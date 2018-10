Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf61f84-8287-4b0e-a620-f2bc8bf06767","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Floridában tartóztattak le egy férfit. ","shortLead":"Floridában tartóztattak le egy férfit. ","id":"20181026_Letartoztattak_egy_embert_az_amerikai_csobombak_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf61f84-8287-4b0e-a620-f2bc8bf06767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515f735e-b9d7-4195-851b-dabaa5ae2dd9","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Letartoztattak_egy_embert_az_amerikai_csobombak_ugyeben","timestamp":"2018. október. 26. 17:24","title":"Letartóztattak egy embert az amerikai csőbombák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e43c71-9ac9-4eb1-a3fa-83c6fe6c6718","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fake news-on, Trump-beszédeken és szteroidon élt, 48 évet kaphat.","shortLead":"Fake news-on, Trump-beszédeken és szteroidon élt, 48 évet kaphat.","id":"20181027_Trumprajongo_a_bombak_feladoja_az_elnok_szerint_o_nem_hibas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1e43c71-9ac9-4eb1-a3fa-83c6fe6c6718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386f4849-c179-4cb5-a50b-c37058ac3c69","keywords":null,"link":"/vilag/20181027_Trumprajongo_a_bombak_feladoja_az_elnok_szerint_o_nem_hibas","timestamp":"2018. október. 27. 08:22","title":"Trump-rajongó a bombák feladója, az elnök szerint ő nem hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990e32b4-fce3-4324-b022-8f104c01068b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya szerint annyi mindent adományoztak nekik, hogy már majdnem egy komplett háztartás összegyűlt: használati tárgyakat, ruhákat és játékokat is kaptak.","shortLead":"Az anya szerint annyi mindent adományoztak nekik, hogy már majdnem egy komplett háztartás összegyűlt: használati...","id":"20181026_Rengetegen_segitettek_a_csaladnak_miutan_porig_egett_a_hazuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=990e32b4-fce3-4324-b022-8f104c01068b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e6fa9e-b6b0-42b2-b53e-a9114c63a1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Rengetegen_segitettek_a_csaladnak_miutan_porig_egett_a_hazuk","timestamp":"2018. október. 26. 21:55","title":"Rengetegen segítettek a családnak, miután porig égett a házuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f1877d-b9df-4315-92c1-47c55c62e412","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A rajzfilm ihlette sellővállalkozás már több kontinensen is megvetette az uszonyát.","shortLead":"A rajzfilm ihlette sellővállalkozás már több kontinensen is megvetette az uszonyát.","id":"201843_hableanyok_es_hablegenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6f1877d-b9df-4315-92c1-47c55c62e412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9028f284-0724-4a87-9068-bae610d8e559","keywords":null,"link":"/kkv/201843_hableanyok_es_hablegenyek","timestamp":"2018. október. 27. 09:00","title":"Nem mese ez, hanem szemérmetlen lehúzás. Vagy befektetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzügyi-számviteli feladatellátásban és a vagyongazdálkodásban tárt fel szabálytalanságokat a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) és a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (HM EI) Zrt. ellenőrzése során az Állami Számvevőszék (ÁSZ) - közölte az ÁSZ pénteken az MTI-vel.\r

","shortLead":"A pénzügyi-számviteli feladatellátásban és a vagyongazdálkodásban tárt fel szabálytalanságokat a Magyar Nemzeti...","id":"20181026_Ket_allami_cegnel_is_szabalytalansagokat_tart_fel_a_szamvevoszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02cc10f-3ec7-40f4-95b3-3e0d26674dc2","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Ket_allami_cegnel_is_szabalytalansagokat_tart_fel_a_szamvevoszek","timestamp":"2018. október. 26. 12:33","title":"Két állami cégnél is szabálytalanságokat tárt fel a számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd Ep-képviselője már hónapok óta pereskedik, hogy megkapja a magyar kormány és a Roszatom Paks II. megvalósításáról szóló szerződését, de most sem született végleges ítélet, a bíróság elnapolta a döntéshozatalt.","shortLead":"A Párbeszéd Ep-képviselője már hónapok óta pereskedik, hogy megkapja a magyar kormány és a Roszatom Paks II...","id":"20181026_Javor_Huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_nyilvanossagra_hozatalanak_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c79475a-61a2-4540-9bc6-5834c25740ee","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Javor_Huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_nyilvanossagra_hozatalanak_ugyeben","timestamp":"2018. október. 26. 16:26","title":"Jávor: Most a bíróság húzza az időt a paksi szerződések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca490c5f-1a2a-4d32-9099-a257c6ce1acb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belső harcok tépáznak több ellenzéki pártot is, ez tükröződik a közvélemény-kutatási adatokban is.","shortLead":"Belső harcok tépáznak több ellenzéki pártot is, ez tükröződik a közvélemény-kutatási adatokban is.","id":"20181026_Elozi_az_MSZP_a_Jobbikot_nem_jutna_parlamentben_az_LMP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca490c5f-1a2a-4d32-9099-a257c6ce1acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2a83c3-db52-474b-ab14-7dd9303f9bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Elozi_az_MSZP_a_Jobbikot_nem_jutna_parlamentben_az_LMP","timestamp":"2018. október. 26. 10:33","title":"Előzi az MSZP a Jobbikot, nem jutna parlamentbe az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57471575-f0ec-490b-ac5e-2dfb329a5a09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden utas meghalt, az autó egyik oldala szinte teljesen megsemmisült.","shortLead":"Minden utas meghalt, az autó egyik oldala szinte teljesen megsemmisült.","id":"20181026_Lanyukat_latogattak_a_meg_a_korhazban_mielott_vonat_ele_hajtottak_a_szulok_Szekkutasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57471575-f0ec-490b-ac5e-2dfb329a5a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9639dd2c-c73f-42f8-a0e1-46ebeb2764e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_Lanyukat_latogattak_a_meg_a_korhazban_mielott_vonat_ele_hajtottak_a_szulok_Szekkutasnal","timestamp":"2018. október. 26. 21:04","title":"Lányukat látogatták a meg a kórházban, mielőtt vonat elé hajtottak a szülők Székkutasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]