Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nők egyházi szerepének kiterjesztését, a melegek egyházi életbe való bevonását és a szexuális visszaélésekkel szembeni erélyesebb fellépést szorgalmazó zárójelentéssel ért véget szombat este a fiatalokról szóló püspöki szinódus a Vatikánban, háromheti tanácskozást követően.","shortLead":"A nők egyházi szerepének kiterjesztését, a melegek egyházi életbe való bevonását és a szexuális visszaélésekkel...","id":"20181028_Nyit_a_melegek_fele_a_katolikus_egyhaz_de_a_pedofilugyben_felemas_eredmeny_szuletett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db075691-c9eb-4356-9004-8d1b81da31c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Nyit_a_melegek_fele_a_katolikus_egyhaz_de_a_pedofilugyben_felemas_eredmeny_szuletett","timestamp":"2018. október. 28. 09:51","title":"Nyit a melegek felé a katolikus egyház, de a pedofilügyben felemás eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kancellár eddig mindig azt mondta, hogy a pártvezetői és a kancellári poszt számára összefügg, de most úgy tudni, egyelőre maradna kancellár. A mandátuma lejárta után azonban visszavonulna. ","shortLead":"A kancellár eddig mindig azt mondta, hogy a pártvezetői és a kancellári poszt számára összefügg, de most úgy tudni...","id":"20181029_Betett_a_hesseni_valasztas_Merkelnek_nem_indul_ujra_a_CDU_vezeteseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2712f1aa-b8bf-4a3e-a105-f3dbd00ece5b","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Betett_a_hesseni_valasztas_Merkelnek_nem_indul_ujra_a_CDU_vezeteseert","timestamp":"2018. október. 29. 10:36","title":"Betett a hesseni választás Merkelnek, nem indul újra a CDU vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7e2c38-a561-4144-ad3d-9a3f32bcc563","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai szoftvert már be is vetették, a cél az, hogy lebukjanak azok a hitelfelvevők, akik hazudnak az eladósodottságukkal kapcsolatban.\r

","shortLead":"A kínai szoftvert már be is vetették, a cél az, hogy lebukjanak azok a hitelfelvevők, akik hazudnak...","id":"20181029_Arcfelismero_hazugsagvizsgaloval_szorongatnak_meg_ugyfeleiket_a_bankok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b7e2c38-a561-4144-ad3d-9a3f32bcc563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110c3436-34c2-41d7-9e27-28cce70ec676","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Arcfelismero_hazugsagvizsgaloval_szorongatnak_meg_ugyfeleiket_a_bankok","timestamp":"2018. október. 29. 10:26","title":"Arcfelismerő hazugságvizsgálóval szorongatnák meg ügyfeleiket a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgója Florentino Pérez hozzáállása miatt döntött úgy, hogy eligazol.","shortLead":"Az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgója Florentino Pérez hozzáállása miatt döntött úgy, hogy eligazol.","id":"20181029_cristiano_ronaldo_florentino_perez_real_madrid_juventus_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5ab758-dabd-4fb1-bd5c-da20debb8d2f","keywords":null,"link":"/sport/20181029_cristiano_ronaldo_florentino_perez_real_madrid_juventus_foci","timestamp":"2018. október. 29. 20:04","title":"Cristiano Ronaldo elmondta, miért hagyta ott a Realt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fcf0c5-b9c4-4f75-9cf5-e80423c25fd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hatalmas teherautó-abroncs olyan sokba kerül, hogy meg sem fordul senki fejében, hogy egy kisebb-nagyobb probléma miatt kidobják.","shortLead":"Ez a hatalmas teherautó-abroncs olyan sokba kerül, hogy meg sem fordul senki fejében, hogy egy kisebb-nagyobb probléma...","id":"20181029_a_nap_videoja_igy_javitanak_egy_meregdraga_autogumit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86fcf0c5-b9c4-4f75-9cf5-e80423c25fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1948b4-84e3-4bce-a896-9e0217292529","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_a_nap_videoja_igy_javitanak_egy_meregdraga_autogumit","timestamp":"2018. október. 29. 08:21","title":"A nap videója: így javítanak egy méregdrága autógumit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Miközben sorra nyílnak azok a gyárak, ahol a robotok szinte emberi jelenlét nélkül termelnek, milliónyi olyan munkahely lesz, ahol a gépemberek és a hús-vér alkalmazottak egymás mellett, együtt dolgoznak majd.","shortLead":"Miközben sorra nyílnak azok a gyárak, ahol a robotok szinte emberi jelenlét nélkül termelnek, milliónyi olyan munkahely...","id":"201841__robot_es_ember_egyutt__stresszkezeles__ki_ajobb_fonok__gepszaktarsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6956b736-6f27-4109-a658-8f893a92db08","keywords":null,"link":"/kkv/201841__robot_es_ember_egyutt__stresszkezeles__ki_ajobb_fonok__gepszaktarsak","timestamp":"2018. október. 28. 11:30","title":"\"A robot jobban megértett bennünket\" – Kezdhetnek aggódni a hús-vér főnökök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181028_Megint_Trumpon_rohognek_a_netezok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c572641-2956-4c88-82b9-861dd1b8b230","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Megint_Trumpon_rohognek_a_netezok","timestamp":"2018. október. 28. 10:27","title":"Megint Trumpon röhögnek a netezők, most egy esernyőjelenet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 300 ember halálával járó katasztrófa után rengeteg személyes tárgyat és a gép maradványait találták meg a búvárok, a gép feketedoboza még nincs meg.","shortLead":"A 300 ember halálával járó katasztrófa után rengeteg személyes tárgyat és a gép maradványait találták meg a búvárok...","id":"20181030_Szornyu_mar_10_zsaknyi_emberi_testreszt_talaltak_az_indonez_repulogepkatasztrofa_utan_a_tengerben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbedc9e-0fa0-4eee-a30f-f43f3017bbd4","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Szornyu_mar_10_zsaknyi_emberi_testreszt_talaltak_az_indonez_repulogepkatasztrofa_utan_a_tengerben","timestamp":"2018. október. 30. 06:55","title":"Emberi testrészeket, személyes tárgyakat találtak az indonéz repülőgép-katasztrófa után a tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]