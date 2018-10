Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0cd5afa-4a1f-4662-9e2e-672d0c360b8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemrég felolvasóestet tartott Addig se iszik című könyvéből Bödőcs Tibor, aki most a YouTube-on tett közzé egy felvételt az eseményről.","shortLead":"Nemrég felolvasóestet tartott Addig se iszik című könyvéből Bödőcs Tibor, aki most a YouTube-on tett közzé...","id":"20181026_bodocs_tibor_moricz_zsigmond_addig_se_iszik_parodia_ner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0cd5afa-4a1f-4662-9e2e-672d0c360b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd8d2bc-e5e5-4919-adf2-dd287f2fa2a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_bodocs_tibor_moricz_zsigmond_addig_se_iszik_parodia_ner","timestamp":"2018. október. 26. 15:11","title":"Móricz Zsigmonddal mondja el Bödőcs Tibor, milyen is a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3709e1f-92e0-41fc-a45a-c5bc32f11faf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valaha volt legnagyobb brit régészeti feltárás kíséri a nagysebességű vasút építését Angliában. Londonban 45 ezer csontvázat visznek el az egykori temetőből, ahol például Ausztrália névadója is nyugszik. A helyiek nem túl boldogok.\r

\r

","shortLead":"A valaha volt legnagyobb brit régészeti feltárás kíséri a nagysebességű vasút építését Angliában. Londonban 45 ezer...","id":"20181026_45_ezer_csontvazat_asnak_ki_London_kozepen_mert_kell_a_hely_a_gyorsvasutnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3709e1f-92e0-41fc-a45a-c5bc32f11faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a44624-b40b-4572-a081-d9116e90a8e6","keywords":null,"link":"/elet/20181026_45_ezer_csontvazat_asnak_ki_London_kozepen_mert_kell_a_hely_a_gyorsvasutnak","timestamp":"2018. október. 26. 12:11","title":"45 ezer csontvázat ásnak ki London közepén, mert kell a hely a gyorsvasútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap hajnali 3 órakor kezdődik a téli időszámítás, az órákat akkor hajnali 2 órára kell visszaállítani.","shortLead":"Vasárnap hajnali 3 órakor kezdődik a téli időszámítás, az órákat akkor hajnali 2 órára kell visszaállítani.","id":"20181027_Ne_feledje_hamarosan_atallitjuk_az_orakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b85c827-97b8-4881-9f93-5bc0b7377fce","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Ne_feledje_hamarosan_atallitjuk_az_orakat","timestamp":"2018. október. 27. 21:28","title":"Ne feledje: hamarosan átállítjuk az órákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötezer önkéntes véréből állítja össze a következő installációját Marc Quinn brit művész, akinek az alkotásához menekültek és világsztárok, celebek a saját testnedvükkel járulnak hozzá. Bár a koncepció vérfagyasztó, a mögöttes gondolat nagyon szép.","shortLead":"Ötezer önkéntes véréből állítja össze a következő installációját Marc Quinn brit művész, akinek az alkotásához...","id":"20181026_Bono_Paul_McCartney_es_Kate_Moss_veruket_adtak_a_menekultekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8de478-a91a-452d-8ea2-a18ec22f3eb5","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Bono_Paul_McCartney_es_Kate_Moss_veruket_adtak_a_menekultekert","timestamp":"2018. október. 26. 11:14","title":"Bono, Paul McCartney és Jude Law vérüket adják a menekültekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7989d8-adf3-4b60-bac3-2af4be1e9462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181027_Nem_tert_vissza_a_bortonbe_a_rendorseg_korozi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a7989d8-adf3-4b60-bac3-2af4be1e9462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e68ec6-150b-44cc-97bb-98d280267b22","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Nem_tert_vissza_a_bortonbe_a_rendorseg_korozi","timestamp":"2018. október. 27. 12:46","title":"Nem tért vissza a börtönbe, a rendőrség körözi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hírszerzői jelentések szerint Donald Trump iPhone-ját az oroszok mellett a kínaiak is lehallgatják, a kommunista rezsim pedig nem ment el szó nélkül a dolog mellett.","shortLead":"Hírszerzői jelentések szerint Donald Trump iPhone-ját az oroszok mellett a kínaiak is lehallgatják, a kommunista rezsim...","id":"20181026_donald_trump_iphone_lehallgatasi_ugy_kina_oroszorszag_huawei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b38eefd-5f61-4424-9de8-4afbc87ecd0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_donald_trump_iphone_lehallgatasi_ugy_kina_oroszorszag_huawei","timestamp":"2018. október. 26. 14:03","title":"Félelmetes vagy vicces? Kína odaszúrt egyet Amerikának Donald Trump iPhone-jai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2430222-3846-4274-b245-9541038b2b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzügyi válsághelyzet miatt 116 településen nem fogja elvinni a szemetet az érintett Zöld Híd Kft. A lakosság, az érintett 125 ezer család addig is gyűjtse a hulladékot, amígy a Katasztrófavédelem meg nem szervezi a szemét elvitelét. A cégnek 2,5 milliárd forintra lenne szüksége. A hiány oka többek közt a rezsicsökkentés. ","shortLead":"A pénzügyi válsághelyzet miatt 116 településen nem fogja elvinni a szemetet az érintett Zöld Híd Kft. A lakosság...","id":"20181026_Durva_hetfotol_napokig_nem_viszik_el_a_szemetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2430222-3846-4274-b245-9541038b2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9a60bf-5251-489d-bfc3-28c8ce5b1780","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Durva_hetfotol_napokig_nem_viszik_el_a_szemetet","timestamp":"2018. október. 26. 15:12","title":"Hétfőtől napokig nem viszik el a szemetet - így üt vissza a rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d67da-6971-4131-b0f1-a154d2419dcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Már pénteken is érezni lehetett a felmelegedést, a hétvégére 25 fok lehet.","shortLead":"Már pénteken is érezni lehetett a felmelegedést, a hétvégére 25 fok lehet.","id":"20181026_Visszater_a_meleg_a_hetvegen_25_fok_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f75d67da-6971-4131-b0f1-a154d2419dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1c8e02-d66d-4227-8349-51cdf4cb4b6d","keywords":null,"link":"/idojaras/20181026_Visszater_a_meleg_a_hetvegen_25_fok_is_lehet","timestamp":"2018. október. 26. 22:07","title":"Visszatér a meleg, a hétvégén 25 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]