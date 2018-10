Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"343080e4-978a-46ae-afb7-532e23f672b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Akkor gyulladt ki a mentőautó motortere, amikor a mentők a lakásban voltak, hogy a kórházba vigyenek egy beteget.","shortLead":"Akkor gyulladt ki a mentőautó motortere, amikor a mentők a lakásban voltak, hogy a kórházba vigyenek egy beteget.","id":"20181029_Kiegett_egy_mentoauto_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=343080e4-978a-46ae-afb7-532e23f672b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c0fc2e-8ab8-425f-bb41-7e29449068c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Kiegett_egy_mentoauto_Budapesten","timestamp":"2018. október. 29. 14:37","title":"Kiégett egy mentőautó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f9ce5a-0075-4a7f-ac1b-dcf781e062f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.","shortLead":"Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.","id":"20181028_Video_Olaszorszagban_a_viharos_tenger_egyszeruen_lezuzott_egy_molot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92f9ce5a-0075-4a7f-ac1b-dcf781e062f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489cb582-18f8-4fc8-bc9c-585d6422b9ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Video_Olaszorszagban_a_viharos_tenger_egyszeruen_lezuzott_egy_molot","timestamp":"2018. október. 28. 21:49","title":"Videó: Olaszországban a viharos tenger egyszerűen lezúzott egy mólót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8426ffb-4820-4780-a30a-a444599757d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt egy évben Franciaország 40 ezer tonna cukrot adott el Kubának. ","shortLead":"Az elmúlt egy évben Franciaország 40 ezer tonna cukrot adott el Kubának. ","id":"20181029_Egy_kommunista_mitosz_vege_cukorbehozatalra_szorul_Kuba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8426ffb-4820-4780-a30a-a444599757d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e7eea0-3de4-4459-b579-4fd21a29c72c","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Egy_kommunista_mitosz_vege_cukorbehozatalra_szorul_Kuba","timestamp":"2018. október. 29. 06:56","title":"Egy kommunista mítosz vége, cukorbehozatalra szorul Kuba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93f0ed3-d39b-4c11-97bc-d715e1f648e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérgében rángatta ki a táblát, gyorsan a nyomára bukkantak.","shortLead":"Mérgében rángatta ki a táblát, gyorsan a nyomára bukkantak.","id":"20181028_Gyorsan_elfogtak_a_tablakitepo_fantomot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c93f0ed3-d39b-4c11-97bc-d715e1f648e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bb3afd-3bf5-49cd-bdd2-3a542810068f","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Gyorsan_elfogtak_a_tablakitepo_fantomot","timestamp":"2018. október. 28. 09:57","title":"Gyorsan elfogták a táblakitépő fantomot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Leicester City tulajdonosának helikopter szombaton zuhant le és gyulladt ki a csapat stadionjának közelében, egyelőre nem tudni, voltak-e túlélői a balesetnek. ","shortLead":"A Leicester City tulajdonosának helikopter szombaton zuhant le és gyulladt ki a csapat stadionjának közelében, egyelőre...","id":"20181028_A_Leicester_City_tulajdonosa_a_lezuhant_helikopteren_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ea370a-df1d-469b-8a87-81ddc4c6d9ca","keywords":null,"link":"/sport/20181028_A_Leicester_City_tulajdonosa_a_lezuhant_helikopteren_volt","timestamp":"2018. október. 28. 08:18","title":"A Leicester City tulajdonosa a lezuhant helikopteren volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Álljunk ki zsidó testvéreinkért, a gyűlölet, a bigottság és az erőszak ellen.\"","shortLead":"\"Álljunk ki zsidó testvéreinkért, a gyűlölet, a bigottság és az erőszak ellen.\"","id":"20181028_Muszlimok_gyujtenek_a_pittsburghi_aldozatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bacbc5e-aca4-4ee2-8bd4-8a128f4df86a","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Muszlimok_gyujtenek_a_pittsburghi_aldozatoknak","timestamp":"2018. október. 28. 20:24","title":"Muszlimok gyűjtenek a pittsburghi áldozatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7e2c38-a561-4144-ad3d-9a3f32bcc563","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai szoftvert már be is vetették, a cél az, hogy lebukjanak azok a hitelfelvevők, akik hazudnak az eladósodottságukkal kapcsolatban.\r

","shortLead":"A kínai szoftvert már be is vetették, a cél az, hogy lebukjanak azok a hitelfelvevők, akik hazudnak...","id":"20181029_Arcfelismero_hazugsagvizsgaloval_szorongatnak_meg_ugyfeleiket_a_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b7e2c38-a561-4144-ad3d-9a3f32bcc563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110c3436-34c2-41d7-9e27-28cce70ec676","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Arcfelismero_hazugsagvizsgaloval_szorongatnak_meg_ugyfeleiket_a_bankok","timestamp":"2018. október. 29. 10:26","title":"Arcfelismerő hazugságvizsgálóval szorongatnák meg ügyfeleiket a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d54c4f-8588-4fb8-afde-f3c1ebce3e49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahány ország, annyiféle elképzelés. Az már lassan biztosra vehető, hogy még három évet várnunk kell.","shortLead":"Ahány ország, annyiféle elképzelés. Az már lassan biztosra vehető, hogy még három évet várnunk kell.","id":"20181029_Lehet_hogy_nem_lesz_semmi_az_oraatallitas_megszuntetesebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2d54c4f-8588-4fb8-afde-f3c1ebce3e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca38e4a-9841-4eed-9c0d-544c19d4d09b","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Lehet_hogy_nem_lesz_semmi_az_oraatallitas_megszuntetesebol","timestamp":"2018. október. 29. 18:26","title":"Lehet, hogy nem lesz semmi az óraátállítás megszüntetéséből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]