"link":"/elet/20181027_Salgotarjan_parkour_talalkozo","timestamp":"2018. október. 27. 19:12","title":"Nem hallucinált, ha ma repkedő fiatalokat látott Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d61d702-2e7d-41fe-9d48-c77d81441ebb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány egy hónapon belül befagyasztotta az Amnesty és a Greenpeace számláit is, mert szerintük a civil szervezetek megsértették az erre vonatkozó jogszabályokat.","shortLead":"A kormány egy hónapon belül befagyasztotta az Amnesty és a Greenpeace számláit is, mert szerintük a civil szervezetek...","id":"20181026_Ismeros_Indiaban_kulfoldi_tamogatasaik_miatt_vegzaljak_az_Amnesty_Internationalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d61d702-2e7d-41fe-9d48-c77d81441ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06c8e2d-6819-49d2-93e8-03f9f7cce916","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Ismeros_Indiaban_kulfoldi_tamogatasaik_miatt_vegzaljak_az_Amnesty_Internationalt","timestamp":"2018. október. 26. 15:49","title":"Ismerős? Indiában külföldi támogatásaik miatt vegzálják az Amnesty Internationalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]